Erkeklerde saç dökülmesi nasıl durdurulur? Sadece 6 haftada...

Erkeklerde Özellikle tepe bölgesinde seyrekleşmeye başlayan saçlar önlem alınmadığı takdirde zamanla kalıcı saç kayıplarına yani kelliğe sebep olabilir. Peki saç dökülmesini durdurmak ve yeni saç kökü oluşumunun durdurmak için ne yapılmalıdır? Güzellik Uzmanı ve Holistik Tıp Sağlık Koçu Sevil Tuzluca konu hakkında bilgiler verdi.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEBİ TESPİT EDİLMELİ

Öncelikle saç dökülmesinin temel sebebini bularak, bu duruma sebep olan sorunu çözmek gerekir.

Sonra kişiye özel bir saç tedavisi uygulamak gerekir. Aynı anda kişinin evde kullandığı şampuanlarında, medikal ürünler olması sağlanır.

Klinik tedavilerinin yanında kişilerin ev devam ürünleri ile bu durumu desteklemeleri gerekmektedir.

KİŞİYE ÖZEL SAÇ DÖKÜLME TEDAVİLERİNDE NELER YAPILIR?

Öncelikle kişinin saç dökülme sebebi tespit edilerek bu sorunu çözecek uygun bir bakım protokolü oluşturulur

İlk aşama dökülmeyi durdurmak için saç köklerinin yeterince beslenemeyerek dökülmeye sebep olduğu durumu çözmektir. Saçın beslenmesini büyümesini sağlayan vitaminler saç diplerine çeşitli yöntemlerle gönderilir.

Bu bakımlar sonrasında kişinin saç dökülmesi durur ve yeni saç kökü oluşmaya başlar.

Aynı zamanda mevcut saç tellerinde %10-%15 hacimlenme gözlemlenir

Kişi evde medikal şampuanı ile bu tedavi/bakım sürecini destekler

Ortalama 6 hafta süren bakımlar sonunda gözle görülür sonuçlar yaşamak mümkündür.



