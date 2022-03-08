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Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

07.03.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahatlığı ve şıklığı birleştiren spor kombinler, özellikle son yılların modası. Sweatshirtler ve eşofman altları hemen her mevsime uyum sağlamalarıyla, hem evde hem dışarıda kullanılabilir olmalarıyla vazgeçilmez parçalardan. Yeni modaya uymak isteyenler, spor giyimden vazgeçemeyenler, her an rahatına düşkün olanlar buraya! Birbirinden farklı sweatshirt ve eşofmanları sizler için seçtik ve inceliyoruz!

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

Evde, sporda, okulda; kısacası her yerde bize eşlik eden, kapüşonlu kapüşonsuz, renk renk, desen desen sweatshirtler özellikle ilkbahar, sonbahar ve kış aylarının en çok tercih edilen giysilerinden. Binlerce seçenek arasında kalıp aradığınızı bulamadıysanız daha farklı şeyler arıyorsanız üzülmeyin. Size uygun seçeneği bulabileceğiniz, farklı renk, kesim ve modellerde harika sweatshirt ve eşofman kombinleriyle karşınızdayız!

1. Lakers hayranları bu sweatshirte bayılacak

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

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İlk inceleyeceğimiz ürün, özellikle basketbol severlerin dikkatini çekecek türden. Sweatshirt tercihiniz oversize modellerden yanaysa bu ürün tam size göre! Düşük omuz kesimi ve geniş yapısıyla oldukça rahat bir kullanım sağlayan NBA Lisanslı Defacto Lakers Sweatshirt, tasarımıyla da çok şık. Ön yüzündeki Lakers arma baskısıyla tasarımına renk katarken krem rengiyle de sadeliğini koruyor. Pamuklu kumaşı, büzgülü kol, boyun ve bel dokusuyla da kullanımı oldukça rahat. İster evde ister dışarıda kullanabileceğiniz harika bir sweatshirt ile tanışmaya hazır mısınız?

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2. Her mevsim şort tercih edenler için iyi bir seçenek

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

Yaz ve bahar ayları için şort, uzun eşofman altlarından çok daha rahat bir tercih olabilir. Özellikle antrenman sırasında uzun eşofmanlar yerine şortlar daha rahat etmenize yardımcı oluyor. Bu kez yaz, kış şortla rahat edenler için hem tasarım hem kumaş olarak harika bir ürünle karşınızdayız. Trendyol Man Regular Fit Şort, pamuk ve polyester kumaştan üretildiğinden kolay bir kullanım sağlıyor. Bunun yanında tek renk ve sade oluşuyla her kombininize çok yakışıyor. Ürünün birbirinden farklı renk seçeneklerinden istediğinizi seçip dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz.

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3. Daha canlı renklerle dikkat çekin

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

Siyah, gri, lacivert, bordo gibi her yerde ve her giyside karşınıza çıkan renklerden sıkıldıysanız daha farklı, canlı ve dikkat çekici renkler arıyorsanız bu sweatshirte bayılacaksınız. Tarzında değişiklik yapmak isteyenler için hem canlı turuncu renkli hem resim baskılı güzel bir sweatshirt inceliyoruz. Koton Kaplan Desenli Sweatshirt, önündeki deseninin yanında, Japonca yazı baskısıyla da dikkat çekiyor. Kapüşonlu olduğundan yağmurlu bahar günlerinde de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir model. Ürün gri ya da siyah eşofman altlarıyla kombinlenebileceği gibi jeanlerle tercih edildiğinde de oldukça şık görünecek.

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4. Spor yaparken havalı ve şık görünmek isteyenlere

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

Spor yaparken kullanacağınız sweatshirt, şort ve eşofmanlarda çok daha farklı özellikler arıyor olabilirsiniz. Hızlı kuruyan, daha hafif, daha esnek ve terletmeyen modeller antrenman giysileri için gerek duyulan özelliklerden bazıları. Nike Dry Academy Sweatshirt, hızlı kuruyan kumaş yapısıyla koşu ve kardiyo esnasında kullanım kolaylığı sağlıyor. Kapüşonu sayesinde açık hava sporları için de son derece uygun bir seçenek. Boyun desteği sayesinde terleme sırasında rüzgâr kesici etkisiyle boyun tutulması gibi olumsuz durumların önüne geçiyor. Ürün, daha profesyonel bir sweatshirt tercih edenler için hem kaliteli hem kullanışlı bir seçenek.

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5. Klasik renk ve kesimli eşofmanlardan sıkılanları da düşündük

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

Sweatshirtlerde farklı ve canlı renklere daha çok yer verilirken eşofman altlarında genellikle siyah ve gri renklerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Eşofman altı seçerken de daha farklı renklerde ve kesimlerde bir model arıyorsanız Nike Sportswear Fleece Jogger Pant Şardonlu Yeşil Eşofman Altı tam size göre! Açık mint rengiyle dikkat çeken eşofman altı, aynı zamanda bileğe doğru daralan kesimiyle de öne çıkıyor. Bacak boyu dikişleriyle tasarımına incelik katan Nike Sportswear Fleece Jogger Pant Şardonlu Yeşil Eşofman Altı’nın her iki yanında cepleri de bulunuyor. Ürün yumuşak ve hafif pamuk kumaşıyla esneklik ve konfor sağlıyor.

