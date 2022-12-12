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Erkeklerin cinsel organını derecelendirerek servet kazanıyor! “Menü dışı isteklerden ekstra ücret alıyorum”

12.12.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Marbella kentinde yaşayan ancak aslen Norveçli olan 29 yaşındaki Lene Angelica Nilsen yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yaparak servet kazanıyor. Seksi fotoğraf ve videolarını paylaştığı aylık abonelik sistemiyle devam eden uygulamada Nilsen takipçilerinin özel isteklerinin ekstra ücretlendirmeye tabi olduğunu dile getirerek gündem yarattı.

Erkeklerin cinsel organını derecelendirerek servet kazanıyor! “Menü dışı isteklerden ekstra ücret alıyorum”

OnlyFans fenomeni Lene Angelica Nilsen yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinde takipçileriyle seksi fotoğraf ve videolarını satıyor. 29 yaşındaki fenomen isim hayranlarından gelen ilginç isteklerin kapağını kaldırarak sıradışı tekliflere açık olduğunu belirtti. Popüler olarak erkeklerin cinsel organlarını değerlendirmesi için fotoğraflar attığını belirten Nilsen, bir keresinde tuvaletini yaparken çektiği bir video için kendisine 14 bin sterlin (550 bin TL) ödendiğini itiraf etti.

“HEM GARİP HEM DE EĞLENCELİ”

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Abonelerindne gelen ekstra istekleri değerlendirerek kabul ettiğini belirten Nilsen, “Hepsini kabul etmiyorum. Menü dışı isteklerden ekstra ücret alıyorum. Bu durumu hem garip hem de eğlenceli buluyorum. Ancak mutlaka hayranlarımla arama bir seviye koyuyorum” dedi.

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