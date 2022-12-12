Erkeklerin cinsel organını derecelendirerek servet kazanıyor! “Menü dışı isteklerden ekstra ücret alıyorum”

OnlyFans fenomeni Lene Angelica Nilsen yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinde takipçileriyle seksi fotoğraf ve videolarını satıyor. 29 yaşındaki fenomen isim hayranlarından gelen ilginç isteklerin kapağını kaldırarak sıradışı tekliflere açık olduğunu belirtti. Popüler olarak erkeklerin cinsel organlarını değerlendirmesi için fotoğraflar attığını belirten Nilsen, bir keresinde tuvaletini yaparken çektiği bir video için kendisine 14 bin sterlin (550 bin TL) ödendiğini itiraf etti.

“HEM GARİP HEM DE EĞLENCELİ”

Abonelerindne gelen ekstra istekleri değerlendirerek kabul ettiğini belirten Nilsen, “Hepsini kabul etmiyorum. Menü dışı isteklerden ekstra ücret alıyorum. Bu durumu hem garip hem de eğlenceli buluyorum. Ancak mutlaka hayranlarımla arama bir seviye koyuyorum” dedi.