Erkekler için yeni yıla özel indirim kampanyası

İSTANBUL (DHA)-(Kurumsal Haber)-Erkek giyim sektöründe faaliyet gösteren Altınyıldız Classics, 31 Aralık tarihine kadar sürecek yeni yıla özel indirim kampanyası gerçekleştirdiğini duyurdu.

Markadan yapılan açıklamada, “Altınyıldız Classics, 31 Aralık’a kadar sürecek “Yeni Yılın Yıldızı” indirim fırsatları ile alışverişi festivale dönüştürüyor. Ceketten kabana, trikodan gömleğe birçok üründe uygulanan indirim fırsatları ile hem kendinize yeni yıl alışverişi yapabilir hem de sevdiklerinize yeni yılda Altınyıldız Classics şıklığını hediye edebilirsiniz. Kampanya kapsamında, haftanın her gününe ve günün her anına stil sahibi çözümler sunan Altınyıldız Classics’te kaban 1299 TL yerine 399 TL’den, ceket 999 TL yerine 299 TL’den, triko 199 TL yerine 79 TL’den ve gömlek 149 TL yerine 69 TL’den satışa sunuluyor. Altınyıldız Classics’in yeni yıla özel bir diğer kampanyası ile tarz sahibi erkekler birinci takım elbiseye 599 TL’ye, ikinci takım elbiseye 299 TL’ye, sahip oluyor. “Yeni Yılın Yıldızı” ürünleri keşfetmek ve bu özel ayrıcalıklardan yararlanmak için Altınyıldız Classics mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın! Yeni yılda da başarıyı üstünüzde taşımanız dileğiyle” denildi.

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