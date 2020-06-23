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Erkekler İçin En Etkili Saç, Sakal ve Bıyık Gürleştirme Yöntemleri

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birçok erkek; sakal, bıyık ve saçlarının az çıkmasını görsel açıdan güzel görünmesinin önündeki en büyük engel olarak görür.

Erkekler İçin En Etkili Saç, Sakal ve Bıyık Gürleştirme Yöntemleri

Birçok erkek; sakal, bıyık ve saçlarının az çıkmasını görsel açıdan güzel görünmesinin önündeki en büyük engel olarak görür. Bazen genetik faktörler sebebiyle bazen de çeşitli çevresel etkenlere bağlı olarak saç, sakal ve bıyıklarda seyreklik meydana gelse de gürleşmeleri için birçok bitkisel ve kozmetik ürün mevcuttur. Bu ürünlerden tam anlamıyla verim alınabilmesi için düzenli olarak bakım yapılmalıdır.

Saçlar Nasıl Gürleşir?

**Saçların günlük 50-100 adet arasında dökülmesi normaldir

**. Ancak bu miktardan üstünde dökülme, saçlarda seyrek bir görüntü meydana gelmesine sebep olabilir.

Basit bir test ile saçınızın dökülme durumunu kontrol etmek için;

  • Saçınızı çok zorlamadan çekin.
  • Elinize 15-20 taneden fazla saç teli gelmesi bir dökülme probleminin söz konusu olduğunun göstergesidir.

Ancak **saçların dökülmesini durdurmak ve gürleşmesini sağlamak için birçok yöntem uygulanabilir

**. Bu yöntemleri uygulamaya başlamadan önce ise saçlarınızın hangi nedene bağlı olarak döküldüğünü tespit etmeniz gerekiyor. Şayet saçınız genetik bir sebebe bağlı olarak dökülüyorsa, çözüm için saç ektirmekten başka bir yöntem yoktur. Ancak hava şartları ve kimyasal ürünler nedeniyle dökülen saçların doğal ürünlerle, kozmetik maddelerle ya da ilaçlarla gürleşmesi mümkün.

1. Karanfil

karanfil

Karanfil; A, E, B6 vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Bu sayede** saç köklerini besler, saçların hem gürleşmesini hem de sağlıklı bir şekilde uzamasını

** mümkün kılar.

Uygulanışı:

Karanfil ile saç gürleştirmek için ilk olarak 1 bardak suyu kaynatın. İçine 10-15 tane karanfil atın. 15 dakika sonra ağzı kapalı bir kavanoza koyarak soğumasını bekleyin. İsterseniz karanfil suyunu bir şişeye koyarak sprey şeklinde saçınıza sıkabilir, isterseniz direkt olarak kökten uca ellerinizle sürebilirsiniz. Bu karışımı 1 hafta boyunca her gün uygulamanız, 1 haftanın sonunda 2 günde bir olmak üzere 1 ay boyunca uygulamaya devam etmeniz önerilir.

Ayrıca **karanfil yağı da saç dökülmesine karşı oldukça etkilidir

**. Özellikle karanfil yağı, lavanta yağı ve zeytinyağını karıştırarak saç derinize masaj yapabilir saç dökülmesinin önüne geçebilirsiniz.

2. Soğan suyu

soğan

Soğan suyu, yüksek oranda sülfür içerir. **Sülfür ise saçların yeniden çıkmasını sağlar ve saç dökülmesine durdurur

**.

Uygulanışı:

1 adet orta boy soğanı iyice ezin ya da robottan geçirin. Suyunun tamamen çıkmasını sağlayın. Saç dökülmesinin yoğun olduğu bölgelere masaj yaparak uygulayın, 30 dakika bekleyin. 30 dakikanın sonunda saçlarınızı bitkisel bir şampuanla iyice yıkayın. Bu karışımı sık sık saçlarınıza sürerek faydasını görebilirsiniz.

