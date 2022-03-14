HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Erkeklerde kısırlık nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor…

Erkeklerde kısırlık nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor…

14.03.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısırlığa yol açabilen birçok hastalık ve etken bulunuyor. Bu nedenler arasında en sık rastlanan sebeplerden biri olan varikosel hastalığı hakkında bilinçlenmek gerekiyor. Testislerde varisleşmeye yol açan bu hastalık tedavi edilebilir kısır nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor. İşte erkeklerde varikosel hastalığı hakkında detaylı bilgiler…

Erkeklerde kısırlık nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor…

Kısırlık çağımızın önemli sorunları arasında yer alıyor. Gün geçtikçe sağlıksız beslenme, egzersiz yapmama gibi etkenlere de bağlı olarak artan kısırlığın türlerine göre tedavisi mümkün olabiliyor. Varikosel hastalığı erkeklerden görülen kısırlık türlerinde en üst sırada bulunuyor. Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, ’’Varikosel, testislerin üzerindeki toplardamarların varisleşmesiyle karakterize bir problem. Erkekler genellikle bu hastalığı şöyle fark ediyor; varisleşmenin neden olduğu ısı artışı hafif bir ağrıya neden oluyor. Ağrıya direnen, kendince bununla mücadele eden, doktora başvurmayan hastalar da bir zaman sonra dolgunluk hissetmeye başlıyorlar. Varikosel, erkekte tedavi edilebilir kısırlık nedenleri arasında şu anda birinci sırada ne yazık ki. Neredeyse her beş erkekten birinde varikosel problemi var. Neyse ki günümüzde varikosel hastalığıyla ilgili farkındalık giderek artıyor. İnternet ortamında bilgiye erişimin kolaylaşması sayesinde bu hastalığı bilenlerin sayısında artış var’’ dedi.

GENETİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER ETKİLİ

k1

Varikoselin genetik faktörlerden kaynaklanabileceği gibi çevresel şartların etkisiyle de ortaya çıkabildiğini dile getiren Op. Dr. Evren Işık, “Genellikle zeminde bir genetik yatkınlık oluyor. Bu bir toplardamar hastalığı. Anneden veya babadan gelen genlerde toplardamar hastalığına karşı bir yatkınlık varsa, erkekte de çok yüksek ihtimalle varikosel problemi ortaya çıkıyor. Bu genetik mirasın üzerine sigara kullanımı, uzun boylu olma, sürekli ayakta çalışma, saatler boyunca fiziksel egzersiz yapma gibi faktörler de eklenirse, o genetik miras varikoseli tamamen ortaya çıkarıyor” dedi.

TEDAVİ 4 AŞAMADA GERÇEKLEŞİYOR

k4

Dr. Işık, hastalığın teşhis aşamasını ise ’’Ağrı, dolgunluk hissi şikayetiyle veya bir görüntü problemi nedeniyle bize gelen hastalarımızı muayene ediyoruz. Sonrasında hastamızdan ‘skrotal renkli doppler ultrason’ çektirmesini istiyoruz. Bunun mutlaka bir radyoloji uzmanı tarafından çekilmesi gerekiyor. Yaklaşık 20-25 dakika süren bu ultrasonda bölgedeki toplardamarlar görüntüleniyor. Radyolog, toplardamarların belli bir çapa ulaştığını, kendi ürettiği kirli kanı artık kalbe doğru iyi bir şekilde taşıyamadığını rapor ederse, hastalığın teşhisi konmuş oluyor’’ diye anlattı.

TEDAVİ EDİLMEYEN VARİKOSEL KISIRLIĞA YOL AÇABİLİR

k3

Tedavi edilmeyen varikoselin kısırlığa yol açabileceğinin altını çizen Op. Dr. Evren Işık, hastalığın erken safhasında vitamin destekleriyle süreci kontrol edebildiklerini, ancak ilerlemiş vakalarda mutlaka cerrahi operasyon gerektiğini belirtti. Işık, ’’Bazı hastalarda varikosel olmasına rağmen testis fonksiyonlarında herhangi bir gerileme görülmüyor. Bu, hastalığın çok erken safhada olduğunu gösteriyor. O hastalarımızı kısa süreli vitamin destekleriyle 3 ayda bir kontrole çağırabiliyoruz. Tedavinin amacı şu; varikoselin neden olduğu ısı problemini ortadan kaldırmak. Varikoselin herhangi bir ilaçla ya da dışarıdan kullanılacak bir kremle tedavi edilmesi söz konusu değil. Mutlaka ameliyathane şartlarında, mikroskop altında tedavi edilmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

HASTALIK ZAMANINDA TESPİT EDİLİRSE DOĞRU TEDAVİ İLE ORTADAN KALDIRILABİLİR

Yaygın görülen bu hastalığın zamanında tespit edilmesi halinde tamamen ortadan kaldırabileceğini ifade eden Op. Dr. Işık, “Erkekleri korkutan bir hastalık bu. Ben hastalarıma hep şunu söylüyorum; eğer bir evlenme düşünceniz varsa, evlilik esnasında bu problemlerle uğraşmamak için öncesinde tedavi olun. Hastalık zamanında tespit edilirse, doğru tedavi yöntemleriyle tamamen ortadan kaldırılabilir’’ diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fazla tuz tüketenler dikkat! Fazla tuz tüketenler dikkat!
Zelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesiZelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesi
İran duyurdu: Biz vurduk!İran duyurdu: Biz vurduk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

İstanbul için yeni uyarı! En tehlikeli gün bugün

İstanbul için yeni uyarı! En tehlikeli gün bugün

MHP istedi AK Parti kabul etti! Baraj...

MHP istedi AK Parti kabul etti! Baraj...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.