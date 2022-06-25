Erkeklere 'bağışlayın' çağrısında bulundular! Sperm kıtlığı yaşanıyor

İngiltere genelinde sperm kıtlığı yaşanıyor! Ülkedeki sperm bankaları talebi karşılamak için başka ülkelerden sperm ithal ettiğini doğruladı. Hamile kalmak isteyen kadınlar daha ucuz maliyetli olduğundan internet üzerinden farklı ülkelerden sperm siparişi verebiliyor.

SPERMLERİN DÖRTTE ÜÇÜ YURT DIŞINDAN GELİYOR

The Times’da yer alan habere göre, Britanya’da şu an kullanılan spermin dörtte üçü yurt dışından getiriliyor. Öte yandan internet üzerinden çalışan sperm bankalarının kötü koşullarda çalışan kliniklerden gönderebildiği belirtiliyor.

Doğurganlık üzerine çalışan yardım kuruluşu Progress Educational Trust, sperm kıtlığının kadınları cinsel yolla bulaşan hastalıklara maruz kalma riskine soktuğunu belirtti. Kuruluş, İngiltere’de 18-45 yaş aralığında, sağlık sorunu olmayan erkekleri sperm bağışlamaya çağırdı. (Medyaradar)



