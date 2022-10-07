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Erkeklerde sperm kalitesini ve kadınlarda doğurganlığı arttırır

07.10.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabak çekirdeği, herkesin daha fazla tüketmesi gerektiği süper besinlerden biridir. Antioksidan deposu olan kabak çekirdeği, magnezyum ve çinko açısından zengindir. Her gün bir avuç kabak çekirdeği yiyerek, vücudun ihtiyaç duyduğu sağlıklı yağ miktarını karşılayabilirsiniz. Kalp hastalıklarına ve bazı kanser türlerine karşı etkili olan kabak çekirdeği, prostat ve idrar yolu hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Kabak çekirdeği erkeklerde sperm kalitesini ve kadınlarda doğurganlığı arttırır.

Erkeklerde sperm kalitesini ve kadınlarda doğurganlığı arttırır

Kabak çekirdeği, küçük ama dev etkileri olan bir süper besindir. Çinko açısından zengin olduğu için erkeklerde sperm kalitesini arttırır. Bu özelliği sayesinde kadınlarda doğurganlığı artırabilir.

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İçeriğindeki triptofan vücutta “mutluluk hormonu” serotonine ve “uyku hormonu” melatonine dönüşür. Parazitlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilecek tetrasiklik triterpenler içerdiği için tenya ya da bağırsak kurdu gibi parazitlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

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Uzun süre boyunca tokluk hissi verdiği için zayıflamaya yardımcı olabilir. Gebelikte düzenli tüketilmesi oluşabilecek çinko eksikliğini engelleyebilir.

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KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI

  • Kabak çekirdeği, idrar yolu hastalıklarının tedavisini destekler.
  • İçerdiği tetrasiklik triterpenler ile tenya gibi parazitlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  • Kabak çekirdeği, antioksidan açısından zengindir.
  • Mide, meme, akciğer, prostat ve kolon kanseri riskinde azalma sağlar.
  • Prostat ve mesane sağlığını destekler.

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