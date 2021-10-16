Erkekler için her kombine uygun, bol cepli omuz çantası modelleri

Çantalar belki de gün içinde en çok kullandığımız ürünlerden biri. Hem kullanışlı hem de estetik olmasını istediğimiz çantaların sayısız çeşidi bulunuyor. Erkeklere daha karizmatik bir duruş sunacak; hem şık hem de son derece işlevsel omuz çantaları ise farklı özellikleriyle göz dolduruyor. Resmi, günlük, spor ya da nasıl giyinirseniz giyinin; her türlü kombininize çok yakışacak omuz çantaları ile maskulen tarzınızdan ödün vermenize gerek kalmıyor. Bol cepli omuz çantası modelleriyle hem daha şık olun hem de dilediğiniz her şeyi yanınızda taşıyın.

Ceplerinizi boşaltın çünkü onlara ihtiyacınız yok!

Çanta taşımıyor, üstüne bir de her şeyi cebinize mi dolduruyorsunuz? Cüzdan, cep telefonu, anahtar, kulaklık ve daha pek çok eşyanın hepsini cebinizde taşıyamazsınız! Fesjoy Suya Dayanıklı Erkek Göğüs Çantası, sizi bu dertlerin hepsinden kurtaracak. Yanında çanta taşımayı büyük bir zahmet olarak görenlerin bile fikrini değiştiren çantayı omzunuza taktığınızda rahat yapısıyla varlığını unutacaksınız. Küçük görünümüne rağmen geniş cepleri bulunan modele pek çok şeyi sığdırabilirsiniz. Gizli cebi sayesinde hırsızlık durumlarına karşı tedbirli olmanızı sağlayan çanta ile eşyalarınızı güvende tutabilirsiniz.

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Hem spor hem günlük bir model!

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"Ben hep sportif giyiniyorum ve günlük tarzıma uygun bir omuz çantası arıyorum." diyorsanız şimdiki model tam size göre! Adidas Essentials Logo Omuz Çantası, minimal tasarımı ve dinamik görünümüyle tercih sebebiniz olacak. İki bölmeye sahip model, geniş hacmiyle kalpleri çalıyor. İçine ayakkabı dahi sığdırabileceğiniz cebi sayesinde spora giderken ayakkabılarınız ile kıyafetlerinizi aynı çantada taşımanıza gerek yok! Sadece sporda değil, okula giderken ya da günlük hayatta da kullanabileceğiniz çanta; kombinlerinize rahatlıkla uyum sağlayacak.

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Teknoloji ve rahatlık bir arada!

Bir çantadan beklentiniz eşyalarınızı güvende tutması ve sizi büyük bir yükten kurtarmasından fazlaysa sıkı durun! Kindfox Kanvas Portatif Çapraz Çanta, teknolojik özellikleri ile sizi büyüleyecek. USB ve jak girişi sayesinde kablolarınızı çantadan çıkarıp doğrudan cihazlarınıza takabilirsiniz. Omuz askısı kısmında ped malzeme kullanılan çanta, yaz aylarında sizi asla terletmemesi ile de tercih sebebiniz olacak. Tasarımı bir kanguru kesesine benzeyen modeli, ister sırtınıza ister göğsünüze takabilirsiniz. Model, 7 bölmeli dizaynıyla da oldukça kullanışlı.

Sağlamlığı ve kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Deri sevenler buraya toplansın!

Sırada aksesuarlarında deriden vazgeçemeyen erkekleri mutlu edecek bir model var. Flytis Hakiki Deri Sling Çanta; vintage tasarımı ve deri malzemesiyle son derece estetik bir omuz çantası. Yanında büyük eşyalar taşımayı sevmeyenlerin kalbini çalacak modelin kese ve bölmelerine, cebinizde bir arada taşıyamadığınız her şeyi sığdırabilirsiniz. Siyah, koyu kahve ve açık kahve renkleriyle karşınıza çıkan omuz çantasının zevkinize en çok hitap eden seçeneğini tercih edebilirsiniz. Özellikle kamp, piknik gibi dışı mekan aktivitelerine çok yakışan ürünü günlük kombinlerinizde de kullanabilirsiniz.

Şıklığı ve dayanıklılığıyla dikkatleri cezbeden modeli buradan inceleyebilirsiniz.

Bu model üst düzey güvenliğe sahip!

