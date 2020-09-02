Erkekler yatak odasında en çok bunları duymayı seviyor

Seks hayatını alevlendirmek için en fazla tercih edilen konuların başında küfürlü konuşma da denilen erotik konuşmalar (Dirty Talk) yer alır. Bu tarz erotik konuşmalar hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılır. Ancak cinsellikle ilgili konuşmalar söz konusu olduğunda erkeklerin güvenlerini yükseltecek övgü dolu sözcüklerden hoşlandığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.

İngiltere’de yapılan bir ankette erkeklere “cinsel ilişki esnasında partnerinizden en çok ne duymak istersiniz?” sorusu soruldu. Ankete binden fazla erkek katıldı.

OYLARIN ÇOĞUNLUĞUNU 'LÜTFEN DURMA' ALDI

Yapılan anketten çıkan sonuca göre erkekler cinsel ilişki esnasında en çok “lütfen durma” cümlesini duymaktan hoşlanıyor. Oyların yüzde 44’ünü alan cümleyi, yüzde 26 ile “iyi gidiyorsun” lafı takip etti. Yüzde 17’lik oy oranı ile üçüncü sırada ise cinsel organlarının övülmesine istinaden “çok büyük” cümlesi yer aldı. Erkelerin sadece yüzde 13’ü sevişme esnasında “seni seviyorum” ifadesinden hoşlandığı ortaya çıktı.



