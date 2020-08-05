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“Erkeklerin %95’i benim kadar kaldıramaz”

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Brittany Flex Watts, yaşam tarzıyla ilgili bir farkındalık yaşadıktan sonra fitness yolculuğuna başladı ve inanılmaz bir dönüşüm geçirdi.

“Erkeklerin %95’i benim kadar kaldıramaz”

Ailesiyle birlikte Oklahoma’da yaşayan 31 yaşındaki Brittany, bir barda çalışıyor ve her gece içiyordu. 20’lerinin başında ebeveynlerinin sağlık sorunları nedeniyle onları spor salona gitmeye ikna eden Brittany de hayatını değiştirmeye karar verdi.

Brittany şu an yalnızca bir fitness fanatiği değil, kadın vücut geliştirici kategorisinde dünya genelinde 13. Sırada.
“Spor salonundaki erkeklerin %95’i, benim kaldırdığım ağırlıkları kaldıramıyor” diyen Brittany’i amacına ulaşmak konusunda Covid-19 bile durduramadı.

Pandemi sırasında kişisel rekorunu 163 kilo ile kıran Brittany, sene sonunda dünya çapında ilk beşe gitmeyi planlıyor.

Brittany, hayallerini gerçekleştirmek için Miami’ye taşındı

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Şu an 13. Sırada olan Brittany, bu yıl dünya genelinde ilk beş içinde yer alacağına inanıyor
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Brittany, yarışmaya katılan kadınların hazırlık için 45 bin TL (5.000 pound) harcadığını tahmin ederken, erkeklerin daha az harcaması olduğunu söylüyor.

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Vücut geliştirme hayatımı kurtardı” diyen Brittany, spor kariyerinde hayal ettiği yere gelebilmek için birkaç yıl önce Oklahoma’dan Miami’ye taşındı.

Brittany, kendisine gelen eleştirilerden sonra sırt çalışmasına odaklandı
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Spor kariyeri nedeniyle erkek arkadaşı Julio ile tanışarak aşkı bulan ikili her gün antrenman yapıyor.

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Brittany’nin tanıdığı en güçlü insan olduğunu söyleyen Julio ise sevgilisinden onun kadar iyi olabilmek için ilham aldığını söylüyor. Yarışmalar için sıkı bir şekilde çalışan Brittany “Benim için amaç, vücut geliştirme pratiklerinde daha iyi olmak ve bir numara olmak için çalışmayı sürdürmek. Olduğum yer beni heyecanlandırıyor, ama gelecek daha heyecan verici. Uyandığım her gün heyecan duyuyorum” diyor.

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