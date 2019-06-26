Erkeklerden 'meme küçültme' ameliyatına ilgi

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, erkeklerde bazı hormonlarda oluşan bozukluk sonucu ortaya çıkan meme büyümesinin son yıllarda Karadeniz Bölgesi’nde artış gösterdiğini ve burun estetiğinden sonra en çok yaptıkları ikinci estetik operasyon olduğunu söyledi. Jinekomasti denilen operasyon ile erkek hastalardaki büyüyen meme dokusu küçültülüyor. Yaz aylarında ortalama olarak bir ayda 100 jinekomasti ameliyatı yaptıklarını belirten Prof. Dr. Uraloğlu, hastaların çoğunluğunun meme küçültme ameliyatlarının duyulmasını istemediğini söyledi. Dünyanın 8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek'in de yaşadığı Karadeniz’de Bölgesi'nde erkeklerde burun estetiği ameliyatlarının ardından meme küçültme ameliyatlarına ilgi arttı. Beslenme alışkanlıklarının değişimi, obezite ve hormonal değişikliklerle kadın tipi meme büyüme sorunu yaşayan erkekler, estetik cerrahlara başvuruyor. Tıpta jinekomasti olarak bilinen meme büyüme hastalığı nedeniyle ameliyat olan erkekler, meme küçültüyor. Hastaların çoğunluğu meme küçültme ameliyatlarının duyulmasını istemiyor. 'İKİNCİ EN ÇOK AMELİYAT MEME KÜÇÜLTME' Erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen jinekomasti hastalığının Karadeniz Bölgesi'nde en çok yapılan burun estetiği ameliyatından sonra ikinci sırayı aldığını söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, hastalığın genellikle yapay beslenmeden kaynaklandığını söyledi. Uraloğlu, "Karadeniz Bölgesi’nde en çok yaptığımız estetik ameliyatı burun estetiği. İkinci sırayı ise jinekomasti dediğimiz erkeklerde meme büyümesi ameliyatı alıyor. Bu hastalarımızda normal erkek memesi haricinde bir büyümeyi kastediyoruz. Bu hastalığın belli aşamaları var. En son aşamada ise kadın memesi diyebileceğimiz büyümeler oluyor. Yapay beslenmeye bağlı olarak kilo artışı olan insanlar hormonsal değişim yaşıyorlar. Hormonlu şekilde yetiştirilmiş hayvansal gıdalar tüketildiği zaman vücut bunu yağ olarak alıyor. İnsanların dengeli beslenmesi ve ev yemeği yemesi lazım" dedi. ‘AMELİYATLAR GİZLİ YAPILIYOR’ Hastaların jinekomasti ameliyatı yaptırdıklarının bilinmesini istemediğini söyleyen Uraloğlu, "Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak verdi. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte bu ameliyatı sıklıkla yapmaya başladık. Hastalarımız genellikle kışın kalın kıyafetlerle sakladıkları kilolarını yazın saklayamıyorlar. Tişört giyinmek istiyorlar. Kadın memesine benzeyen hastalarımız var. Onlar arkadaş ortamında dalga konusu haline geldikleri için psikolojik olarak çok rahatsız oluyorlar. Sürekli korse takma ihtiyacı hissedip, dışarı çıkmak istemiyor ve toplumsal hayattan uzaklaşıyorlar. Ameliyatlar gizli yapılıyor zaten. Hastalar kesinlikle jinekomasti operasyonu yaptırdığının bilinmesini istemiyorlar" diye konuştu.



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