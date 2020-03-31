Erkeklere müjde! Bu yöntemler sakalları gürleştiriyor

Sakalı seyrek çıkan erkekler sakallarını nasıl gürleştirir? Sosyal hayatta zaman zaman büyük problemlere sebep olabilen, bazı durumlarda öz güveninizi zedeleyebilecek olan sakalsızlık problemine bazı ufak detaylara dikkat ederek çözüm bulabilirsiniz. En etkili yöntemler ile köseliğe nasıl savaş açacağınızı birlikte inceleyelim.

TIRAŞ OLARAK SAKAL GÜRLEŞTİRME

''Sakallarımın gür çıkması için ne yapmalıyım?'' sorusuna verilen ilk cevap daima ''tıraş ol'' olur. Tıraş olarak sakal gürleştirme, yıllardan beri önerilen ve uygulanan en eski yöntem diyebiliriz. Çoğu zaman olumlu sonuçlar da verir. Ancak bu yöntemde yapılan bir yanlışlık var ki sakalınızı gürleştirmediği gibi sadece yüzünüzü tahriş eder. Evet, ters tıraştan bahsediyoruz. Bu şehir efsanesi cildinizi tahriş etmekle kalmaz, enfeksiyona yakalanmanıza bile neden olabilir.

Her sabah ustura veya jiletiniz ile doğru yöne doğru tıraşınızı olun. Jilet veya usturanızı zamanında değiştirin ve başkasının kullandığı malzemeleri yüzünüze değdirmeyin. Bu şekilde tıraş olduktan sonra zamanla sakallarınızın çoğaldığını ve sertleştiğini görebilirsiniz.