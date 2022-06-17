Erkeklere özel olarak iç çamaşırları üretiyor! “Tanga, jartiyer ve daha fazlası...”

İngiltere’nin Sussex şehrinde yaşayan Jules Parker isimli bir adam girişimci ruhunu yaratıcılığıyla birleştirerek ilginç bir giyim markası oluşturdu. 51 yaşındaki Clare ve oğullarının destekleri sayesinde giyim markasını kurmayı başardığını ifade eden Parker, erkek iç çamaşırlarının tek düzenliğinden sıkıldığını ve yenilikçi bir adım atmak istediğini dile getirdi. İç çamaşırlarını önceki yıllarda eşinin satın aldığını ifade eden Parker, “Benim için özel bir anlamı yoktu. Eşim benim yerime satın alıyordu. Erkek iç çamaşırları konusunda pek fikrim yoktu” dedi.

RAHATLIĞINI KEŞFEDİNCE TİCARETE DÖKTÜ

Hayatı boyunca kadın kıyafetleri giymekten hoşlanmadığını ifade eden Parker, “Eşimin iç çamaşırlarını giymek istemedim bu kesinlikle cinsel bir durum değil. Yaşamım boyunca spor yaptım ve tanga ile koşmanın daha kolay olduğunu anlayınca benim için işler değişti. Rahatlığını keşfedince bunu ticarete çevirmek istedim. Farklı bir tasarıma sahip erkek iç çamaşırları giymek istedim. Bu, kendimi feminenleştirmekle ilgili değildi.” diye konuştu.



