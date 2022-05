Erkekler için her alanda kullanılabilecek Philips OneBlade'i inceliyoruz!

İşlevsel tasarımıyla beğeni kazanan Philips OneBlade QP2510/11 Hibrit Düzeltici ve Tıraş Makinesi, birçok ihtiyacınızı tek bir ürünle karşılamanıza yardımcı oluyor. Örneğin, sakallarınızı istediğiniz gibi şekillendirmek istiyorsanız makinenin 2 farklı kirli sakal tarağıyla bu imkânı yakalayabilirsiniz. Farklı kullanım alternatiflerine sahip cihaz, kalitesiyle adından sıkça söz ettiriyor. Gelin; Philips OneBlade Tıraş Makinesi'nin özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını, kullanıcı yorumlarını ve alternatif ürünleri detaylı olarak inceleyelim.

Philips OneBlade QP2510/11 Hibrit Düzeltici ve Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP2510/11 Hibrit Düzeltici ve Tıraş Makinesi'nin teknik özellikleri

Philips OneBlade QP2510/11 Hibrit Düzeltici ve Tıraş Makinesi; her uzunluktaki sakalı düzeltme, şekillendirme ve tıraş etme amacına uygun olarak tasarlanmış bir bakım ürünü. OneBlade teknolojisindeki yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, tıraş işlemini daha kolay ve konforlu bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Tıraş teknolojisi saniyede 200 kez dönen, oldukça hızlı hareket eden kesicilere sahip. Bu sayede daha uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alabilirsiniz. Philips OneBlade Yüz Tıraş Bıçağı, 2 kirli sakal tarağıyla geliyor. Gün sonu sakal için 1 mm, yoğun düzeltme için 3 mm'lik tarağı kullanabilirsiniz. Böylece tercih ettiğiniz kirli sakal uzunluğuna göre düzeltme yapabilirsiniz. Çift taraflı bıçak ise kestiğiniz tüm kılları görmenize ve saniyeler içinde kusursuz hatlar elde etmenize yardımcı oluyor. Yüz hatlarına uyum sağlayan makine, yüzün her bölgesindeki kılları etkili ve rahat şekilde tıraş edip düzeltmenize imkân tanıyor. Her bir bıçağın 4 ay ömrü bulunuyor. Yani optimum performans için 4 ayda bir bıçağınızı değiştirmeniz öneriliyor. Bıçak aşındığında ise yeşil kullanım göstergesi uyarı veriyor. Su geçirmez tıraş bıçağı hem ıslak hem kuru kullanıma uygun. Lavaboda ya da duşta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Temizlemesi kolay olan "Philips OneBlade nasıl kullanılır?" diye soracak olursanız hemen cevaplayalım: Köpüklü veya köpüksüz olarak kullanabilirsiniz. Elektrikli ve şarjlı olarak farklı kullanım alternatifleri de var. Kablosuz kullanım fonksiyonel özelliğiyle geniş hareket alanı sağlıyor. Tıraş makinesi, 30 dakika kesintisiz olarak kullanılabiliyor. Tam şarj süresi ise toplam 8 saat sürüyor.

Philips OneBlade QP2510/11 Hibrit Düzeltici ve Tıraş Makinesi'nin avantaj ve dezavantajları

Avantajları:

Hafif olduğu için tıraş olurken bileği yormuyor.

30 dakikalık kullanım süresine uygun olması uzun süreli tıraş deneyimi yaşatıyor.

Hem ıslak hem kuru kullanım sunması konfor sağlıyor.

Başlık kısmının rahatlıkla çıkması kolay temizleme imkânı tanıyor.

1 mm ve 3 mm boyutlarındaki 2 farklı tarağı sakalları istenildiği gibi şekillendiriyor.

Dezavantajları:

Kıl saklama haznesi olmadığı için küçük kıllar etrafa saçılıyor.

Philips OneBlade QP2510/11 Hibrit Düzeltici ve Tıraş Makinesi'ni kullananların yorumları

Philips OneBlade kullanıcı yorumları genel olarak incelendiğinde yüksek memnuniyet oranı göze çarpıyor. Tıraş makinesini deneyenlerin çoğu üründen memnun kalmış ve olumlu yorumlar yapmış. Philips OneBlade kullananların en sık yaptığı yorum, jiletle alınmış gibi pürüzsüzlük sağlaması. Hatta bazı kullanıcılar jiletten daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Olumlu yorumlar arasında makinenin cildi tahriş etmemesi de yer alıyor. Daha önce kullandıkları ürünlerde tahriş problemi yaşayan kullanıcılar makinede böyle bir problemle karşılaşmadıkları için çok memnun kalmış. Philips OneBlade yorumlarında şarjının uzun süre gittiği de yer alıyor. Yorumlar arasında Philips OneBlade kullanımının her gün tıraş olmak zorunda olanlar için çok ideal olduğu belirtilmiş. Memnun kalmayanlar, sakal tıraşını düzgün yapmadığını ve tıraş olurken etrafa sıçrattığını belirtiyor. Çok az da olsa bu nedenlerden dolayı üründen memnun kalmayanlar mevcut. Philips OneBlade'in Philips OneBlade Pro'dan farkı ise taraklarının uzunluk ayarı ve kullanım süresi. Daha fazla tarak alternatifi arayanlar kişiler 9 adet uzunluk ayarı olan OneBlade Pro'ya göz atabilir. Ayrıca kullanım süresi de 30 dakika daha fazla yani toplam 60 dakikalık kullanım süresi mevcut. Philips OneBlade Pro kullanıcı yorumları incelendiğinde de pek çok kişinin üründen epey memnun olduğu görülüyor.

