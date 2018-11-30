Erkekler için yeni bir doğum kontrol yöntemi

Enstitü tarafından yapılan açıklamada yeni yöntem ürününün bir jel olduğu açıklandı. Ürün için gerçekleştirilen testlere 420 çift katılıyor.

Yetkililer, jelin içerisinde erkeğin enerjisini ve libidosunu düşürmeden sperm oluşumunu engelleyen iki çeşit hormon bulunduğunu ve sırt bölgesine sürülerek uygulandığını söyledi.

Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü'nde doğum kontrol geliştirme programının başında olan Diana Blithe "Jelin içerisinde progestin ve testosterone hormanları var.Testlerde başarılı olup olmadığını göreceğiz. Prezervatiflerde yüzde 13'e varan başarısızlık oranı mevcut. Hormonal önlemlere baktığımızda bu oranın yüzde 7'ye düştüğünü görüyoruz. Erkekler kendi doğum kontrol yöntemlerinde seçeneğe sahip olurlarsa daha bu bazıları için daha uygun bir seçenek olabilir" dedi.

NEDEN JEL?



Hormonların jel kullanılarak vücuda zerk edilmesinin sebebi ise hapların testosteron hormonunu çok hızlı şekilde vücuttan atması. Jelin içindeki progestin hormonu olan nestoron ise sadece spermin üretildiği bölgede testosteronu bloke ediyor ve vücudun geri kalanında testosteron nestoronun yerini alarak kanda dolaşmaya devam ediyor. Böylelikle sperm hariç tüm fonksiyonlar aynı şekilde işlemeye devam ediyor.