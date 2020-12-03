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Erkekleri adeta canından bezdirerek yaka silkmesine neden olan ve ayrılığı garanti eden kadın davranışları!

Seray Üstün Seray Üstün 03.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Erkekleri adeta canından bezdirerek yaka silkmesine neden olan ve ayrılığı garanti eden kadın davranışları!

Adem ve Havva’dan süregelen kadın-erkek ilişkileri her daim karmaşıktır. Erkekler kadınların anlaşılmaz olmasından dert yanarken, kadınlar erkeklerin çok düz olduğunu söyler. İkili ilişkiler klişe olsa da temelde sevgi, saygı ve sadakat üzerine kurulur. Karşılıklı özveri ve uyum ilişkinin mihenk taşlarıdır. Zaman içerisinde tarafların birbirini tanımasıyla ilişki rayına oturur.

İlişkinin en başında biraz taktiksel ilerlemekten kimseye zarar gelmez diye düşünüyoruz ve erkeklerin kaçmasını muhtemel hale getiren hareketleri sizler için derledik... İki taraftan biri üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğinde taşlar yerinden oynar ve ayrılık kaçınılmaz olur. Hatta ilişkinin tüm yükü çaba sarf eden tarafın üzerine kalır. Bu nedenle ilişkinin en başında sınırlarınızı çizmenize yardımcı oluyoruz. Erkekleri ayrılık aşamasına getiren ve kaçmasına neden olan kadın hareketleri... Bunları yapmayın ama ‘eğer ayrılmak istiyorum’ diyorsanız mutlaka yapın!

DEVAMLI OLARAK KARŞI TARAFI SUÇLAMAYIN

karşı tarafı suçlamayın

İlişkinin kötü gitmesinin her zaman tek taraflı nedenlerden kaynaklanmadığını unutmamak gerekiyor. ‘Kimse mükemmel değildir’ sözü işte tam bu durum için söylenmiştir. Sizin de hatalarınızın olabileceğini aklınızdan çıkartmayın. Yapılan hataları sürekli olarak erkeklere yüklemek ilişki süresince o tarafın yaptığı çabaların göz ardı edilmesine neden olur. Suçlama sırasında sık sık tercih edilen ‘hep ve hiç’ kelimeleri durumun genellenmesine yol açar. Bu durumda erkek ‘Ne yapsam olmuyor’ diye düşünerek içten içe içerlemeye başlar. Aman dikkat tehlike çanları çalıyor...

GİZEM YARATMAK İSTERKEN ANLAŞILMAZ OLMAYIN

gizem yaratmak

İkili ilişkilerde gizemli olmak heyecanın korunmasını sağlayan en önemli detaydır. Uzun süre devam eden ilişkilerde bunu zor olduğunu farkındayız ama bu konuda elinizden geleni yapmalısınız. Kadınlar gizem yaratmayı genellikle üstü kapalı konuşmak olarak yorumlar. ‘Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla’ tarzındaki konuşmalar erkekler üzerinde etkili olmaz çünkü erkekler daha basit düşünür. Kadınlar beklentileri konusunda çoğu zaman net olmadıkları için bunları erkeklerin anlamasını ister. Üzerine bir de ‘Dediklerimi önemsiyorsun, beni anlamıyorsun’ söylemlerini içeren bir konuşma yapıldığında erkekler savaş meydanından hemen uzaklaşmayı tercih eder. Bu nedenle gizem konusundaki o ince çizgiyi kadınların çok iyi yakalaması gerekir.

KARŞI TARAFIN DENGE KURMASINI BEKLEMEYİN

denge

İlişki iki kişilik yaşanır. Bu nedenle karşı tarafın olduğu karar sizin de bu ilişki içinde söz sahibi olduğunuzu hatırlayın ve ona göre hareket edin. İlişkide uyum sağlama ve denge kurma işi erkeğe bırakıldığında işlerin sarpa saracağından eminiz. İlişkinin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını istiyorsanız öncelikle kendi beklentilerinizi ortaya koymalı ve o yönde eyleme geçmelisiniz. Eyleme geçtikten sonra ise ‘Ben bunu yaptım sıra sende!’ gibi bir yaklaşım tamamen idrar yarışı olacaktır. Sakin yapmayın...

MAĞDURİYET ROLÜ YAPMAYIN

mağduriyet

Kadınlar duyguları konusunda oldukça hassastır. Toplum ve aile tarafından kadınlar genellikle ‘prenses ve narin’ olarak algılanır. Kadınların hassas bir çiçek olduğu ve onlara nazik davranılması gerektiği konusunda hem fikiriz ancak isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda kadınların mağdur edebiyatına bürünmesi oldukça antipatik bir görüntü yaratır.

CİNSELLİĞİ ERKEĞİ KONTROL ARACI HALİNE GETİRMEYİN

sevişmek

Cinsellik toplum nezlinde genellikle erkekle özdeşleştirilir. Cinsellik yalnızca erkeğin tekelinde olan bir şey değildir ve kadınların da bunu elinde bir koz olarak tutmaması da gerekir. Özellikle kadınlar partnerini cinsellikle kontrol altına almaya çalıştığında ipin ucu elinden kaçar.

GÜVENMEDİĞİNİZİ GÖSTERMEYİN

güvenmek

İlişkilerde özel alanlara ve anlara saygı duymak oldukça önemli bir detaydır. Kıskançlık ve psikopatlık arasındaki ince çizgiyi kaçırmamaya özen gösterin. Kıskanılmak herkesin hoşuna gider elbette ama dozunda olması çok değerlidir. Fazla kıskançlık sadece erkekleri değil tüm bireyleri labirente sıkışmış fare gibi hissettirir. Özgürlüğü elinden alınan birey boğulmuş ruh halinden sıyrılmak için kendisine yeni bir nefes alanı oluşturmaya çalışır.

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