HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Erkeklere müjde! Bu yöntemler sakalları gürleştiriyor

Erkeklere müjde! Bu yöntemler sakalları gürleştiriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

Elbetteki gelişim kişiden kişiye değişir ve her bireyde farklı bir süreç yaşanır. Normal koşullarda bir erkeğin 17 yaşına kadar sakalının çıkmaması normal bir durumdur. Ancak 17 – 20 yaş arası döneminizde sakallarınız çıkmıyorsa köselik problemi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu problemin önüne geçebilmeniz için size bazı tavsiyelerimiz var!

Erkeklere müjde! Bu yöntemler sakalları gürleştiriyor

Sakalı seyrek çıkan erkekler sakallarını nasıl gürleştirir? Sosyal hayatta zaman zaman büyük problemlere sebep olabilen, bazı durumlarda öz güveninizi zedeleyebilecek olan sakalsızlık problemine bazı ufak detaylara dikkat ederek çözüm bulabilirsiniz. En etkili yöntemler ile köseliğe nasıl savaş açacağınızı birlikte inceleyelim.

TIRAŞ OLARAK SAKAL GÜRLEŞTİRME

''Sakallarımın gür çıkması için ne yapmalıyım?'' sorusuna verilen ilk cevap daima ''tıraş ol'' olur. Tıraş olarak sakal gürleştirme, yıllardan beri önerilen ve uygulanan en eski yöntem diyebiliriz. Çoğu zaman olumlu sonuçlar da verir. Ancak bu yöntemde yapılan bir yanlışlık var ki sakalınızı gürleştirmediği gibi sadece yüzünüzü tahriş eder. Evet, ters tıraştan bahsediyoruz. Bu şehir efsanesi cildinizi tahriş etmekle kalmaz, enfeksiyona yakalanmanıza bile neden olabilir.

Her sabah ustura veya jiletiniz ile doğru yöne doğru tıraşınızı olun. Jilet veya usturanızı zamanında değiştirin ve başkasının kullandığı malzemeleri yüzünüze değdirmeyin. Bu şekilde tıraş olduktan sonra zamanla sakallarınızın çoğaldığını ve sertleştiğini görebilirsiniz.

UYKU VE VİTAMİNLER

Sakallarınızın gürleşmesine yardımcı olabilecek bir diğer unsur da uyku ve vitamin yeterliliğidir. Bedenimizin genel işlem merkezinin sağlıklı çalışabilmesi için alması gereken vitaminler var. Bu vitaminler hemen hemen vücudumuzun her bölgesine fayda sağladığı gibi köselik sorununun çözümüne de yardımcı olur. Hücrelerimizin yenilenmesi ve cildimizin beslenmesi bu anlamda önemli bir ayrıntıdır. Bunu gerçekleştirecek vitaminlere vücudumuzun düzenli olarak sahip olması gereklidir.

E vitamini, hücreleri yenileyen ve cildi besleyen özelliği sayesinde sakallarınızı gürleştirmenize yardımcı olur. Çinko ise kıl köklerini besleyerek sakallarınızın güçlenmesine vesile olur. Bu vitamenin ve mineralleri ilaçlarla değil de doğal yollardan almanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. E vitamini için zeytinyağı ve kuruyemişler, çinko içinse kabak çekirdeğini abartmadan düzenli olarak tüketebilirsiniz. Bunun yanında güneş ışınlarından alacağınız D vitamini de sakallarınızın güçlenmesinde yardımcı bir rol oynayacaktır.

BADEM YAĞI

Sakal gürleştirmede cilde zarar vermemek için doğal ve etkili yöntemleri uygulamakta fayda var. Bu konuda en etkili maddelerin başında badem yağı geliyor. Sakalları besleme özelliği ile ünlenen badem yağını, gürleştirmek istediğiniz bölgeye sürüp, masaj yaparak iyice yedirmeniz gerekiyor. Badem yağını iyice yedirdikten sonra yaklaşık 1 saat süreyle yüzünüzde bekleterek cildinizin yağı iyice emmesini beklemelisiniz. Bu yöntem ile pozitif sonuç almak istiyorsanız sadece bir kere değil, badem yağını aynı şekilde düzenli olarak yüzünüze sürmelisiniz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da badem yağının doğal olması. Sahte ürünlere ulaşmamak için badem yağınızı eczanelerden almanızı tavsiye ediyoruz.

ZEYTİNYAĞI

Cildi besleyerek hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan vitaminlerin başında E vitamini geliyor. Bu nedenle düzenli olarak E vitamini tüketerek sakallarınızın güçlenmesine ve sıklaşmasına yardımcı olabilirsiniz. E vitamini almanın en sağlıklı yolu ise doğal zeytinyağı tüketmektir. Düzenli olarak her sabah bir yemek kaşığı zeytinyağı tüketirseniz sakallarınızı gürleştirebilirsiniz.

SAKAL SERUMU

Sakal serumları içerdikleri aktif bileşenler sayesinde sakal ve bıyık köklerini besler ve güçlendirir. Temin edilmesi oldukça basit olan sakal serumları hemen hemen her eczanede satılmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
‘‘Evde kaldığınız’’ süreçte 14 özel tavsiye‘‘Evde kaldığınız’’ süreçte 14 özel tavsiye
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakal sağlık erkek

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayısı 24 saatte 63 bin arttı! Ölü sayısı pik yaptı

Vaka sayısı 24 saatte 63 bin arttı! Ölü sayısı pik yaptı

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Bakanlık duyurdu! Kamuya 6 bin 219 ilave atama

Bakanlık duyurdu! Kamuya 6 bin 219 ilave atama

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs düşmanı! İşte bağışıklığınızı güçlendirecek 3 madde

Koronavirüs düşmanı! İşte bağışıklığınızı güçlendirecek 3 madde

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs karantinasında evde geçirilen süreç için 14 tavsiye

‘‘Evde kaldığınız’’ süreçte 14 özel tavsiye

Anne-babadan geçiyor! Varis tedavi edilmezse öldürüyor

Tedavi edilmezse öldürüyor! Bu hastalık anne-babadan geçiyor

Türk bilim insanı açıkladı: Koronavirüse karşı etkili olacak

Türk bilim insanı açıkladı: Koronavirüse karşı etkili olacak

Kaygıları yönetmek mümkün mü? Koronavirüsten korunmada kaygı yönetimine dikkat!

Koronavirüsten korunmada kaygı kontrolüne dikkat!

Prostat kanserinde HİFU tedavisi! Kurtulmak 2 saat sürüyor

O hastalara müjde! Kurtulmak 2 saat alıyor

Koronavirüs testleriyle ilgili flaş uyarı: 'Yalancı negatifliklere' dikkat

Koronavirüs testlerindeki 'Yalancı negatifliklere' dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.