Erkeklerde cinsel işlev bozukluğu: Dört aşamaya dikkat! Uyarılma, sertleşme, orgazm ve...

Cinsel işlev bozukluğu, sizin veya eşinizin cinsel tatmin almasını engelleyen herhangi bir fiziksel veya psikolojik sorundur. Sağlığınız, stresiniz, ilişki endişeleriniz ve diğer sorunlarınız bu sorunlara yol açabilir.

Erkeklerin yaklaşık yüzde 31'i ve kadınların yüzde 43'ü cinsel ilişki sırasında bir çeşit zorluk çekiyor. Ancak birçok cinsel sorun türü tedavi edilebilir veya başka şekilde iyileştirilebilir.

ERKEKLERDE CİNSEL İŞLEV HANGİ ALANLARDA BOZULABİLİR?

Erkeklerde cinsel işlev bozukluklarında, temelde 4 aşamada problem vardır. Bunlardan ilki istek aşamasıdır. Bireyin eşine karşı cinsel anlamda ilgi azlığından ya da genel anlamda cinselliğe karşı ilgi azlığından söz edilebilir.

İkinci aşama, uyarılma ve sertleşmeyle ilgili alandır. Burada da uyarılmayla ve uyarılmanın devamıyla ilgili problemler ortaya çıkar. Bazı süreçlerde sertleşme hiç sağlanamayabilir ya da devamı olmayabilir.

Üçüncü aşama, boşalmayla ilgili problemlerle karşılaşılan alandır. Boşalmayla ilgili problemlerde çoğunlukla erken boşalma karşımıza çıksa da, geç boşalma veya geriye boşalma da olabilir.