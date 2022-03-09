Erkeklerin cinsel hayatını derinden etkileyecek basit ama etkili ipuçları

Uzmanlar, erkek doğurganlığını ve sperm sayısını artırmak için kolay ve etkili ipuçlarını paylaştı. Kısırlık erkeklerde en sık görülen durumlardan biridir. Kalitesiz ve düşük sperm sayısı son yılların en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Başta stres olmak üzere beslenme yetersizliği, diyabet, tiroid hastalığı, obezite, ileri kalp hastalığı, kanser gibi altta yatan sağlık sorunları nedeniyle düşük sperm sayısı düşmektedir. Erkek doğurganlığı kadınlarda da olduğu gibi ilerleyen yaşla birlikte düşüş göstermektedir. Yaşlandıkça sperm sayısı ve kalitesi yavaş yavaş azalır.

SPERM SAYISINI ARTIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Düzenli olarak doktor kontrolü yaptırarak herhangi bir rahatsızlık varsa erkenden tespit edilerek iyileştirilebilir. Bir kişinin üreme sağlığını anlamanın büyük bir kısmı, düzenli olarak bir doktora gitmekle elde edilebilir. Bu, kişinin sağlığını takip etmesine ve daha sonra kısırlığa neden olabilecek sorunları işaretlemesine yardımcı olabilecek önleyici bir önlemdir.

HİJYENE DİKKAT EDİN

Enfeksiyon ve hastalıklara karşı korunmak için genital hijyene önem gösterin.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

Risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız test yaptırın, HPV aşısı olun, güvenli seks yapın ve birden fazla partnerden kaçının. Klamidya ve bel soğukluğu gibi bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar erkek kısırlığına yol açabilir.

SİGARA VE ALKOLDEN KAÇININ

Alkol ve tütün tüketimini durdurun. Sigara içmek (pasif içicilik dahil) spermlerde hareketliliğin azalmasına ve ayrıca şekil ve DNA'larında hasara yol açabilir. Bu nedenle, bu alışkanlıklardan vazgeçmek doğurganlığı artırmaya yardımcı olabilir.

YAŞAM TARZI

Sağlıklı beslenin, iyi uyuyun ve formda kalmak için egzersiz yapın. Sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı bir diyet ve kilonuzu koruyarak başarılı olabilirsiniz. Düzenli fiziksel aktiviteler de önerilir. Sağlıklı bir vücut sağlıklı sperm üretir.

İŞ HAYATI

Özellikle büyük kentlerde Covid-19 ile birlikte birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. İnsanlar dizüstü bilgisayarlarında daha fazla ekran başında kalma süresine maruz kalıyorlar. Pelvik bölgedeki ısıtılmış bilgisayar sistemleri, skrotumun sıcaklığını artırarak daha düşük sperm sayısına neden olabilir.

AKIL SAĞLIĞI

Stresin, testosteron ve sperm üretiminde düşüşe yol açabilen glukokortikoidler gibi hormonların üretimini arttırdığı bulunmuştur. Bu nedenle erkekler, normal sperm sayısını sağlamak için zihinsel ve duygusal sağlıklarına eşit derecede önem vermelidir. Stres, sperm sayısını düşürmek için bir risk faktörü olabilir, bu nedenle Yoga veya meditasyon gibi önlemlerle stresi azaltmak gerekir.



