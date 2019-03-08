BİLECİK (AA) - Bilecik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte erkekler kazanda pişirdikleri "horozlu keşkeği" kadınlara ikram etti.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi bahçesinde köylerden aldıkları horozları kesen erkekler, sabahın erken saatlerinde bu etlerle kazanda pişirdikleri 500 kişilik keşkeği, müze ziyaretine gelen kadınlara ikram etti.

Keşkekleri kadınlara dağıtan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Onlar bizim baş tacımız, Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

AK Parti Milletvekili Selim Yağcı'nın eşi Fatma Yağcı ise Yaşayan Şehir Müzesi'nde her ay bir geleneğin yaşatıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Can'ın eşi Nesrin Can, "Erkeğin elinden hizmet alması başka bir güzel oluyor. Ben de o konuda çok teşekkür ediyorum. Beylerimiz bize bir gün değil her gün hizmet etmeliler çünkü biz birer çiçeğiz." diye konuştu.

