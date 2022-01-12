Erkeklerin artan saç dökülmesi sorununa karşı alabilecekleri önlemler ve ürün önerileri

Pek çok farklı nedenden kaynaklanabilen saç dökülmesi problemi canınızı sıkıyor olabilir. Ancak giderek azalan saçlarınızın artık sizi mutsuz etmesine gerek yok. Saç dökülmesi sorununuz için birbirinden etkili bakım ve ürün önerileriyle karşınızdayız! Haydi gelin, saçlarınızın daha canlı ve gür görünmesine yardım edecek bu kapsamlı listeye birlikte göz atalım.

Erkek tipi saç dökülmesini engellemek için neler yapılmalı?

Eğer hormonal bozukluk, demir eksikliği, deri problemleri ya da genetik gibi faktörlerden kaynaklanan saç dökülmesi sorununuz varsa ilk yapmanız gereken şey bir dermatolog ile görüşmek olmalı.

Saçları sık yıkamak, saç derisindeki yağ dengesini bozar. Bu nedenle saçlarınızı haftada 2 ya da 3 kere yıkamalısınız. Eğer yağlı saç sorununuz varsa yıkama sıklığını azaltmak için kuru şampuanları tercih edebilirsiniz.

Saçlarınızı ıslakken taramak, kopmalara ve dökülmelere neden olabilir. Saçlarınızı havluyla kuruladıktan sonra hafif nemliyken taramalısınız.

Doğru ürünleri kullanmak, saç dökülmesini azaltır. Bu nedenle şampuan ve saç kreminizi dökülme karşıtı ürünler arasından seçmelisiniz.

Stres ve uykusuzluk, saç dökülmesine neden olur. Yaşam tarzınızı iyileştirerek dökülmeleri azaltabilirsiniz.

Vitamin eksiklikleri de saç dökülmesinin nedenleri arasında yer alır. Beslenmenize özellikle B12 vitaminini ekleyerek ya da gerekiyorsa takviye alarak saç dökülmelerini azaltabilirsiniz. Ayrıca dengeli ve protein ağırlıklı beslenmek de saç dökülmesini azaltır.

A, C ve E vitaminleri saç bakımı için oldukça önemli. Bu vitaminleri içeren ürünleri kullanabilir ya da saç maskelerine ekleyebilirsiniz.

Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar, saç dökülmesini hızlandırır. Eğer varsa kötü alışkanlıklarınızı mümkün olduğu kadar azaltmalısınız.

Sık sık fön makinesi ya da kalitesiz saç şekillendiricileri kullanmak, saçlarınızın yıpranmasına ve saç derinizin zarar görmesine neden olur. Bu da dökülmeleri arttırır. Dolayısıyla kaliteli saç bakım gereçlerini tercih edip kullanım sıklığınızı azaltmalısınız.

Çeşitli yağlarla saçlarınıza bakım yapmayı ihmal etmemelisiniz. Susam yağı, zeytinyağı, çay ağacı ve lavanta yağı gibi ürünleri kullanarak saçlarınıza masaj yapmak; kan akışını hızlandırır ve saçları kökten uca besler.

Keratini de mutlaka bakım ritüelinize eklemelisiniz. Bunun için keratin içeren şampuan ya da saç kremlerini tercih edebilirsiniz.

Bol su içmek, saç döngüsünü destekler. Bu nedenle günde en az 2 litre su içmelisiniz.

Yeşil çay, vücuda olduğu kadar saçlara da iyi gelir. Demlediğiniz yeşil çayı soğuduktan sonra saçlarınıza sürüp 1 saat bekletin ve ardından yıkayın. Bu işlemi 10 günde bir yaparak saç dökülmelerini azaltabilirsiniz.

Dermaroller, saç derisinde mikro hasarlar oluşturarak saçlarınızın çıkmasına yardım eder. Bakım yağı öncesi saç derinize dermaroller uygulayarak hem yağın etkisini arttırabilir hem saç dökülmesini engelleyebilirsiniz.

Zeytinyağı maskesi ile saç dökülmesini azaltın

1 adet kabuklu küçük boy soğanı, 2 diş kabuklu sarımsağı, 1 adet limon kabuğunu ve yarım litre zeytinyağını bir tencerede kısık ateşte yaklaşık 3 saat boyunca kaynatın.

Ardından tülbent yardımı ile karışımı uygun bir kaba süzün.

Maskeyi masaj hareketleriyle saçlarınıza yedirin ve 1-2 saat bekletin.

Saçlarınızı dökülme karşıtı bir şampuan ile yıkayarak temizleyin.

Eğer yoğun dökülme problemi yaşıyorsanız maskeyi 1 gece saçlarınızda bekletebilirsiniz.

Maskenin etkisini arttırmak isterseniz uygulama öncesi ve sonrası dermaroller kullanabilirsiniz.

