Erkekler kadınlardan daha fazla orgazm oluyor

Kadınlar ve erkekler arasındaki orgazm yaşama sıklığı ile ilgili eşitsizliğin geçmişte kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Seks oyuncakları şirketi Lelo tarafından yapılan yeni bir araştırma erkeklerin seks sırasında kadınlardan daha sık orgazm olduğunu ortaya çıkardı. Erkeklerde oran %66 iken, kadınlar için oran %43.

İngiltere genelinde 4 bin heteroseksüel kadın ve erkeğin katıldığı araştırma sonucuna göre her 20 kadından biri seks sırasında orgazm olamıyor. Rakamın düşük olmasının yanı sıra, erkekler partnerlerinin orgazm olamadığını fark etmiyor. Bunun nedeninin ise kadınların fiziksel olarak orgazm olamamasından ziyade, partnerlerinin yetersiz kalması olduğu düşünülüyor.

ORGAZM EKSİKLİĞİ NEDİR?

Lelo’da seks ve ilişki uzmanı olan Kate Moyle, “Orgazm eksikliği, heteroseksüel ilişkilerde erkeklerin kadınlardan daha sık ve daha fazla orgazm olması anlamına gelir” diyerek kavramı tanımlarken, bu farkın cinsiyete dayalı bir fark olduğuna dikkat çekti.

Moyle, orgazm eksikliğinde bilgi eksikliği, kültürel farklar gibi değişik faktörlerin rol oynadığını belirterek, birçok insanın seks sırasında orgazma odaklandığını ve kadınların büyük çoğunluğu için gereken klitoral uyarılmanın ihmal edildiğini söyledi.