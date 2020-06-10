Erkeklere uygulanan estetik cerrahiler

Günümüzün rekabetçi iş ortamında giderek daha fazla erkek, daha genç görünmek için kozmetik prosedürleri tercih ediyor. Erkeklerin görünüşlerini önemsemesi artık bir tabu değil. Atletik ve çekici görünmenin zeka, beceri ve kişilik kadar değerli olduğunu biliyorlar. Elinden gelenin en iyisini yapmak sadece benlik saygısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gençlik odaklı iş piyasası ve kültüründe rekabet edilmesine de yardımcı oluyor.

Estetik cerrahi ile alınan sonuçların yaşamlarında olumlu bir fark yaratabileceğini biliyorlar. Erkekler için plastik cerrahide uygulanan prosedürler erkeksi görünümü koruyacak şekilde uygulanıyor. Erkeklere uygulanan prosedürlerde kadınlara kıyasla bazı farklılıklar bulunur. Öncellikle insizyonların farklı alanlarda olması gerekir, örneğin, erkeklerin yara izlerini örtmek için kafalarında daha az saçları vardır. Benzer şekilde, jinekomasti cerrahi insizyonları, erkeklerin yara izlerini gizleme imkanları olmadığı için çok daha özel bir şekilde planlanmalıdır.