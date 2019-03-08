Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Eşitlik için bizde varız” isimli kısa film çekildi. Kısa filmde erkekler mutfağa girdi, kadınlar araba tekeri değiştirdi.

Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Eşitlik için bizde varız” isimli kısa film çekildi. Kadın ve erkek avukatlar tarafından çekilen kısa filmde kadınlar genellikle erkeklerin yaptığı işleri yaparak eşitlik mesajı verirken, erkekler de kadınların yaptığı ev işlerini yaparak kadın erkek eşitliği konusunda mesajlar veriyor. Film, Nevşehir Barosu Başkanı Necmi Öncül’ün “Eşitlik güçlendirir, eşitlik için bizde varız” mesajı ile sona eriyor.



