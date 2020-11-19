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Erkeklerin kadınlardan daha sık koronavirüs aşısı olması gerekebilir

19.11.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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Erkeklerin kadınlardan daha sık koronavirüs aşısı olması gerekebilir

ransa’da yapılan yeni bir çalışmada, Covid-19 karşı üretilen antikorların erkeklerde ortalama iki ay içinde kadınlardan çok daha hızlı bir şekilde düştüğü ortaya konuldu. Bilim insanları, bu durum nedeniyle erkeklerin kadınlardan daha sık aşı olması gerekebileceğini belirterek, aşı üreticilerinin Covid-19’un cinsiyetler arasındaki farklı etkilerini göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Bununla birlikte Fransız bilim insanları, çalışmada yapılan testler kapsamında 172 günün ardından yaş ve kilo gibi faktörlerden bağımsız olarak erkeklerdeki antikor seviyesindeki düşüşün önemli bir gösterge olduğunu açıkladı. Bu nedenle, aşıların iki cinsiyete göre farklı yaklaşımlar benimsemesi gerektiği belirtildi.

AŞININ FARKLI CİNSİYETLER ÜZERİNDEKİ BAŞARISINI ETKİLEYEBİLİR

Üniversitenin Virology Departmanı Başkanı Doktor Samira Fafi-Kremer tarafından yapılan açıklamada, “Diğer çalışmalar, Covid-19’un erkeklerde daha şiddetli seyrettiğini ve ölüm riskinin kadınlardan iki kat daha fazla olduğunu göstermişti. Bizim çalışmamız, hastalığın ilk aşamasında erkeklerdeki antikor seviyesinin yükseldiğini, ancak bir süre sonra hızlıca azaldığını gösteriyor. Kadınlarda antikor tepkisi daha geç oluşsa da ilerleyen zamanlarda seviyesini istikrarlı bir şekilde korumaya devam ediyor. Bu durumun iki cinsiyetin Covid-19’a karşı bağışıklık süresinde ve aşıların koruyuculuğunda belirgin farklar yaratabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Çalışmanın diğer yazarlarından Pasteur Enstitüsü’nden Olivier Shwartz ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ayrıca hastaların antikor seviyesi ne kadar yüksekse düşüsün de o kadar hızlı gerçekleştiğini ifade etti. Shwartz, “Daha yüksek antikor seviyesine sahip olan erkeklerde, daha hızlı bir düşüş gördük. Ancak, bunun nedenini tam olarak açıklamıyoruz”dedi.

ERKEKLERİN DAHA SIK AŞI OLMASI ANLAMINA GELEBİLİR

Johns Hopkins Üniversitesi Kadın Sağlığı Departmanı’ndan Doktor Sabra Klein, aşı geliştiricilerinin, kadın ve erkeklerdeki zamanla değişen bağışıklık tepkisini karşılaştırarak ananliz etmesi gerektiğini ifade etti.

Klein,” Eğer erkeklerdeki antikor seviyesindeki düşme kadınlardan daha hızlı bir şekilde düşüyorsa, bu onların kadınlardan daha sık aralıklarla aşı olması anlamına gelebilir” dedi.

BAĞIŞIKLIKTA SADECE ANTİKORLAR ROL OYNAMIYOR

Öte yandan, corona virüsün bağışıklığının na kadar sürdüğüne dair bilimsel kanıtlar hala oldukça yetersiz. Antikorlar, vücudun virüsle karşılaşmasının ardından beyaz kan hücreleri tarafından üretiliyor ve vücudun Covid-19 ile tekrar karşılaştığında korunmasında rol oynuyor. Ancak, uzmanlar antikorların corona virüse karşı bağışıklıktaki tek unsur olmadığını belirtiyor. Bu ayın başında yapılan antikorlardan farklı olarak, beyaz kan hücreleri tarafından üretilen T hücrelerininin enfeksiyondan 6 ay sonra bile hastalıkla savaşmaya devam ettiğini açıkladı.

mRNA YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLEN AŞILAR T HÜCRELERİNİ HEDEFLİYOR

Bu nedenle Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından taşıyıcı RNA(mRNA) teknolojisiyle geliştirilen ve T hücrelerini harekete geçiren aşıların belii bir süre koruma sağlayacağı düşünülüyor.

BİONTECH'İN KURUCU ORTAĞI ŞAHİN: AŞI HER YIL TEKRAR EDİLEBİLİR

BioNTech’in koruyucu ortağı Uğur Şahin, konuya ilişkin geçen hafta Guardian’a yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar sadece corona virüse karşı kazanılan bağıklığın süresine ilişkin dolaylı ipuçlarımız var. Covid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalar, güçlü bir T hücresi bağışıklık tepkisine sahip olanların altı ay sonra hala bu güce sahip olduğunu göstermiştir. En az bir yıl güvende olabileceğimizi hayal edebiliyorum. Ancak Covid-19 aşılarının her yıl ‘yenilenmesi gerekebileceğini göz ardı edemeyeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

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