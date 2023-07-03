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Erkeklere uygunsuz fotoğraflarını gönderen ablasını öldürmüştü! Kan donduran sözler: 'Yine olsa...'

03.07.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'in Mucur ilçesinde Gökhan Öcal (34), ablası Fadime Öcal'ı (38) silahla vurarak öldürdü. Mahkemede savunma yapan Öcal, ablasının başka erkeklere uygunsuz fotoğraflarını attığını, bunun hesabını sormak isterken böyle bir olay yaşandığını söyledi. Çevredeki insanların yüzüne bakamaz hale geldiğini belirten Öcal, "Yine olsa hesabını sorardım" dedi. Öcal, 'kardeşi kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Erkeklere uygunsuz fotoğraflarını gönderen ablasını öldürmüştü! Kan donduran sözler: 'Yine olsa...'

Kan donduran olay, geçen yıl 17 Temmuz'da Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da oturan Gökhan Öcal, ablasının yaşadığı ilçeye geldi. Öcal ile ablası arasında tartışma çıktı. Gökhan Öcal, belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti. Fadime Öcal hayatını kaybetti, Gökhan Öcal da suç aleti ile teslim oldu. Tutuklanan Gökhan Öcal hakkında 'kardeşi kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Gökhan Öcal ile avukatı hazır bulundu.

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'YİNE OLSA HESABINI SORARDIM'

Mahkemede savunma yapan Öcal, "Eski savunmamın arkasındayım. Kendisi başka erkeklere uygunsuz fotoğraflarını atıyordu. Bunun hesabını sormak isterken böyle bir olay yaşandı. Yine olsa hesabını sorardım. Korkutmak isterken silah ateş aldı. Kendisinin ettiği küfürler ve hakaretler, beni çok öfkelendirmişti. Çevredeki insanların yüzüne bakamaz hale gelmiştim" dedi.

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HAKSIZ TAHRİK İLE 20 YIL

Mahkeme heyeti, Öcal'ı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra sanığa, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 20 yıla düşürdü. Gerekçe olarak Fadime Öcal'ın kardeşi Gökhan Öcal'a sarf ettiği tahrik edici sözler ve mesajlar gösterildi.

(DHA)

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