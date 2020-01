’’Erkeklerde kısırlık oranı artıyor’’

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, ülkemizde kısırlık sorununun her geçen gün biraz daha arttığını söyleyerek, ’’Özellikle erkeklerde kısırlık sorunu ürkütücü boyutlara ulaştı’’ dedi.

Son yıllarda kısırlık, özellikle erkeklerde fazla görülmeye başlayan hastalıklardan bir tanesi haline geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Cevizci kısırlık hakkında bilgiler verdi. Dr. Cevizci, erkeklerde kısırlık sebeplerinin başında sperm sayılarında düşüklük, hareket seviyesinde azalma ya da morfoloji yani şekil bozuklukları nedenlerinin yattığını belirtirken,GDO’lu gıdalara da dikkat çekti.

’’Kısırlık her 100 çiftten 15’inde rastlanıyor’’

Kısırlığın sebeplerine değinen Dr. Ertan Cevizci, ’’En az 1 yıl herhangi bir korunma yöntemi uygulanmaksızın haftada 2-3 kere girilen cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilmemesi infertilite yani kısırlık olarak adlandırılmaktadır. Toplumda her 100 çiftten 15’inde bu duruma rastlanılıyor. Erkeklerde kısırlık sebeplerinin başında sperm sayılarında düşüklük, hareket seviyesinde azalma ya da morfoloji yani şekil bozuklukları nedenleri yatmaktadır’’ dedi.

Erkek kısırlığı oranının kadınlarda görülen kısırlık oranına yaklaştığını belirten Dr. Cevizci, ekolojik değişim, çevre kirliliği ve kötü beslenmenin kısırlığa sebep olduğunu ifade ederek, özellikle GDO’lu meyve ve sebzeler ile gıdalara eklenen katkı maddelerinden uzak durulması gerektiğini önemle vurguladı.