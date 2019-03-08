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Erkeklerin konuştuğu, 'Kadın Olmak' paneline kadınlardan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, Belediye tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen, 'Kepez'de Kadın Olmak' paneline konuşmacı olarak beldenin erkek belediye başkan adayları katıldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, Belediye tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen, 'Kepez'de Kadın Olmak' paneline konuşmacı olarak beldenin erkek belediye başkan adayları katıldı. Bir grup kadın, bu duruma tepki göstererek, panelin gerçekleştiği salonu terk etti.

Kepez beldesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Kepez'de Kadın Olmak' paneli düzenlendi. Panele konuşmacı olarak AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Birol Arslan, MHP Kepez Belediye Başkan Adayı Serkan Ön, DSP Kepez Belediye Başkan Adayı Erhan Özel ve Kepez Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gökhan Bayram davet edildi. Doç. Dr. Mehmet Şahin modatörlüğünde Kepez Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen panele, AK Parti Adayı Alper Altınok, DSP Adayı Erhan Özel ve Bağımsız Aday Gökhan Bayram katıldı. CHP Adayı Birol Arslan ile MHP Adayı Serkan Ön ise panele katılmadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ve tamamı erkek konuşmacılardan oluşan 'Kepez'de Kadın Olmak' paneline, kadınlar ilgi gösterdi. Panele geçilmeden önce açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı CHP'li Ömer Faruk Mutan, panelinin içeriğinin gelecek 5 yılda adayların kadın projeksiyonu ve kadınla ilgili ne yapacakları olduğunu belirtti. Panelin içeriğinin, adayların Kepez'de kadınlarla ilgili projeleri anlatmaları ve kadınlarında sorularını sorarak ortak bir yolda buluşmak olduğunu kaydeden Başkan Mutan'a konuşması sırasında bir grup kadın, 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınların konuşması gerektiğini ifade ederek, panelde sadece erkek konuşmacıların olmasına tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine bu paneli Kepez Belediyesinin organize ettiğini belirten Başkan Mutan, "Bu panelin beyni de benim. Bu paneli ben icat ettim. Sevgili kadınlar, Çanakkale STK Platformları, Dr. Ömer Faruk'un ne olduğunu bilir. Ömer Faruk gençliğinde Türkiye sokaklarında emeğin kavgasını vermiştir. Kadının kavgasını vermiştir. İnsanın kavgasını vermiştir. O yüzden sabote yok. Turizmin üzerinde fıkır fıkır oynayacağınız bir toplantı daha var. Gidin onu protesto edin. Gidin oynamaya gidin haydi bakayım. Sizin dinlemeye bile tahammülünüz yok. Oynamaya gidin oynamaya" diyerek tepki gösterdi.

Başkan Mutan'ın bu tepkisi üzerine bazı kadınlar, tepki göstererek salonu terk etti. Mutan, konuşmasının ardından salonda bulunan Kepez beldesindeki kadın muhtar adaylarına söz verdi. Kadın muhtar adaylarının kendilerinin tanıtmasının ardından 'Kepez'de Kadın Olmak' paneline geçildi.

Doç. Dr. Mehmet Şahin modatörlüğündeki panelde Altınok, Özel ve Bayram kendilerini tanıttı. Kepez beldesinde kadınlarla ilgili yapacakları projeleri anlattı. Panel, soru cevap bölümüyle sona erdi.

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