Erkeklerde sperm kalitesini ve kadınlarda doğurganlığı arttırır

Kabak çekirdeği, küçük ama dev etkileri olan bir süper besindir. Çinko açısından zengin olduğu için erkeklerde sperm kalitesini arttırır. Bu özelliği sayesinde kadınlarda doğurganlığı artırabilir.

İçeriğindeki triptofan vücutta “mutluluk hormonu” serotonine ve “uyku hormonu” melatonine dönüşür. Parazitlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilecek tetrasiklik triterpenler içerdiği için tenya ya da bağırsak kurdu gibi parazitlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

Uzun süre boyunca tokluk hissi verdiği için zayıflamaya yardımcı olabilir. Gebelikte düzenli tüketilmesi oluşabilecek çinko eksikliğini engelleyebilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI