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Erkekler kadın robotlarla ilişki yaşar tezi çürütüldü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Gündelik hayat içerisinde, erkekler kadın robotlarla ilişki yaşar mı gibi bir soruyu neredeyse hiç duymamışsınızdır. Kadın ve erkek ilişkileri üzerine çalışmalar yapan ve hizmet veren sayısız çöpçatanlık kuruluşu bulunuyor.

Erkekler kadın robotlarla ilişki yaşar tezi çürütüldü!

Bu tür platformlar tamamen insanın insana karşı olan hisleri üzerine kuruludur. Bugüne kadar robotlarla partner olmak için kimsenin çöpçatanlık uygulaması kullanmadığını söyleyebiliriz.

ÇALIŞMALAR İSTEK YOK DEDİ

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma karşımıza son derece ilginç sonuçlar çıkardı. Normal şartlarda erkeklerin kadın cinsindeki robotik nesneler ile ilgili arzular duyma ihtimali mümkündü. Ancak bu tür çalışmalar sonucunda, aslında erkeklerin böyle konularda sanıldığı kadar istekli olmadığı görüldü.

'İLGİ İÇİN CANLI OLMAK GEREK'

Çalışmanın sahibi Duisburg-Essen Üniversitesi’nden Jessica Szczuka, insan cinselliğinin göründüğünden daha kompleks olduğunu söyledi. İnsanların karşı cinse ilgi duymaları için bunun canlı bir birey olması gerekiyor. Aksi takdirde karşı tarafa herhangi bir his uyanmıyor. Örneğin erkeklerin normal şartlarda etkilendiği kadın göğüsleri robotlar söz konusu olduğunda pek işe yaramıyor. Ayrıca yine kadınların erkekleri çok fazla etkileyebildiği diğer bölgelerin robotlar söz konusu olduğunda işe yaramadığı söyleniyor. Bu durum erkeklerin arzuları ile ilgili aslında büyük bir sınırsızlık olmadığını gösteriyor.

15 heteroseksüel erkek, 12 eşcinsel erkek ve 18 heteroseksüel kadın ile yapılan çalışmalar sonucunda; karşı cins şeklindeki robotlara büyük bir istek duyulmadığı ortaya çıktı. Bu arada karşı cins olarak ifade ettiğimiz robotların tamamı kadın. Siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz?

Katlanabilir ekranlı telefonlar, standart tablet ve telefonların yerini alabilir mi?

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Manyak bunlar arkadaş. Robot nedir ya. Sapkınlığın seviyesini nereye taşıcaksınız.
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