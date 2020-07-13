Erkeklere işkence ederek ayda 130 bin TL kazanıyor

Polonyalı genç kadın, günlerce bir odada yalnız bırakma, bağlama, kamçılama gibi özgün yollarla işkence ettiği erkeklerden ayda 130 bin TL kazanıyor.

Aynı zamanda klinik psikoloji mezunu olan Melinda, kendine ait bir fetiş mekanı olan Sin Sinsters Dungeon’da (Günahkar Kız Kardeşler Zindanı) müşterileri ile düzenli buluşmalar gerçekleştiriyor. Melinda’nın ayrıca BDSM mobilyalardan oluşan bir koleksiyonu var. “Her zaman BDSM ile ilgiliydim. Başta bu bir yaşam tarzıydı, sonra kariyerime dönüştü” diyen Melinda “Doğuştan liderim, işlerimi kendi yöntemimle yapmayı ve insanlara patronluk taslamayı severim. İyi bir öğrenci olmama rağmen her zaman biraz asiydim. Hiçbir zaman klinik psikolog olmayı planlamadım, sadece daha iyi bir planım olmadığı için bu alanda eğitim aldım” dedi. Üniversiteden mezun olduktan sonra ne iş yapmak istediğini düşünmeye başlayan Melinda “Kendimi bir klinikte veya hastanede çalışırken düşünemiyordum. Finans alanında çalışmaya başladım. O sırada Polonya’da yalnızca bir tane zindan vardı. O da Varşova’daydı ve kiralanması bile mümkün değildi. Bence kendi işimi kurmaya ve kuzeydeki ilk zindanı açmaya karar verdim. Dominatrix olarak başladığım kariyerim hızla ilerledi.

Dünyanın dört bir yanına özel etkinlikler için seyahat ediyorum. Şu an ikinci zindanı açmak üzereyim” dedi. Melinda ayrıca fetiş fotoğrafları ve klipleri çekiyor. Özel tasarım BDSM koleksiyonu sahibi ve kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor. Kapalı kapıların arkasında neler olup bittiğini paylaşan Melinda, yaptığı işin kırbaç tutmaktan ve seksi görünmekten çok daha fazlası olduğunu söyledi.

Standart bir oturum 2 bin ila 5 bin TL arasında değişirken özel talepler için 9 bin TL’ye kadar müşteriler ödeme yapıyor. Melinda’nın bazı kişisel köleleri genç kadının seçtiği bir deseni dövme yaptırıyor, Melinda “Dövmeleri seviyorum, bana en yakın kişisel kölelerimden biri seçtiğim bir dövmeyle vücudunu kaplatıyor. Şimdiden ismimi kazıttı” dedi. Kendisine gelen isteklerin insanlar için sıra dışı veya tuhaf görünse de son derece normal olduğunu düşünen Melinda “Eğer güvenli bir şekilde uygulanırsa, kişilerin sağlığı için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Bu, cinselliğe karşı sağlıklı bir merakın parçası” dedi.

Melinda, müşterileriyle asla seks yapmadığını ve oturumlar sırasında kimsenin soyunmadığını belirterek kendisinin de PVC veya lateks kumaşlardan yapılan giysiler tercih ettiğini söyledi. Ayrıca Melinda, kendisine gelen istekleri güvenli bulmadığı durumlarda red ettiğini söyleyerek “Meslek olarak dominatrix olmak cinsellikle ilgili olsa da seks yapmak gerekmez. Müşterilerimle seks yapmıyorum ve yakın bir temas kurmuyorum” dedi. Müşterilerinin 25 ila 35 yaş aralığında olduğunu söyleyen Melinda, zaman zaman kadınların ve daha yaşlı erkeklerin de zindanını ziyaret ettiğini belirtti. Bu işe en çok kendisini düşünerek başladığını söyleyen Melinda, “Daha sonra kırbaç, bandaj gibi alanlarda atölye çalışmalarına katıldım. Bu iş, kendimi olduğum gibi kabul etmemi sağladı. Birçok erkekten daha güçlüyüm ve böyle olmasından suçluluk duymuyorum. Bu iş birini kırbaçlamaktan veya seksi görünmekten çok daha fazlası” dedi. İşi nedeniyle sıklıkla seyahat ettiğini söyleyen Melinda “Programım çok değişken. Günümün çoğunu okuyarak, bilgisayar başında çalışarak veya istihdam ettiğim insanları yöneterek geçiriyorum. Eğer tura çıkmışsam günde birkaç oturum yapıyorum. Ancak normal bir günde yalnızca bir müşteri kabul ediyorum. Sıklıkla seyahat ediyorum ve hayatımın üçte birini tatilde geçiriyorum” dedi.