Philips OneBlade QP2510/11 Hibrit Düzeltici ve Tıraş Makinesi'ne benzer ürünler

1. Remington Elektrikli Tıraş Makinesi F4

Remington F4 Style Serisi, farklı uzunluklarda hoş sakal görünümünü korurken konforlu tıraş için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlıyor. Cildi tahriş etmeyen bu cihazla zahmetsiz bir sinekkaydı tıraşı mümkün! Cihaz, çok çeşitli ek şekillendirme özelliğiyle birlikte geliyor. Sinekkaydı görünümü istemediğiniz zamanlarda kullanabileceğiniz 3 adet günlük kirli sakal şekillendiricisi de bulunuyor. Su geçirmez özelliğiyle kolayca temizlenebilen ürün, 45 dakika boyunca kesintisiz çalışıyor.

2. Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada

Philips Multigroom serisinden çok kaliteli 7 başlığa sahip olan tıraş makinesi sayesinde tam da istediğiniz gibi sakal, bıyık ve saç stiline sahip olabilirsiniz. Hepsi bir arada düzeltici; sakalınızı kolayca düzeltir, şekillendirir ve keser. Ürünün 1 mm, 2 mm, 3 mm ve 5 mm olmak üzere 4 adet sakal tarağı ve 1 adet 9 mm'lik saç tarağı var. Cihazı 16 saat şarj ederek 60 dakikaya kadar kablosuz kullanabilirsiniz.

3. Powertec Şarjlı Yedek Bataryalı Profesyonel Saç-Sakal Tıraş Makinesi

Powertec Şarjlı Yedek Bataryalı Profesyonel Saç ve Sakal Tıraş Makinesi, size en iyi tıraş deneyimini vadediyor. Yedek bataryası sayesinde uzun süreli kullanım olanağı sunuyor. Hem kablolu hem kablosuz olarak 6 saat kesintisiz çalışabiliyor. 8 adet tarağıyla saç ve sakallarınızı istediğiniz gibi şekillendirip boyutlandırabilirsiniz. Yüksek kalite çelik bıçakları uzun yıllar yüksek performansta çalışmasını sağlıyor. Üstelik ürünün sessiz çalışma özelliği de bulunuyor.

4. Xiaomi S500 Islak/Kuru Şarjlı Tıraş Makinesi

Xiomi S500 Tıraş Makinesi, günlük olarak sıkça tıraş olanların çok seveceği şarjlı bir ürün. IPX7 su geçirmez sertifikası sayesinde hem kuru hem köpükle ıslak olarak kullanıma uygun. 60 dakika kesintisiz çalışma özelliği bulunduğu için tek bir şarjla ortalama 20 defa tıraş olabilirsiniz. 360 derece dönen 3 bıçak sistemi sayesinde yüzünüzü kusursuz şekilde tıraş edebilirsiniz. LED ekranı ise şarj kontrolünü sağlamanızı büyük oranda kolaylaştırıyor.

5. Braun Series 3 300s Elektrikli Tıraş Makinesi

Braun Series 3 300s Tıraş Makinesi; sakallara karşı sert, cilde karşı ise nazik bir cihaz olarak öne çıkıyor. Birbirinden bağımsız hareket eden üç kesim elemanı yüzün kıvrımlarına uyum göstererek pürüzsüz bir tıraş deneyimi sağlıyor. Orta kısımdaki düzelticisi ise daha uzun ve zorlu kılları bile kolayca kesiyor. Su geçirmez özelliği sayesinde kolay temizleme olanağı sağlayarak musluk suyunun altında bile rahatça yıkanabiliyor.

6. Fakir Stubby Red-black Sakal Şekillendirme Cihazı

Fakir Stubby, 20 farklı kesme uzunluğuyla sakal ve bıyıklarınızı kısaltma ve şekil verme amacıyla özel olarak tasarlanmış. 45 derece açılı paslanmaz çelik bıçakları daha keskin ve kusursuz kesim imkânı sağlıyor. Tam şarjdan sonra 35 dakika boyunca kablosuz olarak kullanılabiliyor. Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olan cihaz, ergonomik tasarımıyla ciltteki tahrişlerin önüne geçiyor.