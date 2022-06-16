Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penis boyunu kısaltıyor...

Ödüllü bilim insanı Dr. Shanna Swan, erkeklerin "dişileşme" nedeniyle tehdit altında olduğunu açıkladı. Özellikle plastik gıda ambalajlarında kullanılan kimyasalların ve mikroplastiklerin erkeklerin penislerinin küçülmesine ve sperm sayısında ciddi düşüşlere neden olduğunu öne sürdü.

İnsan ırkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Dr. Swan, mikroplastiklerin ve diğer kirleticilerin erkek bebeklerin gelişimini olumsuz anlamda etkilediğini belirtti.

Dr. Swan, araştırmasında, son kırk veya elli yılda Batı ülkelerindeki erkekler arasındaki sperm sayısının %50'den fazla düştüğünü ortaya çıkardı. Erkeklerin sperm sayısında ve kalitesinde yaşanan düşüşün yanı sıra penis boyunun da kısaldığını ve erektil disfonksiyon riskinin her geçen gün arttığı konusunda uyarıda bulundu.

VAROLUŞSAL KRİZ

Dr. Swan, insanlığın "küresel bir varoluşsal krizin" pençesinde olduğunu söylüyor. Kitabında bu konuyu ele alan Dr. Swan, "Dünyanın bazı bölgelerinde, bugün yirmili yaşlardaki ortalama bir kişi, büyükannesinden daha az doğurgan. Çevremizdeki kimyasallar ve modern dünyamızda sağlıksız yaşam tarzı uygulamaları, hormonal dengemizi bozuyor ve çeşitli derecelerde üreme tahribatına neden oluyor " diye yazdı.

"BEBEKLER KİMYASALLARLA KİRLENMİŞ OLARAK DÜNYAYA GELİYOR"

Dr. Swan, "Bebekler artık dünyaya anne karnında emdikleri maddeler nedeniyle zaten kimyasallarla kirlenmiş olarak giriyorlar" dedi.

Plastik gıda ambalajları hayati hormonları olumsuz anlamda etkileyen toksik kimyasal ftalat içeriyor. PFAS olarak adlandırılan bazı kimyasallar, çevrede veya insan vücudunda çözülmedikleri için “sonsuza kadar kimyasallar” olarak tanımlanmaktadır. Çözülmeyen kimyasallar, on yıllar boyunca birikerek doğurganlığı büyük ölçüde etkiler ve bebeklerin gelişimi üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olur.



