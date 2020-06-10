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Erkeklere uygulanan estetik cerrahiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

Gün geçtikçe daha fazla erkeğin daha genç görünmek için kozmetik prosedürleri tercih ettiğini söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, bu tercihte rekabetçi iş ortamının da etkisi olduğunu söyledi.

Erkeklere uygulanan estetik cerrahiler

Günümüzün rekabetçi iş ortamında giderek daha fazla erkek, daha genç görünmek için kozmetik prosedürleri tercih ediyor. Erkeklerin görünüşlerini önemsemesi artık bir tabu değil. Atletik ve çekici görünmenin zeka, beceri ve kişilik kadar değerli olduğunu biliyorlar. Elinden gelenin en iyisini yapmak sadece benlik saygısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gençlik odaklı iş piyasası ve kültüründe rekabet edilmesine de yardımcı oluyor.

Estetik cerrahi ile alınan sonuçların yaşamlarında olumlu bir fark yaratabileceğini biliyorlar. Erkekler için plastik cerrahide uygulanan prosedürler erkeksi görünümü koruyacak şekilde uygulanıyor. Erkeklere uygulanan prosedürlerde kadınlara kıyasla bazı farklılıklar bulunur. Öncellikle insizyonların farklı alanlarda olması gerekir, örneğin, erkeklerin yara izlerini örtmek için kafalarında daha az saçları vardır. Benzer şekilde, jinekomasti cerrahi insizyonları, erkeklerin yara izlerini gizleme imkanları olmadığı için çok daha özel bir şekilde planlanmalıdır.

CERRAHİ YA DA CERRAHİ OLMAYAN TEKNİKLERDEN FAYDALANILABİLİR

Bazı durumlarda birden fazla prosedür birleştirilerek yapılması da mümkündür. Cerrahi veya cerrahi olmayan tedaviler aynı anda yapıldığında, prosedürler daha az maliyetli, daha az anestezi kullanımı ve daha az iyileşme süresi imkanı sağlar.
Erkeklerde sıklıkla uygulanan kozmetik prosedürlerden bazıları şunlardır: Yüz gençleştirme, kaş kaldırma, çene dolgusu, kulak cerrahisi (otoplasti), göz kapağı cerrahisi (blefaroplasti), yüz ve boyun germe, burun şekillendirme (rinoplasti), dermal dolgular, botoks, vücut şekillendirme (abs), karın germe, bölgesel incelme (liposuction), kilo kaybı sonrası vücut şekillendirme…
Cilt gençleştirme, cilt lekeleri giderme gibi ameliyatsız tedavileri de tercih edilen operasyonlar arasındadır. Daha genç, daha enerjik ve daha sağlıklı görünmek estetik cerrahinin sunduğu imkanlarla erkekler için de mümkün.


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