3. Sarımsak

sarımsak

İçeriğinde **allicin isimli bileşeni barındıran sarımsak bu sayede saç dökülmesini büyük oranda engeller

**. 2007 yılında “Indian Journal Of Dermatology” isimli bir dergide yayımlanan bir araştırmaya göre sarımsak içerikli saç bakım ürünlerinin ya da sarımsağın kendisi ile yapılan maskelerin saç dökülmesini yavaşlattığı ve yeni saçların çıkmasını sağladığı belirtilmiştir.

Uygulanışı:

İlk olarak sarımsağı güzelce ezin. Dökülmesinin olduğu bölgeye sürün. 1 saat bekledikten sonra bölgeyi yıkayın. Ardından zeytinyağıyla saç derisine masaj yapın. Saçınızdaki zeytinyağını durulamadan bir gece bekletin.

4. Kerastase Densifique Bain Densite Homme şampuan

Kerastase

Kerastase firmasının erkekler için ürettiği bu şampuan, **saç köklerini uyararak saç dökülmesini engeller

** ve saçları onarır. Ayrıca saçların hacmini artırarak çoğalmasını sağlar. Özellikle içeriğinde bulunan stemoxydne ve biotine maddeleri saçlar için oldukça faydalıdır.

Uygulanışı:

Saçlarınız ıslakken bir miktar şampuanı saçlarınıza uygulayın. Yeterince köpürdüğünden emin olduktan sonra saçlarınızı iyice durulayın.

5. Loreal Serioxyl şampuan

Loreal

İnce telli, seyrelmiş saçlar için formül edilen bu şampuan baş derisini her türlü sebumdan ve kalıntılardan arındırır. **Saçlara ferahlık verir ve saç derisini yoğunlaştırma programı

** için hazırlar.

Uygulanışı:

Islak saçınıza masaj yaparak uyguladıktan sonra durulayın. Gerekirse işlemi tekrar edebilirsiniz.

6. Davines dökülme önleyici şampuan

Davines

**İnce ve kırılgan saçları güçlendirerek dökülmeyi durdurur

**. Buna ek olarak saçların temizlenmesini sağlar. İçeriğindeki antioksidan etkisi sayesinde zararlı toksinleri atar. İçeriği bitkisel ve kokusu hoştur. Ayrıca saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır. Rahatlık hissi verir. Kök hücreleri besler ve saçları canlandırır.

Uygulanışı:

Saçlarınız nemliyken bir miktar şampuanı saçlarınıza masaj yaparak sürün. Birkaç dakika bekleyin. Bol su ile temizleyin. Gerekirse aynı işlemi tekrarlayın.

7. İnsight şampuan

İnsight

**Saç dökülmesini önleyen ve kökten uca saçları besleyen bu şampuan, saç köklerini uyarır

**. Saç derisine tazelenme hissi verir. İçeriğindeki at kestanesi özü güçlendirici ve onarıcıdır. Ayrıca mentol, guarana özü ve organik ekinezya yağı içerir.

Uygulanışı:

Islak saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Gerekirse aynı işlemi tekrarlayın.

8. Wella şampuan

Wella şampuan

**Hassas saç derisini uygun pH değerine getirir

**. Zayıf ve dökülmeye başlayan saçları güçlendirir. Saçları ve saç derisini yatıştırır. Saç dökülmesine karşı kullanılan ürünler için saç derisini hazırlar.

Uygulanışı:

Nemli saçlarınıza uygulayın. İyice köpürtün. Durulamadan önce saçta 1-2 dakika bekletin. İyice durulayın.

9. Naturalse saç gürleştirici serum

Naturalse

Tamamen bitkisel olan bu serum, 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde saçları gürleştirir. İçeriğinde herhangi bir kimyasal madde bulundurmaz. Saç ektiren kişilere özellikle reçete edilen bu serum, **6 aylık kullanım sonucu saçların gürleşmesini sağlar

**.

Uygulanışı:

Günde 2 defa saç diplerine masaj yaparak 1 dakika boyunca sürün. Durulama gerektirmez.

