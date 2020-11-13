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  4. Erkeklere taş çıkarttılar! Kadın polisler poligonda şov yaptı

Erkeklere taş çıkarttılar! Kadın polisler poligonda şov yaptı

13.11.2020 15:39 | Son Güncelleme:
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Erkeklere taş çıkarttılar! Kadın polisler poligonda şov yaptı

Antalya Emniyet Müdürlüğü bölgesindeki kadın polisler, pandemi sürecine rağmen eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Atış eğitimi için poligonda bir arada bulunan kadın polisler, meslektaşlarının 'Lara Croft' olarak andığı atış eğitmeni Başpolis Nisa Aydın yönetiminde tabanca ve tüfek eğitimi aldı. Kadın polisler, erkek meslektaşlarına taş çıkarttı.

Sabahın erken saatlerinde gruplar halinde İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu’na gelen polislere ilk olarak temel eğitim ve teknik bilgiler veriliyor. Ardından ’kuru eğitim’ olarak tanımlanan silah tanıtımı, eğitimde yapılacakların ön bilgisi ve atış eğitiminin ön provası yapıyor. Son olarak aktif silah eğitimine geçilmeden önce pandemi kuralları, ve güvenlik ön planda tutuluyor. Aydın’ın gözetiminde çelik yeleklerini giyen polis memurları, kullanacakları silahlardaki son kontrolleri gerçekleştirdikten sonra nefes kesen eğitime başlıyor.

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Polisin tehlikeyle karşı karşıya kaldığında karşı tarafa nasıl müdahale edeceği yönünde profesyonel bir eğitim alan kadın polisler ilk önce karşı tarafa nasıl müdahale edecek, güvenli şekilde tehlikeyi nasıl bertaraf etmesi gerekiyor ve silahını yeri geldiği zaman kanunların verdiği yetki çerçevesinde nasıl kullanabileceğini öğreniyor.

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