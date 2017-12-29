Erkekleri etkilemek mi istiyorsunuz? Bu 3 kurala dikkat

Erkek ve kadın hayatları boyunca birbirlerini etkilemenin yollarını arayıp dururlar. İki tarafta, sevilmeyi, saygı gösterilmeyi, kendisine hayran olunmasını ister.

Siz de erkekleri etkilemek, hayalini kurduğunuz sağlam temele dayalı bir ilişki hayal ediyorsanız bu kuralları sakın aklınızdan çıkarmayın.

Erkeği Etkileyerek Başka Kadınlardan Vazgeçirmen İçin 3 Kural:

1) Beden dilini çekici bir şekilde kullan!

Bir erkeği etkilemek istiyorsan, beden dilini çekici bir şekilde nasıl kullanman gerektiğini iyi bilmelisin. Şunu unutma ki, ilişkilerde iletişimin %60’ını beden dili oluşturur. İçindeki duyguları dile dökerek erkeğin duymasını sağlayabilirsin

Bu güzel bir yöntemdir.

Ama beden dilini kullanarak erkeğe olan ilgini gösterirsen erkek bunu duymaz tüm bedeniyle hisseder.

Yani bir erkeğin diğer kadınlardan senin için vazgeçmesini istiyorsan onun içinde kıpırtı oluşturmalısın.

Bunun da en etkili yollarından birisi çekici bir beden dilidir.

Çekici beden dili nasıl olur?

Beden dilinde ilk göze çarpan duruştur. Bir kadın dik bir şekilde, kendinden emin adımlarla yürüyorsa, otomatikman erkeğin dikkatini çeker.

Yürürken kalçayı hafifçe sağa sola savurmak da feminen enerji yayacağı için erkeği kendine çekmeni sağlar.

Diğer bir nokta gülüştür. Gülerken sadece ağzın değil gözlerin de gülmelidir. Bir erkeğe gülümsediğin zaman, yapmacık tavırla gülümsemek yerine yüzündeki tüm kasları kullanarak, gözlerinden enerji yayarak gülmen seni 5 adım öne geçirir.

El sıkışırken nazik, hafif utangaç ama aynı zamanda özgüvenli bir şekilde davranman erkeğin gözünde yine farklı olmanı sağlar.

2) Erkeğe kendini anlatmak yerine onu dinle!

Çevrendeki kadınlara dikkat edersen, bir erkekle konuştukları zaman sürekli kendilerini anlatmak için çaba sarf ettiklerini fark edersin.

Sürekli bir kendini ispatlama ve açıklama çabası içindelerdir.

Erkeğe soru sormak yerine hep kendileri hakkında konuşmayı severler.

İşte, tam da bu noktada, erkeğe sürekli kendini anlatmak yerine ona sorular sor. Ve onu dikkatli bir şekilde dinle!

Erkekler kendilerini anlayan bir kadınla ilişki yaşamak istiyor. Sürekli kendi hakkında konuşarak kafa ütüleyen kadınlarla değil…

Tabi ki kendini de anlatacaksın. Kendin hakkında konuşacaksın. Ama bir erkeği etkilemek istiyorsan kafandaki düşünce her zaman şu olmalıdır:

“Ben bu erkeği tanımaya çalışıyorum. O zaman kendisini anlatmasına, konuşmasına izin vermeliyim. Ona sorular sorarak onunla sözde değil gerçekten ilgilendiğimi göstermeliyim.”

Bu düşünce tarzı ilişkilerde her zaman kazandırır. Bunu asla unutma.

Bundan sonra hoşlandığın erkeğe hayatıyla ilgili özel sorular sorarak onu dikkatli bir şekilde dinleyeceksin.

3) Sihirli dokunuşlarını kullan!

Erkekle doğru zamanda doğru fiziksel temas kurmak, onu etkilemek için çok çok önemlidir. İnsanların birbirine dokunması aralarındaki samimiyeti artırır. Mesela birine sarıldığın zaman otomatikman ona karşı bir güven duygusu hissedersin.

O nedenle dokunuşlarını iyi kullanman gerekiyor.

Konuşurken ara ara hoşlandığın erkeğin koluna dokun. Bu, aranızda daha samimi bir bağ kurulmasını sağlar. Bazen seninle ilgili güzel bir cümle kurduğunda ona sarıl.

Böylece güzel sözünü ödüllendirerek, onu sana güzel sözler söylemesi konusunda teşvik etmiş olursun.

Sana bir şeyler anlatırken derin bir göz teması kur.

Dudağının kenarında yemek kaldığında, peçeteyle hoşlandığın erkeğin dudağını sil.

Bunların hepsi aranızda güzel bir elektrik oluşmasını ve erkeğin senden etkilenmesini sağlayacak.