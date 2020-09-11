Erkeklerde ameliyat sonrası idrar kaçırma nasıl tedavi edilir?

Erkeklerde idrar kaçırma çok sık görülmez. Ameliyat sonrası idrar kaçırma ise daha sık karşılaştığımız bir tablodur. İki tür ameliyat idrar kaçırmaya neden olur. Birincisi TUR dediğimiz iyi huylu prostat tedavisi ameliyatı, ikincisi prostat kanseri için yapılan radikal prostatektomi ameliyatıdır. Bu her iki ameliyatta da neden genellikle cerrahinin iyi yapılmamasıdır. Çünkü prostat idrar tutmayı sağlayan kaslara çok yakındır. Bu kaslar zedelendiğinde kaçırma görülebilir. Bu tarz kaçırmayı tedavi ederken kaçırmanın derecesine bakarak karar veririz.

İLAÇ TEDAVİSİ İŞE YARAMAZSA...

İlaç tedavisi ilk denenmesi gereken tedavisi. Fayda görmeyen ve ileri düzeyde idrar kaçıran hastalarda bugün için altın standart tedavi yapay sfinkter takılmasıdır. Yapay sfinkter dış idrar kanalına yerleştirilen ve hastanın dışarıdan kontrol edebildiği, idrar tutmayı sağlayan kasların yerine geçen bir mekanizmadır.

