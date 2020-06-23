Erkekler İçin En Etkili Saç, Sakal ve Bıyık Gürleştirme Yöntemleri

Birçok erkek; sakal, bıyık ve saçlarının az çıkmasını görsel açıdan güzel görünmesinin önündeki en büyük engel olarak görür. Bazen genetik faktörler sebebiyle bazen de çeşitli çevresel etkenlere bağlı olarak saç, sakal ve bıyıklarda seyreklik meydana gelse de gürleşmeleri için birçok bitkisel ve kozmetik ürün mevcuttur. Bu ürünlerden tam anlamıyla verim alınabilmesi için düzenli olarak bakım yapılmalıdır.

Saçlar Nasıl Gürleşir?

**Saçların günlük 50-100 adet arasında dökülmesi normaldir

**. Ancak bu miktardan üstünde dökülme, saçlarda seyrek bir görüntü meydana gelmesine sebep olabilir.

Basit bir test ile saçınızın dökülme durumunu kontrol etmek için;

Saçınızı çok zorlamadan çekin.

Elinize 15-20 taneden fazla saç teli gelmesi bir dökülme probleminin söz konusu olduğunun göstergesidir.

Ancak **saçların dökülmesini durdurmak ve gürleşmesini sağlamak için birçok yöntem uygulanabilir

**. Bu yöntemleri uygulamaya başlamadan önce ise saçlarınızın hangi nedene bağlı olarak döküldüğünü tespit etmeniz gerekiyor. Şayet saçınız genetik bir sebebe bağlı olarak dökülüyorsa, çözüm için saç ektirmekten başka bir yöntem yoktur. Ancak hava şartları ve kimyasal ürünler nedeniyle dökülen saçların doğal ürünlerle, kozmetik maddelerle ya da ilaçlarla gürleşmesi mümkün.