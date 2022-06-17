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Erkeklere özel olarak iç çamaşırları üretiyor! “Tanga, jartiyer ve daha fazlası...”

17.06.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araba tamiricisi olarak çalışan Jules Parker isimli bir adam, kendisine uygun baksır bulamadığında erkeklere özel bir iç çamaşırı markası kurmaya karar verdi. İç çamaşırlarının cinsiyeti olmadığını belirten Parker, binlerce dolar kazandığı iç çamaşırı markası için, “Tanga,jartiyer ve daha fazlasını sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Erkeklere özel olarak iç çamaşırları üretiyor! “Tanga, jartiyer ve daha fazlası...”

İngiltere’nin Sussex şehrinde yaşayan Jules Parker isimli bir adam girişimci ruhunu yaratıcılığıyla birleştirerek ilginç bir giyim markası oluşturdu. 51 yaşındaki Clare ve oğullarının destekleri sayesinde giyim markasını kurmayı başardığını ifade eden Parker, erkek iç çamaşırlarının tek düzenliğinden sıkıldığını ve yenilikçi bir adım atmak istediğini dile getirdi. İç çamaşırlarını önceki yıllarda eşinin satın aldığını ifade eden Parker, “Benim için özel bir anlamı yoktu. Eşim benim yerime satın alıyordu. Erkek iç çamaşırları konusunda pek fikrim yoktu” dedi.

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RAHATLIĞINI KEŞFEDİNCE TİCARETE DÖKTÜ

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Hayatı boyunca kadın kıyafetleri giymekten hoşlanmadığını ifade eden Parker, “Eşimin iç çamaşırlarını giymek istemedim bu kesinlikle cinsel bir durum değil. Yaşamım boyunca spor yaptım ve tanga ile koşmanın daha kolay olduğunu anlayınca benim için işler değişti. Rahatlığını keşfedince bunu ticarete çevirmek istedim. Farklı bir tasarıma sahip erkek iç çamaşırları giymek istedim. Bu, kendimi feminenleştirmekle ilgili değildi.” diye konuştu.

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