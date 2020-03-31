Erkeklere müjde! Bu yöntemler sakalları gürleştiriyor

Sakalı seyrek çıkan erkekler sakallarını nasıl gürleştirir? Sosyal hayatta zaman zaman büyük problemlere sebep olabilen, bazı durumlarda öz güveninizi zedeleyebilecek olan sakalsızlık problemine bazı ufak detaylara dikkat ederek çözüm bulabilirsiniz. En etkili yöntemler ile köseliğe nasıl savaş açacağınızı birlikte inceleyelim.
''Sakallarımın gür çıkması için ne yapmalıyım?'' sorusuna verilen ilk cevap daima ''tıraş ol'' olur. Tıraş olarak sakal gürleştirme, yıllardan beri önerilen ve uygulanan en eski yöntem diyebiliriz. Çoğu zaman olumlu sonuçlar da verir. Ancak bu yöntemde yapılan bir yanlışlık var ki sakalınızı gürleştirmediği gibi sadece yüzünüzü tahriş eder. Evet, ters tıraştan bahsediyoruz. Bu şehir efsanesi cildinizi tahriş etmekle kalmaz, enfeksiyona yakalanmanıza bile neden olabilir.
Her sabah ustura veya jiletiniz ile doğru yöne doğru tıraşınızı olun. Jilet veya usturanızı zamanında değiştirin ve başkasının kullandığı malzemeleri yüzünüze değdirmeyin. Bu şekilde tıraş olduktan sonra zamanla sakallarınızın çoğaldığını ve sertleştiğini görebilirsiniz.
Sakallarınızın gürleşmesine yardımcı olabilecek bir diğer unsur da uyku ve vitamin yeterliliğidir. Bedenimizin genel işlem merkezinin sağlıklı çalışabilmesi için alması gereken vitaminler var. Bu vitaminler hemen hemen vücudumuzun her bölgesine fayda sağladığı gibi köselik sorununun çözümüne de yardımcı olur. Hücrelerimizin yenilenmesi ve cildimizin beslenmesi bu anlamda önemli bir ayrıntıdır. Bunu gerçekleştirecek vitaminlere vücudumuzun düzenli olarak sahip olması gereklidir.
E vitamini, hücreleri yenileyen ve cildi besleyen özelliği sayesinde sakallarınızı gürleştirmenize yardımcı olur. Çinko ise kıl köklerini besleyerek sakallarınızın güçlenmesine vesile olur. Bu vitamenin ve mineralleri ilaçlarla değil de doğal yollardan almanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. E vitamini için zeytinyağı ve kuruyemişler, çinko içinse kabak çekirdeğini abartmadan düzenli olarak tüketebilirsiniz. Bunun yanında güneş ışınlarından alacağınız D vitamini de sakallarınızın güçlenmesinde yardımcı bir rol oynayacaktır.
Sakal gürleştirmede cilde zarar vermemek için doğal ve etkili yöntemleri uygulamakta fayda var. Bu konuda en etkili maddelerin başında badem yağı geliyor. Sakalları besleme özelliği ile ünlenen badem yağını, gürleştirmek istediğiniz bölgeye sürüp, masaj yaparak iyice yedirmeniz gerekiyor. Badem yağını iyice yedirdikten sonra yaklaşık 1 saat süreyle yüzünüzde bekleterek cildinizin yağı iyice emmesini beklemelisiniz. Bu yöntem ile pozitif sonuç almak istiyorsanız sadece bir kere değil, badem yağını aynı şekilde düzenli olarak yüzünüze sürmelisiniz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da badem yağının doğal olması. Sahte ürünlere ulaşmamak için badem yağınızı eczanelerden almanızı tavsiye ediyoruz.
Cildi besleyerek hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan vitaminlerin başında E vitamini geliyor. Bu nedenle düzenli olarak E vitamini tüketerek sakallarınızın güçlenmesine ve sıklaşmasına yardımcı olabilirsiniz. E vitamini almanın en sağlıklı yolu ise doğal zeytinyağı tüketmektir. Düzenli olarak her sabah bir yemek kaşığı zeytinyağı tüketirseniz sakallarınızı gürleştirebilirsiniz.
Sakal serumları içerdikleri aktif bileşenler sayesinde sakal ve bıyık köklerini besler ve güçlendirir. Temin edilmesi oldukça basit olan sakal serumları hemen hemen her eczanede satılmaktadır.
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