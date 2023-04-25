Erkeklerin kendisinden korktuğunu ifade eden OnlyFans fenomeninden çok konuşulacak itiraf! “7000 erkek arkadaşım var ve...”

OnlyFans fenomeni Nala Ray, erkeklerin gerçek hayattaki görünümünden korktuğu için kendisinden uzak durmayı tercih ettiğini dile getirerek internetten sevgili edinmenin daha iyi hissettirdiğini söyledi. Erkekleri korkak olmakla suçlayan Ray, internet üzerinden 7000 erkek arkadaş edindiğini ve bunların gerçek sevgililerden daha iyi olduğunu savundu.

“GERÇEKLİKTEN BIKTIM”

Erkeklerin mali güce sahip kendi ayakları üzerinde duran kadınlarla anlaşma konusunda zorlandığını ifade eden Ray, “Özgüvensizliklerinden dolayı kadınların üzerine hakimiyet kurmaya çalışan erkekler var. Bu gerçeklikten bıktım. Beni anlamıyorlar ve ben de kendimi tamamen internetteki sevgililerime adadım. Her sabah erkek arkadaşlarıma neşeli bir şeyler gönderiyorum ve bazılarıyla sohbet ediyoruz. Hayatları, günlerinin nasıl geçtiği, nasıl uyuduklarına dair sohbetler yapıyoruz. Gerçek bir ilişki gibi. Bu bağlantıdan gerçekten gurur duyuyorum. Onların çevrimiçi kız arkadaşıyım. 7000 erkek arkadaşım var ve onları çok seviyorum” dedi.