Saçları Gürleştirmek İçin Öneriler

  • **Saç kurutma makinesi ve fön gibi işlemlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın

**.

  • Kırık oluşumunu engellemek için saçlarınızı kuruyken tarayın.
  • Saç gürleştirmek için kullandığınız ürünleri belirli periyotlarla değiştirin. Çünkü saçlarda sürekli aynı ürünü kullanmak bağışıklık yaratacaktır.
  • Saçlarınıza **jöle, sprey, köpük gibi kimyasal ürünler sürmeyin

**. Eğer sürdüyseniz mutlaka aynı gün yıkayın.

Sakal Nasıl Gürleşir?

Sakalların seyrek çıkmasının nedeni hormonal ya da genetik değilse çeşitli yöntemlerle ve ürünlerle sakallarınızı gürleştirmeniz mümkün.

1. Sarımsak

sarımsak

Sarımsak içeriğindeki etken maddeler sayesinde **kıl köklerinin sağlığı için oldukça etkilidir

**. Kokusuna aldırış etmeden düzenli olarak sürülen sarımsağın kıl köklerini uyararak gürleştirici etki sağladığı kanıtlanmıştır.

Uygulanışı:

Sarımsak ile sakal gürleştirme işlemine başlamadan önce sakallarınızı sıcak su ve jiletle tıraş edin. Hiç sakalınız olmasa bile bu işlemi mutlaka yapın. Çünkü jiletle tıraş olurken gözenekler açılır, bu sayede sarımsak cilde daha iyi nüfuz eder. Tıraş işlemini tamamladıktan sonra bir buzu yüzünüzde iyice gezdirin. Gözeneklerin tamamen açılmasını sağlayan bu aşamadan sonra bir sarımsağı ortadan ikiye bölün. Sulu kısmını sakal çıkmasını istediğiniz bölgelere sürün. Biraz yanma hissi olsa da bastırarak sürmeye devam edin. 20-25 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

2. Badem yağı

badem yağı

Badem yağı, badem çekirdeğinden elde edilir. Genellikle kozmetik sektöründe kullanılan **badem yağı, sakal ve bıyıkları gürleştirmek

** için oldukça etkilidir. Özellikle tatlı badem yağı; omega-3 yağ asitleri, A, D, E vitaminleri ile magnezyum ve kalsiyum içeriği sayesinde kıl köklerine etki eder.

Uygulanışı:

Badem yağı ile sakalları gürleştirmek için ilk olarak sakallarınızı ıslatarak tarayın. Yağı, sakallarınızın altına geçecek şekilde masaj yaparak sürün. Tarayarak iyice yedirin. Bir saat beklettikten sonra suyla yıkayın. Haftada 1 gün aynı işlemi tekrar edin.

3. Eeose sakal serumu

Eeose serum

Bitkisel yollarla sakal gürleştirmeye olanak tanıyan karışımları hazırlamak zor geliyorsa hazır olarak imal edilen ürünleri tercih edebilirsiniz. Tüm cilt tipleri için uygun olan bu serumun, günde 1 defa sakal çıkması istenen bölgeye sürülmesi yeterlidir. **Kıl köklerini besleyen bu serum sayesinde, daha bakımlı ve gür sakallara sahip olabilirsiniz

**. E vitamini destekli bu serum klinik testler ve uzman kadro tarafından hazırlanmaktadır. İçeri doğal ve antialerjiktir.

Uygulanışı:

Sakal tıraşı olduktan sonra temiz cildinize günde 1 defa sürün. 3-6 ay arası düzenli kullanımda etkilerini görmeye başlayacaksınız.

