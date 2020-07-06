Erkekler kadınlardan daha fazla orgazm oluyor

Kadınlar ve erkekler arasındaki orgazm yaşama sıklığı ile ilgili eşitsizliğin geçmişte kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Seks oyuncakları şirketi Lelo tarafından yapılan yeni bir araştırma erkeklerin seks sırasında kadınlardan daha sık orgazm olduğunu ortaya çıkardı. Erkeklerde oran %66 iken, kadınlar için oran %43.
İngiltere genelinde 4 bin heteroseksüel kadın ve erkeğin katıldığı araştırma sonucuna göre her 20 kadından biri seks sırasında orgazm olamıyor. Rakamın düşük olmasının yanı sıra, erkekler partnerlerinin orgazm olamadığını fark etmiyor. Bunun nedeninin ise kadınların fiziksel olarak orgazm olamamasından ziyade, partnerlerinin yetersiz kalması olduğu düşünülüyor.
ORGAZM EKSİKLİĞİ NEDİR?
Lelo’da seks ve ilişki uzmanı olan Kate Moyle, “Orgazm eksikliği, heteroseksüel ilişkilerde erkeklerin kadınlardan daha sık ve daha fazla orgazm olması anlamına gelir” diyerek kavramı tanımlarken, bu farkın cinsiyete dayalı bir fark olduğuna dikkat çekti.
Moyle, orgazm eksikliğinde bilgi eksikliği, kültürel farklar gibi değişik faktörlerin rol oynadığını belirterek, birçok insanın seks sırasında orgazma odaklandığını ve kadınların büyük çoğunluğu için gereken klitoral uyarılmanın ihmal edildiğini söyledi.
Moyle, bu ihmalin nedenine dair ise “Sosyal medyada kadınların uyarılmadan ya da çok az uyarılarak orgazm olabildiğine dair bir inanç var. İnsanlar, çoğunlukla ön sevişmeyi ve seksi birbirinden ayrı tutarak sekse odaklanıyor.
Bu algıyı yeniden şekillendirip zevk almaya odaklanırsak, 8 bin sinir ucu bulunan ve kadınların aldığı zevkte ana kaynak olan klitorise gereken dikkati verebiliriz” açıklamasında bulundu.
Klitorisin de tıpkı penis gibi erekte olduğunu belirten Moyle, alınacak zevkin artması için cinsel uyarılmanın anahtar olduğunu söyleyerek “Cinsel eğitim eksikliğinin bir etkisi de, çok az insanın cinsel iletişimde kendini rahat hissetmesi ve duyguları konusunda açık olması. Değişim yaratmanın yolu buradan geçiyor” dedi.
Araştırma, her 10 kadından 3’ünün orgazm taklidi yaptığını da ortaya çıkardı. Ankete katılan her 3 kadından 1’i eşleriyle orgazm eksikliği hakkında konuşmak yerine, yalnızca orgazm hakkında konuşuyor. Erkekler ise %73’lük bir oranla, yaşadıkları sorunu daha sık dile getirme eğilimi gösteriyor. Bu oran, kadınlarda %56.
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