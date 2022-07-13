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Erkeklerde 3 kat daha sık görülüyor: Kasık fıtığı nedir? Kasık fıtığı ölümcül mü? Kasık fıtığı belirtileri

13.07.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasık bölgesinde yer alan halka şeklindeki anatomik bir yapının doğuştan açık kalması ya da o halkanın veya o bölgedeki kas dokusunun zamanla zayıflaması sonucu oradan bağırsak ya da bağırsak çevresindeki yağ dokusunun dışarı doğru çıkmasıdır. Kasıkta şişlik ve ağrı ile kendini belli eder. Hangi yaşta olursa olsun tek tedavisi cerrahidir.

Erkeklerde 3 kat daha sık görülüyor: Kasık fıtığı nedir? Kasık fıtığı ölümcül mü? Kasık fıtığı belirtileri

Kasık fıtıkları, karın duvarı fıtıklarının %80’nini oluşturuyor ve erkeklerde 3 kat daha sık görülüyor. Kasık fıtıkları, şişlik ve ağrı ile kendini belli ediyor. Kasık fıtığının tek tedavisi olan ameliyatlar ise kapalı ve açık olarak yapılabiliyor. Uzun süre ayakta kalarak iş yapanlar ile bazı meslek gruplarında kasık fıtığı daha sık ortaya çıkıyor.

KASIK FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Kasıkta şişlik ve ağrı
  • Ayakta durmakla, ıkınmakla, öksürmekle artan ve sırt üstü yatmakla kaybolan şişlik
  • Erken dönem fıtıklarda sadece ağrı

KASIK FITIĞI NEDEN OLUR?

Bağırsakların karın dışına çıkmasını önleyen destek tabakasının zayıflaması veya yırtılması sonucu oluşur. Bu tabakanın zayıflığı doğuştan ya da zorlayıcı hareketlere (ıkınmak, ağır kaldırmak, öksürmek, zorlayıcı spor) bağlı olabilir.

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Kasık fıtığının direkt ve indirekt olmak üzere 2 türü vardır. Hastaların şikayetleri her 2 durumda da kasıkta şişlik ve ağrıdır. Kasık fıtığının türü sadece ameliyat tekniğini değiştirecektir. Bulgular benzerdir.

FEMORAL FITIK (FEMORAL HERNİ) NEDİR?

Kasık fıtığı ile aynı olan şikayetlere neden olan ve daha çok kadınlarda oluşan bir fıtık türüdür. Şikayetler ve tedavi seçenekleri kasık fıtığı ile aynıdır.

SIKIŞMIŞ (BOĞULMUŞ) KASIK FITIĞI NEDİR?

Fıtık kesesinin içine giren organ genellikle ince bağırsaktır. Yürüyüş, öksürük, ıkınma gibi durumlarda ince bağırsak parçası fıtık kesesinin içine girip şişlik oluşturur, sırt üstü yatıldığında karın içine geri döner ve şişlik kaybolur. Fakat zamanla fıtık kesesinin içine giren ince bağırsak burada sıkışabilir ve bu durumda sıkışan ince bağırsağın kanlanması bozulabilir. Bu duruma sıkışmış (boğulmuş) kasık fıtığı adı verilir. Bu durumun tıbbi adı ise inkarsere inguinal hernidir.

KASIK FITIĞI İLAÇLA DÜZELİR Mİ?

Kasık fıtığının ilaçla küçültülmesi, düzeltilmesi, yok edilmesi mümkün değildir. Aksine beklemek fıtığın daha büyük bir hal almasına neden olabilir. Tek tedavi yöntemi hangi yaşta olursa olsun ameliyattır.

KASIK FITIĞI TEHLİKELİ Mİ?

Kasık fıtığının içine giren bağırsaklar veya organlar fıtık kesesi içine sıkışırsa boğulmuş fıtık dediğimiz durum oluşur ve ölümcül riskler oluşturan bağırsak çürümesine kadar giden durumlar oluşabilir.

KASIK FITIĞI TEKRARLAR MI?

Kasık fıtığında uygun ameliyat tekniği, tecrübeli bir cerrah tarafından uygulandığında tekrarlama riski %1’in altındadır.


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