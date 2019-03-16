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Erkeklerde meme büyümesine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

Memelerde gözle görülür büyüme sorunu erkekler için büyük problem olabilirken, pek çok erkek ise bu sorundan kurtulmak için plastik cerrahların yolunu tutuyor.Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

Erkeklerde meme büyümesine dikkat

Memelerde gözle görülür büyüme sorunu erkekler için büyük problem olabilirken, pek çok erkek ise bu sorundan kurtulmak için plastik cerrahların yolunu tutuyor.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Evren Yılmaz, erkeklerde meme büyümesi hakkında bilgi verdi. Yılmaz, jinekomasti, erkeklerde memenin normalden daha fazla büyük olmasıdır. Gelişimsel süreçte jinekomasti hayatın bazı dönemlerinde fizyolojik (doğal) olarak ortaya çıkabilir" dedi.
Jinekomastinin erkekte anormal meme büyümesi olarak isimlendirildiğini belirten Op. Dr. Onur Evren Yılmaz, "Yağdan yoğun ve gland dediğimiz meme bezinden yoğun bir tipi vardır. Bu tiplerine göre tedavisi değişmektedir. Yağdan yoğun olanda sadece liposuction yeterli olurken, meme bezinden yoğun tipte ise meme bezinin de cerrahi olarak çıkarılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.
Jinekomasti hastalarına ameliyattan önce başka bir hastalık var mı diye uygun tetkiklerin yapıldığını belirten Op. Dr. Onur Evren Yılmaz, "Bunlar bazı hormonal hastalıklar, yumurtalık tümörleri veya daha önce kullandığı ilaçlara bağlı olabilir. Öncelikle bu sebebe bağlı tedavi uygulanır. Genellikle altta bir sebep bulunamaz. Çoğu jinekomasti hastasının nedenini bilemeyiz. Ancak altta yatan hormonal bir bozukluk varsa ilaçla tedavi edilmelidir. Meme kanseri ile jinekomasti arasında bilinen bir ilişki yoktur. Ancak ameliyattan önce bir meme ultrasonu ile kontrol edilir" şeklinde konuştu.
Meme üzerindeki fazla dokunun sporla kasa dönmesinin mümkün olmadığını belirten Op. Dr. Onur Evren Yılmaz, spor sonrası alttaki kasın gelişerek meme dokusunu daha belirgin hale getirebildiğini bu hastalığın tedavisinin cerrahi olduğunu belirtti.
Ameliyatta lazer yardımıyla liposuction yapıldığını belirten Medicalpark İzmir Hastanesi’nden Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Evren Yılmaz, "Lazerin avantajı ameliyat sırasındaki damarları büzüştürdüğü için daha az kanama ve morarma yapıyor ve derinin sıkılaşmasını hızlandırıyor. 4-6 hafta kadar korse kullanılıyor. Genel anestezi altında ortalama 1,5 saat sürüyor. Meme başının renkli kısmının olduğu yerden ameliyat yapılır. Belli belirsiz bir iz kalır. Sosyal hayata dönüşte hızlıdır. Masa başı bir işi varsa 3-5 gün içinde dönebilir."

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