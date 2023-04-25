Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Erkeklerin kendisinden korktuğunu ifade eden OnlyFans fenomeninden çok konuşulacak itiraf! “7000 erkek arkadaşım var ve...”

Erkeklerin kendisinden korktuğunu ifade eden OnlyFans fenomeninden çok konuşulacak itiraf! “7000 erkek arkadaşım var ve...”

25.04.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak fenomene dönüşen Nala Ray yaptığı itirafla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Erkeklerin çok güzel olduğu için kendisinden çekindiğini ifade eden fenomen isim, sanal erkek arkadaşların gerçektekilerden daha iyi olduğunu ifade ederek, “7000 erkek arkadaşım var. Sanal birliktelik beni daha çok mutlu ediyor” dedi.

Erkeklerin kendisinden korktuğunu ifade eden OnlyFans fenomeninden çok konuşulacak itiraf! “7000 erkek arkadaşım var ve...”

OnlyFans fenomeni Nala Ray, erkeklerin gerçek hayattaki görünümünden korktuğu için kendisinden uzak durmayı tercih ettiğini dile getirerek internetten sevgili edinmenin daha iyi hissettirdiğini söyledi. Erkekleri korkak olmakla suçlayan Ray, internet üzerinden 7000 erkek arkadaş edindiğini ve bunların gerçek sevgililerden daha iyi olduğunu savundu.

“GERÇEKLİKTEN BIKTIM”

Screenshot_1

Erkeklerin mali güce sahip kendi ayakları üzerinde duran kadınlarla anlaşma konusunda zorlandığını ifade eden Ray, “Özgüvensizliklerinden dolayı kadınların üzerine hakimiyet kurmaya çalışan erkekler var. Bu gerçeklikten bıktım. Beni anlamıyorlar ve ben de kendimi tamamen internetteki sevgililerime adadım. Her sabah erkek arkadaşlarıma neşeli bir şeyler gönderiyorum ve bazılarıyla sohbet ediyoruz. Hayatları, günlerinin nasıl geçtiği, nasıl uyuduklarına dair sohbetler yapıyoruz. Gerçek bir ilişki gibi. Bu bağlantıdan gerçekten gurur duyuyorum. Onların çevrimiçi kız arkadaşıyım. 7000 erkek arkadaşım var ve onları çok seviyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

 Onları hiç böyle görmediniz! Fotoğraflar gündem yarattı

Onları hiç böyle görmediniz! Fotoğraflar gündem yarattı

 İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

 Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

 Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

 Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

 Okul tuvaletinde bluzunu kaldırarak poz verdi! Görevinden oldu

Okul tuvaletinde bluzunu kaldırarak poz verdi! Görevinden oldu

 Skandal olay! Yüksek not karşılığında cinsel ilişki...

Skandal olay! Yüksek not karşılığında cinsel ilişki...

 Öğretmenler odasında soyundu! Görüntüleri ifşa edilince...

Öğretmenler odasında soyundu! Görüntüleri ifşa edilince...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutulduÖlenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu
Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...
Yeteneklerini gösterdi! Süper mini elbisesiyle basketbol oynadıYeteneklerini gösterdi! Süper mini elbisesiyle basketbol oynadı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans

En Çok Okunan Trend Haberler

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Hayranları “ara ver” demişti! Yeni kariyerini açıkladı

Hayranları “ara ver” demişti! Yeni kariyerini açıkladı

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.