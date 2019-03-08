Erkeklerin konuştuğu, 'Kadın Olmak' paneline kadınlardan tepki

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, Belediye tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen, 'Kepez'de Kadın Olmak' paneline konuşmacı olarak beldenin erkek belediye başkan adayları katıldı. Bir grup kadın, bu duruma tepki göstererek, panelin gerçekleştiği salonu terk etti.

Kepez beldesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Kepez'de Kadın Olmak' paneli düzenlendi. Panele konuşmacı olarak AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Birol Arslan, MHP Kepez Belediye Başkan Adayı Serkan Ön, DSP Kepez Belediye Başkan Adayı Erhan Özel ve Kepez Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gökhan Bayram davet edildi. Doç. Dr. Mehmet Şahin modatörlüğünde Kepez Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen panele, AK Parti Adayı Alper Altınok, DSP Adayı Erhan Özel ve Bağımsız Aday Gökhan Bayram katıldı. CHP Adayı Birol Arslan ile MHP Adayı Serkan Ön ise panele katılmadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ve tamamı erkek konuşmacılardan oluşan 'Kepez'de Kadın Olmak' paneline, kadınlar ilgi gösterdi. Panele geçilmeden önce açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı CHP'li Ömer Faruk Mutan, panelinin içeriğinin gelecek 5 yılda adayların kadın projeksiyonu ve kadınla ilgili ne yapacakları olduğunu belirtti. Panelin içeriğinin, adayların Kepez'de kadınlarla ilgili projeleri anlatmaları ve kadınlarında sorularını sorarak ortak bir yolda buluşmak olduğunu kaydeden Başkan Mutan'a konuşması sırasında bir grup kadın, 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınların konuşması gerektiğini ifade ederek, panelde sadece erkek konuşmacıların olmasına tepki gösterdi.