Sakalları Gürleştirmek İçin Öneriler

  • **Yüzünüze masaj yapın. Masaj kan akışını hızlandırır ve kıl köklerini harekete geçirir

**.

  • Sakal bakımı yapmayı ihmal etmeyin. Uyguladığınız kürleri ya da ürünleri düzenli olarak kullanmayı ihmal etmeyin.
  • **Beslenmenize dikkat edin

**. Sakallara dışarıdan yapılacak bakımlar ne kadar etkiliyse içeriden alınacak vitaminler de o derece etkilidir.

  • Sigara ve alkolden uzak durun. Zararlı alışkanlıklar kan damarlarını tıkayarak kıl çıkmasını engeller.
  • Bol bol dinlenin. Dinlenmek testosteron hormonu seviyesinin artmasını sağlar.

Bıyıklar Nasıl Gürleşir?

**Vücut gelişimi tamamlanıncaya kadar bıyıkların çıkması ve gürleşmesi devam eder

**. Bazı erkeklerde bıyıkların seyrek olmasının nedeni genellikle hormonaldir. Bıyıkların güçlenerek daha gür ve güçlü görünmesini sağlamak amacıyla uygulanabilecek birtakım yöntemler mevcuttur. Ancak gür bıyık çıkması için herhangi bir yöntemi denedikten sonra olumlu sonuç almak için belirli bir zaman gerektiği, kısa sürede hemen sonuç beklemenin doğru olmadığı unutulmamalıdır. Ayrıca bıyıkları siyahlaştırmak için sürülen boyaların kimyasal etkiye sahip olduğunun ve uzun süreli kullanımda bıyıkları dökebileceğinin de farkında olunmalıdır.

1. Sarımsak

sarımsak

Sarımsak ile bıyık gürleşir mi sorusu evet olarak yanıtlanabilir. Sarımsak saçlarda, bıyıklarda, sakallarda ve kaşlarda yani kıl kökünün olduğu her yerde kıl çıkartıcı etkiye sahiptir. İsterseniz sarımsak yağını kullanın isterseniz sarımsağı direkt olarak sürün etkilerini görmeye başlayacaksınız.

Uygulanışı:

İlk olarak bir buz küpünü yüzünüzde dolaştırın. Bu sayede cildinizdeki kan dolaşımı artacaktır. Bu sırada bir adet sarımsağı ortadan ikiye bölün. Bıyık bölgesine bastırarak sürün. Buzun soğukluğu ve sarımsağın asitli etkisi cildinizde kızarıklığa neden olabilir. Ancak endişe etmeniz gereken bir durum yoktur, kızarıklık bir süre sonra kendiliğinden geçer.

2. Hint yağı

hint yağı

**Bıyıkların sağlıklı ve gür görünmesi, kıl köklerinin sağlıklı olmasıyla mümkündür

. Sağlıksız kıl köklerinden uzayan bıyıklar şekilsiz bir görüntü ortaya çıkarır. Bu nedenle öncelikle kıl köklerini güçlendirecek bakım yapılması önerilir**. Hint yağının, salisilik içeriği bitkisel hormon görevi görerek kıl köklerini güçlendirir.

Uygulanışı:

Hint yağı ve badem yağını eşit miktarda karıştırın. Bıyıklarınıza ve köklerine her gün düzenli olarak sürün.

Bıyık Uzatmanın Yolları

  • Bıyıklarınıza parmak uçlarınızla masaj yapın. 5 dakika kadar yapılan masaj kıl bölgesini harekete geçirir.
  • Bıyıklarınızı sürekli jiletle kazımayın. Jiletle kazımak daha kalın kıl çıkacağı anlamına gelmez. Aksine bıyık bölgesini tahriş eder.
  • Beslenmenize dikkat edin. Protein bakımından zengin gıdaları; özellikle balık, et, yumurta ve fasulyeyi beslenme düzeninizden eksik etmeyin.
  • Sık sık bakım yapın.
  • Sarı bıyıkların siyahlaşması için boya yerine ceviz yağı kullanabilirsiniz.

Saç bakımıyla alakalı çeşitli yöntemler, kullanılabilecek doğal malzemeler, bakım önerileri gibi konularla alakalı bilgi edinmek için saç bakımı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

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