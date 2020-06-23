Erkekler Neden Aldatır? Aldatan Erkek Nasıl Anlaşılır?

İnsanlık halidir; ruh ikimizi kendimizi tanımaya başladığımız ilk andan itibaren aramaya başlarız. Hep inanırız beyaz atlı prensin bir gün geleceğine, papatyalardan buketlerle bizi uyandıracağına, günde defalarca ne kadar çok sevdiğini söyleyeceğine... Elbette bu anlattıklarımızın ne kadar zor olduğunu siz de biliyorsunuz. Biliyoruz bir gün bir yerlerde ruh ikizimiz karşımıza çıkacak ama nerede ve ne zaman? Bulabildiysek şanslıyızdır, onu ömür boyu kaybetmek istemez, üstüne titredikçe titreriz. Hep ilk günkü gibi olmayı, bulutların üstünde hissetmeyi, ne kendi gözlerimizden ne de onun gözlerinden mutluluk anları dışında hiç yaş akmamasını dileriz. Ta ki o güne kadar, ayrılık gününe kadar. Böylesine ilişkilerin birçoğu neden mi bitiyor? Bir türlü inanamadığımız, inanmak istemediğimiz sebepten; ALDATMAK. Aldatan Erkekler Neler Yapar? Aldatan erkeklerin psikolojisi kişiden kişiye değişkenlik gösterir, bazıları her zaman olduğundan daha iyi davranışlar sergilerken bazılarında durum tam tersidir. Şayet bir erkek normalde olduğundan daha iyi davranışlar sergiliyorsa o erkek vicdanen kendini rahatsız hissediyor olabilir. Bu hissiyatını da aşabilmek için olmadık yerlerde, olmadık zamanlarda hoş sözlere, sürprizlere başvurur. Tabii bunun tersi ilgisiz erkekler de yok değil ki zaten böylelerine de daha sık rastlanıyor. Her ne hikmetse giyim kuşamlarına birden dikkat etmeye başlayan tipler... Sahip oldukları 3 tane gömleğin 4.sünü almaktan geri durmayan, parfüme servet harcayan, eve geç gelen, eşini sık sık eleştiren bu erkekler gittikçe çekilmez bir hal alır. Bu tip bir aldatan erkek nasıl davranır?

Devamlı yalana başvurur.

Elinden telefon düşmez.

Olur olmadık konularda tartışır.

Ortaya çıkan her tartışmada eşine kendini suçlu hissettir.

Birlikte yatağa girmek istemez. Eşinden önce ya da sonra girer.

Hiçbir beklentiyi karşılamaz. Peki ya aldatan erkek yalanları; zamansız telefonları çalar. “Kim o?” sorusuna tatmin edici bir cevap veremez. “Nerdesin?” sorusuna “İşteyim mesaiye kaldım”, “Neden telefonun meşgul?” sorusuna “Annem aradı”. “Haftasonu bir şeyler yapalım mı?” sorusuna “Beni işten çağırırlar” sözleri başlıca aldatan erkek yalanlarıdır. Peki aldatan erkek nasıl yakalanır? Arabaya bindiğinizde dikkatlice koltuklara bakın. Size ait olmayan saç teli ipucu niteliğinde olabilir.

Gömleklerini kontrol edin bakalım. Ruj lekesi ya da farklı kokular şüphelenmek için yeterli sebepler.

Kredi kartı ekstresini takip edin.

Aramalarını inceleyin. Çoğu çağrı şirketi ayrıntılı dokümantasyon verir. Tekrarlanan numaraları kontrol edin.

İş yerine ani baskınlar yapın. “Geçiyordum uğradım” dersiniz. Hem de iş yerindeki kadınlara kendinizi tanıtmış olursunuz.

Takip edin. “İşe gidiyorum” deyip nereye gittiğine bakın.

Telefonunu karıştırın. Takip programları işinize yarayacaktır.

Zarf atın. “Dün işten sonra ne yaptın? Arkadaşım seni görmüş” gibi sözler söyleyin. Kem küm edecek mi test edin.

Sosyal medya hesaplarını kontrol edin.

Altıncı hissinize güvenin. Karısını Seven Erkek Neden Aldatır? Erkekler yapıları gereği saftır, kandırılmaya meyillidir. Kadınlar ise bunun tam tersi. Bir erkeği parmağına takıp oynayabilecek kadar akıllı, cin fikirli. Evli bir erkeğe yaklaşmak her kadının kendine yakıştırabileceği bir davranış olmasa da bu durumu önemsemeyen ya da evli erkeklere karşı daha fazla ilgi duyan kadınlar da var. Bazıları prestij, bazıları para, bazıları ise aşkın, bazıları heyecanın, yasak elmanın peşinde. Heyecan arayışındaki kadınlara bir erkeği kandırmak, kendine aşık etmek zevk verir. Tabiri caizse bir erkeği ayartmaktır aslında onların yaşadıkları bu ilişkiye yaklaşımları. Bir hayli de fazladır bu yaklaşımından sonuç alanlar. Peki erkekler neden buna izin verir? Eşini sevip değer verse de onunla sürekli tartışan, olur olmadık sebeplerden kavga çıkmasından rahatsız olmayan, sürekli pijamayla gezen, düğünden düğüne makyaj yapan, saçları her daim tepeden bağlı bir kadına olan heyecanı zamanla azalır. Başka bir tarafta ise kendine bakan, buram buram afrodizyak etkili parfüm kokan, ılımlı, onu şımartan, dekolteli kıyafet tercihleriyle aklını karıştıran bir kadın. E tabii böyle bir kadının bir erkeği kandırması da zor değil. Bu tarz bir seçim erkeği kendi çapında haklı bile gösterebilir. Bir de para karşılığı birlikte olunan kadınla aldatma çeşidi vardır. Bu ise tamamen farklı bedensel yakınlaşmanın verdiği hazzın çekici gelmesinden kaynaklanır. Aslına bakılırsa tüm aldatma çeşitleri heyecan verici bir haz arayışıdır ya.