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6. Büzgü paçalı eşofman altları ile gerçek konforu keşfedin

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

Büzgü paçalı eşofman altları son senelerde oldukça moda. Hemen hemen tüm spor kombinlerinde giyilebilen ve rahat yapısıyla dikkat çeken büzgü paçalı eşofman altları, tahttaki yerini uzun süredir koruyor. Altınyıldız Classics Standart Fit, Beli ve Paçası Lastikli, Rahat Spor Eşofman Alt; oversize kesimiyle ve bağcıklı bel tasarımıyla çok konforlu bir seçenek. Siyah renginin yanında 4 farklı renk seçeneği de bulunan bu model, muadillerine kıyasla hem daha hesaplı hem oldukça şık. Tek renk olmasıyla giydiğiniz her spor kıyafete uyum sağlayacak bu ürünü ister tişörtlerinizle ister sweatshirtleriniz ile kombinleyebilirsiniz. Evde, sokakta, sporda her yerde size eşlik edebilecek bu modeli mutlaka incelemelisiniz.

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7. Marvel severler çok mutlu olacak

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

Marvel hayranları buraya! Uzun yıllardır hayranlarını farklı evrenlere götüren Marvel’ın sweatshirt modeliyle de yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Siyah ve beyazın şıklığını tercih edenlerdenseniz bu ürün tam size göre. Çeşitli Marvel karakterlerinin beyaz baskılarının bulunduğu bu siyah sweatshirt günlük kombinlerinizin yıldızı olmaya aday. Sade tasarımı sayesinde ürünü pek çok parçayla kombinleyebilir, ev ya da sokak stili için kullanabilirsiniz. Kapüşonsuz sweatshirtleri tercih edenler için de oldukça güzel bir model. Standart kesime sahip Marvel Erkek Hero Eyes Light Sweatshirt’ün boyun, bel ve kol kısımlarında bulunan lastikler de ekstra konforlu bir kullanım sağlıyor.

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8. Farklı detaylar ve renklerle tarzınızı yansıtın

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

Sıradan düz renk sweatshirtlerden sıkıldıysanız ve farkınızı yansıtacak bir ürün arıyorsanız inceleyeceğimiz sweatshirtü kaçırmamalısınız. Bershka Neon Desenli Oversize Kapüşonlu Sweatshirt, siyah rengiyle her kombine uyum sağlarken özgün desenleriyle fark yaratıyor. Canlı neon renklerin kullanıldığı hareketli baskılarıyla dikkat çeken modelin kapüşonlu ve cepli olması kullanım kolaylığı sağlıyor. Ürün oversize kesimiyle ve düşük omuz detayıyla da oldukça şık. Pamuk ve polyester karışımı kumaştan üretilen sweatshirtün kol ve bel kısmında lastikleri de bulunuyor. Hem eşofmanlarınıza hem günlük kombinlerde jeanlerinize eşlik edebilecek türden bir sweatshirt arayışındaysanız işte buldunuz!

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9. Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz fermuarlı sweatshirt

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

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Klasik sweatshirtlerin yanında fermuarlı swearshirtler de vazgeçilmezler arasında. Tişörtlerle rahatça kombileyebileceğiniz, hem sporda hem evde hem günlük kombinlerde tercih edebileceğiniz bir modelle karşınızdayız. Koton Kırçıllı, Fermuarlı, Kapüşonlu Erkek Sweatshirt, pamuklu dokusuyla hem yumuşacık hem rahat. Düz rengi ve fit kesimi sayesinde desenli tişört ve atletlerinizle kombinleyebileceğiniz bir ürün. Siyaha ek olarak sarı, turuncu, gri ve krem gibi renk seçenekleri de bulunan Koton Kırçıllı, Fermuarlı, Kapüşonlu Erkek Sweatshirt; uygun fiyatıyla da oldukça iyi bir seçim.

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10. Hem her şeyle uyumlu hem çok rahat

Erkekler için bahara uygun harika sweatshirt, eşofman kombinleri

Son zamanlarda moda olan ve birçok çeşidi bulunan büzgü paçalı eşofman altlarından hoşlanmıyorsanız daha düz kesim bir model arıyorsanız bu modeli inceleyebilirsiniz. Klasik düz ve sade kesim eşofman altları, hem her giysiyle uyum sağladıklarından hem kusursuz bir konfor sağladıklarından yıllardır modası geçmeyen ürünler. METALIC Erkek Siyah Düz Paça Rahat Kesim Eşofman Altı; düz ve rahat kesimiyle, sadeliğiyle çok kullanışlı. Her iki yanında bulunan cepleri ve belindeki bağcıkları sayesinde de oldukça rahat. Bu özelliklerinin yanında uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

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