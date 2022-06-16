HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penis boyunu kısaltıyor...

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penis boyunu kısaltıyor...

16.06.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödüllü bilim insanı Dr. Shanna Swan, flaş bir iddiayla dünya gündemine oturdu. Dr. Swan, insanlığı bekleyen en büyük tehlikelerden birinin mikroplastikler olduğunu söyleyerek, plastik gıda ambalajlarında kullanılan kimyasalların erkek bebeklerin gelişimini etkilediğini öne sürdü. Bilim insanı, bu kimyasalların erkeklerin vücudunu dişilleştirdiğini, penislerini küçülttüğünü ve sperm sayısında düşüklüğe neden olduğunu söyledi.

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penis boyunu kısaltıyor...

Ödüllü bilim insanı Dr. Shanna Swan, erkeklerin "dişileşme" nedeniyle tehdit altında olduğunu açıkladı. Özellikle plastik gıda ambalajlarında kullanılan kimyasalların ve mikroplastiklerin erkeklerin penislerinin küçülmesine ve sperm sayısında ciddi düşüşlere neden olduğunu öne sürdü.

İnsan ırkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Dr. Swan, mikroplastiklerin ve diğer kirleticilerin erkek bebeklerin gelişimini olumsuz anlamda etkilediğini belirtti.

iStock-1283799540

Dr. Swan, araştırmasında, son kırk veya elli yılda Batı ülkelerindeki erkekler arasındaki sperm sayısının %50'den fazla düştüğünü ortaya çıkardı. Erkeklerin sperm sayısında ve kalitesinde yaşanan düşüşün yanı sıra penis boyunun da kısaldığını ve erektil disfonksiyon riskinin her geçen gün arttığı konusunda uyarıda bulundu.

VAROLUŞSAL KRİZ

Dr. Swan, insanlığın "küresel bir varoluşsal krizin" pençesinde olduğunu söylüyor. Kitabında bu konuyu ele alan Dr. Swan, "Dünyanın bazı bölgelerinde, bugün yirmili yaşlardaki ortalama bir kişi, büyükannesinden daha az doğurgan. Çevremizdeki kimyasallar ve modern dünyamızda sağlıksız yaşam tarzı uygulamaları, hormonal dengemizi bozuyor ve çeşitli derecelerde üreme tahribatına neden oluyor " diye yazdı.

iStock-855143122

"BEBEKLER KİMYASALLARLA KİRLENMİŞ OLARAK DÜNYAYA GELİYOR"

Dr. Swan, "Bebekler artık dünyaya anne karnında emdikleri maddeler nedeniyle zaten kimyasallarla kirlenmiş olarak giriyorlar" dedi.

iStock-1155255760

Plastik gıda ambalajları hayati hormonları olumsuz anlamda etkileyen toksik kimyasal ftalat içeriyor. PFAS olarak adlandırılan bazı kimyasallar, çevrede veya insan vücudunda çözülmedikleri için “sonsuza kadar kimyasallar” olarak tanımlanmaktadır. Çözülmeyen kimyasallar, on yıllar boyunca birikerek doğurganlığı büyük ölçüde etkiler ve bebeklerin gelişimi üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca can alan vebanın kökeni tespit edildi: KırgızistanMilyonlarca can alan vebanın kökeni tespit edildi: Kırgızistan
Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değilElektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil
Kamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandıKamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
penis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Motorine bir zam daha geliyor...

Motorine bir zam daha geliyor...

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Trafikte ilginç anlar! Kavgayla başladı, dostlukla bitti

Trafikte ilginç anlar! Kavgayla başladı, dostlukla bitti

İlginizi Çekebilir

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.