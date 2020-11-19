Erkeklerin kadınlardan daha sık koronavirüs aşısı olması gerekebilir

Bununla birlikte Fransız bilim insanları, çalışmada yapılan testler kapsamında 172 günün ardından yaş ve kilo gibi faktörlerden bağımsız olarak erkeklerdeki antikor seviyesindeki düşüşün önemli bir gösterge olduğunu açıkladı. Bu nedenle, aşıların iki cinsiyete göre farklı yaklaşımlar benimsemesi gerektiği belirtildi.

AŞININ FARKLI CİNSİYETLER ÜZERİNDEKİ BAŞARISINI ETKİLEYEBİLİR

Üniversitenin Virology Departmanı Başkanı Doktor Samira Fafi-Kremer tarafından yapılan açıklamada, “Diğer çalışmalar, Covid-19’un erkeklerde daha şiddetli seyrettiğini ve ölüm riskinin kadınlardan iki kat daha fazla olduğunu göstermişti. Bizim çalışmamız, hastalığın ilk aşamasında erkeklerdeki antikor seviyesinin yükseldiğini, ancak bir süre sonra hızlıca azaldığını gösteriyor. Kadınlarda antikor tepkisi daha geç oluşsa da ilerleyen zamanlarda seviyesini istikrarlı bir şekilde korumaya devam ediyor. Bu durumun iki cinsiyetin Covid-19’a karşı bağışıklık süresinde ve aşıların koruyuculuğunda belirgin farklar yaratabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Çalışmanın diğer yazarlarından Pasteur Enstitüsü’nden Olivier Shwartz ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ayrıca hastaların antikor seviyesi ne kadar yüksekse düşüsün de o kadar hızlı gerçekleştiğini ifade etti. Shwartz, “Daha yüksek antikor seviyesine sahip olan erkeklerde, daha hızlı bir düşüş gördük. Ancak, bunun nedenini tam olarak açıklamıyoruz”dedi.