1. Güçlü saç kökleri için Vichy Aminexil Clinical Saç Serumu

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Saç dökülmelerine karşı özel olarak üretilen Vichy Aminexil Clinical Saç Serumu, saç dökülmesini azaltır. Özel formülü sayesinde ürün, saç telinin kökten uca güçlenmesini sağlayarak canlı ve parlak saçlara ulaşmanıza yardımcı olur. Hipoalerjenik saç serumu, hassas saç derisine sahip olanlar tarafından da kullanılabilir. 6 haftalık düzenli kullanımda etkisini gösteren ürün, saç kökleri için gereken desteği sağlar. Gözle temasından kaçınmanız tavsiye edilen ürünün tahriş olmuş ciltte kullanılması önerilmez.

Daha sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayacak Vichy Aminexil Clinical Saç Serumu hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

2. Sağlıklı ve parlak saçlar için Sebamed Şampuan

Sizin için seçtiğimiz diğer önerimiz olan Sebamed Şampuan, sağlıklı ve gür saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Ginkgo biloba yaprak özü ve kafein içeren formülü sayesinde hacimli ve güçlü saçlara kavuşmanızı sağlar. 5,5 pH değeri ile cildin zarar görmesini engelleyerek tenin doğal koruyucu tabakasını destekler. Saç köklerini derinlemesine temizlerken aynı zamanda saçların kuvvetlenmesi için gereken desteği sağlar. Şampuan; paraben, alkali ve sabun içermez.

Tüm saç tiplerinin kullanımı için uygun olan Sebamed Şampuan'ı detaylıca incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

3. Saç dökülme sorununu ortadan kaldıran Dove Avokado Saç Bakım Kremi

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Saç dökülmesine karşı ürün önerilerine yer verdiğimiz listede sırada Dove Avokado Saç Bakım Kremi var. Doğal içeriklerden elde edilen ürün, saçların nemlenmesini sağlar. Saçların daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olan saç bakım kremi, köklerin daha güçlü olması için destek verir. Formülünde bulunan avokado, saç köklerini derinlemesine beslerken kalendula özü ise saç dökülmelerini gözle görülür şekilde azaltır. Ürünü, ıslak saça masaj yaparak uygulamanız tavsiye edilir.

Saç dökülmesi sorununu ortadan kaldırmanıza katkı sağlayacak Dove Avokado Saç Bakım Kremi'ni sipariş etmek için sizi böyle alalım.

4. Saç bakımı için Borthe Protein Saç Maskesi

Sıradaki tavsiyemiz olan Borthe Protein Saç Maskesi, saçlarınızın güçlenmesini sağlar. Protein, buğday ve mısır özleri ile zenginleştirilen ürün; saç köklerinin canlanmasına destek olur. Bitkisel keratin ile saç kırıklarının önüne geçen maske, besleyici içeriği ile saç dökülmesini engeller. Ürün, yağlandırmayan hafif formülü sayesinde saç derisi tarafından hızla emilir. Nemlendirici özelliği ile yumuşak, pürüzsüz ve ipeksi saçlara kavuşmanızı sağlar.

Daha gür saçlara sahip olmanıza destek olacak Borthe Protein Saç Maskesi hakkında bilgi almak ve ürünü sipariş etmek için buraya tıklayın.

5. Fonksiyonel özelliği ile New'S Dermaroller

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan New'S Dermaroller, 1,5 mm kalınlığında 540 iğneye sahip bir ürün. Dermaroller, dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanım ömrü sunar. Saç derisinde mikroskobik düzeyde delikler açarak kan akışının bu bölgeye yoğunlaşmasını sağlar. Bu sayede saç köklerinin kendini onarmasına yardımcı olur. Canlanan kökler sayesinde saç dökülmesinin önüne geçer. Portatif bir tasarıma sahip olan ürün, kolayca taşınabilir. Böylece ürünü dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Uzun süreli kullanım imkanı sağlayan New'S Dermaroller'ı detaylıca incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

6. Saçlarınız için en iyisi: Ashley Joy Kepek Önleyici & Dökülme Karşıtı Şampuan

Hem saç dökülmesi hem kepek problemi olanlar için harika bir seçenek olan Ashley Joy Kepek Önleyici & Dökülme Karşıtı Şampuan, saçlarınızı güçlendirerek bakım yapar. Formülünde yer alan ısırgan otu, saçlarınızın dökülmesini önler. Bakır, demir, çinko ve magnezyum; saçlarınızı güçlendirir ve onarır. Çay ağacı özü ise kepekle mücadele eder. İçerisindeki mentol, yağlanmayı azaltır ve saç derisinin ferahlamasına yardım eder. Şampuan; paraben, SLS ve SLES içermez.

Erkekler için özel olarak üretilen Ashley Joy Kepek Önleyici & Dökülme Karşıtı Şampuan'ı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

