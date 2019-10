Erkeklerde ‘jinekomasti’ yani meme büyümesine dikkat çeken uzmanlar son dönemlerde her 3 erkeğin birinde meme büyümesine rastlandığını, bu durumun psikolojik sorunlar, sosyal ortamdan kaçma gibi sıkıntılar ortaya çıkardığını belirterek, hastalığını tedavi edilmesi gerektiğini kaydettiler.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nden görevli Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Dr. Kenan Akbaş halk arasında erkeklerde anormal meme büyümesi diye adlandırılan (jinekomasti) konusunda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, jinekomastiye erkeklerde en sık rastlanan sıkıntılardan birisi olduğunu ifade etti. Erkeklerde ‘meme hastalığı’ denilince ilk akıla gelen konunun jinekomasti olduğunu vurgulayan Akbaş, “Jinekomasti iyi huylu aşırı meme büyümesidir, tıpkı kadınlarda ki gibi kadın memesi gibi memenin büyümesi ve sarkmasıdır. Hormonel dengesizliğe bağlı, tek taraflı veya çift taraflı memede büyüme olabiliyor. Ergenlik döneminde gördüğümüz jinekomasti 6 ay veya 18 ay içinde o memede büyüme tekrar gerileyebiliyor. Eğer on sekiz yaşından sonra jinekomasti devam ediyorsa veya uzun süredir var olan jinekomasti varsa onu medikal ve cerrahi yöntemiyle tedavi etmemiz gerekiyor. Son dönemlerde çok fazla görmeye başladık, her 3 erkeğin birinde jinekomasti var. Bize başvuran hastalar için konuşuyorum. Jinekomasti tek taraflı olabilir çift taraflı olabiliyor. Obezite öyküsü var, aşırı kilo alma ve diyetine dikkat etmeyen hastalar ‘Ben havuza giremiyorum, denize giremiyorum, giydiğim dar giysilerden göğüslerim belli oluyor’ diye geliyor. Biz bu başvuru ile gelen hastayı muayene ettikten sonra gerekli tetkiklerinden sonra jinekomasti ‘var veya yok’ diyoruz” dedi.