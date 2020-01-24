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Erkeklerin biyolojik saati var mı? Baba olmak isteyenler dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Erkeklerin biyolojik saati olduğunu söyleyen Doç.Dr. Emre Bakırcıoğlu, erkeklerin de kadınlarda olduğu gibi yaşlanmayla birlikte üreme fonksiyonlarında zamanla azalma meydana geldiğini söyledi. Peki biyolojik saat erkekleri nasıl etkiliyor? Kaç yaşından sonra baba olma olasılıkları düşüyor? İşte baba olmak isteyen erkeklerin biyolojik saat ile ilgili bilmesi gerekenler...

Erkeklerin biyolojik saati var mı? Baba olmak isteyenler dikkat!

Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç.Dr. Emre Bakırcıoğlu, “40 yaşın üzerinde çocuk sahibi olmak ileri yaşta baba olmak demek. Yurtdışında sperm bankaları, sperm donasyonu için 50 yaşın üzerinde erkeklerden kabul etmemeleri de erkeklerin sperm kalitesinin ileri yaşta inişe geçmesinden kaynaklanıyor. Kadınlardaki menapoz gibi olmasa da erkeklerin de yaşlanmayla birlikte üreme fonksiyonlarında zamanla azalma ve sperm kalitesinde bozulmalar olmaktadır” dedi.

40 YAŞINDAN SONRA NELER OLUYOR?

Doç.Dr. Bakırcıoğlu, erkeklerde zaman içerisinde yaşlanmalarında fonksiyonel olarak oluşan değişiklikleri şöyle sıraladı:
“Testosteron seviyeleri 40 yaşının üzerinde yılda yüzde 1 azalır (hipogonadizm), sperm üretimi kısmen aynı düzeyde devam edebilir, sperm hareketliliği yıllar içerisinde azalır, ejakülat volümü azalır, sperm DNA hasarı, yaşlanmayla birlikte hızla artış gösterir. Bu değişimlerin dışında sertleşme sorununun yaşla ortaya çıkması, kadın yaşının ilerlemesi ile doğurganlığın azalması cinsel birleşme sıklığının azalması gibi diğer faktörlerinde etkileri nedeniyle erkekte tam olarak yaşlanmanın çocuk sahibi olma üzerindeki etkisini anlamak zorlaşmaktadır.

KALP ATIŞ HIZI SPERM ÜRETİMİNİ ETKİLİYOR

Normal bir erkekte her kalp atışı ile 1000 spermin üretildiği hesaplanmıştır, bu yoğun sperm üretimindeki kalite kontrolü yaşlanmayla birlikte zorlanmaya başlar. Sperm kromozomal anormallikleri artmaya başlar özellikle seks kromozom X ve Y kromozom anomalilerinin artışı görülür (Çocuklarda XXY Klinefelter sendromu veya XYY sendromu görülme sıklığı artar), tek gen hastalıklarında artış görülür. Bu hastalıklar nadir görülen ancak çocuklarda ağır doğumsal hastalıklara yol açabilir.”

DÖLLENME GERÇEKLEŞSE BİLE...

Döllenme geçekleştiği durumlarda, erkek yaşı gebelikle ilgili bazı neticelere yol açtığını ifade eden Doç.Dr. Bakırcıoğlu, “50 yaşının altındaki erkeklere göre oranla iki kat fazla düşük oranı, 32 haftanın altında erken doğum olasılığı ve çocuk ölümlerinde genç erkek eşlere göre 2 kat artış, döllenme ve gebeliğin oluşması gerçekleşse bile sağlıklı olarak gebeliğin devamı açısından ileri erkek yaşı gebelikleri olumsuz yönde etkilemektedir. İleri erkek yaşının tek gen hastalıklarının çocuklarda görülme sıklığını arttırması gibi, bazı kompleks genetik bozuklukların ve doğumsal hastalıkların riskinin ileri erkek yaşı ile yüzde 20 oranında arttığı bilinmektedir.

İLERİ YAŞTA BABA OLABİLSELER DE ÇOCUKLARI SAĞLIKSIZ OLABİLİYOR

Daha önemlisi son yıllarda yapılan çalışmalar ileri yaşta baba olanların çocuklarında büyüme çağında ve ileri yaşlarda bazı kognitif (bilişsel) bozuklukların örneğin şizofreni (5 kat), otizm (4 kat), bipolar bozuklukların (2 kat) ve dikkat eksikliğinin arttığını göstermiştir. Tabi ki 40 yaşına ulaşmadan çocuk sahibi olmak için daha istekli olunmalı. Erkeklerinde biyolojik saatinin olduğunu bilmeli ve 40’lı yaşları beklemeden çocuk sahibi olmayı önermeliyiz. Her ne kadar genel olarak risk çok yüksek değilse de genç erkeklerle kıyaslandığında bu riskin çok arttığı ortadadır.

SPERM ÖRNEĞİ İNCELENEREK ANLAŞILABİLİYOR

Günümüzde erkeklerde yaşla birlikte sperm kalitesinde bu hastalıklara yol açacak durumları önceden anlayabileceğimiz testler bulunmamaktadır. İleri erkek yaşında gebelik oluşan ve endişeleri olan çiftler için bir tavsiye gebelik takiplerinde riskli gebelik takibi gibi hareket edilerek anne adayının hamilelik taliplerini düzenli yaptırması ve gerektiği durumlarda genetik testlerin yapılması olacaktır” açıklamalarında bulundu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Biyolojik Saat erkek baba

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