Herkesin eşyaları çok değerli; fakat bazı insanlar güvenlik tedbirlerine daha çok önem veriyor. Siz de eşyalarınızın ekstra emniyetli olmasını istiyorsanız BANGE Çok Fonksiyonlu Çapraz Sırt Göğüs Çantası, kendinizi rahat hissetmenize yardımcı olacak bir ürün. Çok sayıda cebi bulunan çantanın yan bölmesi kodlu kilit sistemine, ana fermuarlı kısmı ise gizli iç cebe sahip. Hırsızlık olaylarına karşı tam koruma sağlayan çanta sayesinde gönül rahatlığıyla değerli eşyalarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz. Şarj potu sayesinde elektronik cihazlarınızın şarjı bittiğinde nerede olursanız olun hemen batarya desteği sağlayabilirsiniz.

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Düzen takıntısı olanlar burada mı?

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Günlük hayatında çok düzenli olanlar, kullandıkları her eşyanın da muntazam tasarlanmasına önem veriyor. Siz de bu mükemmeliyetçi insanlardan biriyseniz Lederax USB Girişli Çift Taraf Askılı Göğüs Çantası tam aradığınız model! Toplam 5 farklı bölmeyle karşınıza çıkan bu çanta, eşyalarınıza kendine ait bir alan yaratma imkanı tanıyor. Üstelik bu modeli ister tek kolunuza ister sırtınıza isterseniz de göğsünüze takabilirsiniz. Antrasit, haki ve lacivert olmak üzere üç farklı renk alternatifi bulunan çantanın giyim tarzınıza en çok yakışacağını düşündüğünüz rengini tercih edebilirsiniz.

USB girişi özelliğiyle de kalpleri çalan ürüne daha yakından bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sportif ve salaş bir model arayanlar için...

Salaş ve oversize giyinme modası, her türlü giyim ürünü ve aksesuara da yansıdı. Siz de modaya uyanlardansanız Deuter Tommy S Omuz Çantası, kombinlerinizi tamamlayan harika bir parça olacak. Dış görünüşü itibarıyla bir torbayı andıran model, son derece sportif bir tasarıma sahip. Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan çantayı her zaman takmak isteyeceksiniz. Toplam 3 bölmesi bulunan ürünün cep telefonu gibi eşyaları koymak için bir kesesi de var. Üstelik bu bölmelerden bir tanesi su geçirmez özelliğe sahip.

İçine ihtiyacınız olan her şeyi sığdırabileceğiniz harika modele buradan ulaşabilirsiniz.

Retro giyinmeyi seviyorsanız sıkı durun!

80'ler ve 90'lar modasını hala tutkuyla yaşıyorsanız çok şanslısınız çünkü eski trendlere dönüş pek çok vintage ve retro stildeki parçanın yeniden üretilmesine sebep oldu! Kindfox Hakiki Deri Unisex Retro Bel ve Omuz Çantası da bu parçaların harika bir örneği. Stili ve renkleri itibarıyla 80'ler kokan bu ürünü kullanmaktan vazgeçemeyeceksiniz. Hem omzunuza hem de belinize takabileceğiniz bu çanta; hakiki deri malzemeden üretildi. 4 bölmeli tasarımı ve canlı renkleriyle tek bakışta dikkatleri üzerine çeken model sayesinde siz de tarzınıza daha şık bir dokunuş katabilirsiniz.

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Bu çanta her yere çok yakışıyor!

Konforunuza çok önem veriyorsanız sıradaki ürün her yerde rahat etmenizi sağlayacak. Freebelt Çapraz Omuz Askılı Çanta, geniş bölmeleri ve rahat tasarımıyla harika bir parça. El ve sırt çantası gibi yük yapmayan bu model, hem vücut sağlığınızı koruyor hem de konforlu bir deneyim sunuyor. Suya dayanıklı kumaştan üretilen çanta, yağmur yağarken de eşyalarınızı koruyor. Cep telefonu ve kulaklık için özel bir cebe sahip olan model sayesinde cihazlarınızı güvende tutabilirsiniz.

Gri rengi ve çok bölmeli tasarımıyla dikkatleri cezbeden modele ulaşmak için buraya tıklayın!

Ufak tefek ama çok kullanışlı!

Şimdiki model, yanında küçük bir çanta taşımak isteyenlerin yüzünü güldürecek! Leyl Kulaklık Çıkışlı Tek Kol Göğüs Çantası-Günlük Mini Sırt Çanta, ufak boyutuna rağmen çok işlevsel bir ürün. 3 tane dış, 1 tane de iç bölmesi olan modele pek çok eşyanızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Kulaklık çıkışlı tasarımı sayesinde yürürken ya da toplu taşıma araçlarını kullanırken telefonunuzu dışarı çıkarmadan müzik dinleyebilirsiniz. Teknolojik özellikleri ve rahatlığı ile fark yaratan çantayı yanınızdan hiç ayırmak istemeyeceksiniz.

Suya dayanıklı kumaştan üretilen modeli satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

