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Erkeklerin korona nedeniyle yoğun bakıma kaldırılma oranı iki kat fazla!

10.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Erkeklerin korona nedeniyle yoğun bakıma kaldırılma oranı iki kat fazla!

Yeni bir araştırma, koronavirüse (Kovid-19) yakalanan erkeklerin, yoğun bakıma kaldırılma oranının kadınlara göre daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Dünya genelinde hastanelerde çalışan sağlık görevlileri ve yetkililer salgının ilk haftaları ve aylarında pandeminin erkekleri daha çok etkilediğini gözlemlemişti.

CNN'in haberine göre, Ocak-Haziran dönemine dair dünya çapında 3 milyondan fazla Kovid-19 vakasıyla ilgili yapılan analizler de yoğun bakıma kaldırılma oranlarının enfekte olmuş erkek hastalarda kadınlara kıyasla "neredeyse üç kat daha fazla" olduğunu gösterdi.

Ayrıca her iki cinsiyet grubu için enfeksiyon riski eşit olmakla birlikte erkek hastaların Kovid-19'dan ölme ihtimalinin kadınlara kıyasla yaklaşık 1,4 kat daha fazla olduğu sonucu elde edildi.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, 46 ülkenin (Avustralya, Belçika, Çin, Danimarka, Fransa, Almanya, İran, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Güney Kore, İspanya, İsviçre, İrlanda, Şili, İsveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Estonya, Filipinler, Yeni Zelanda, Slovenya, İngiltere, İskoçya, Pakistan, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Tayland, Lüksemburg, Endonezya, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Kuzey İrlanda, Gana, Somali, Sierra Leone, Haiti, Jamaika, Nijerya, Bangladeş) yanı sıra ABD'nin 44 eyaletine ait 92 rapordan veriler analiz edildi.

Derlenen bilgilere göre söz konusu bölgelerde kadın hasta sayısının 1,57 milyon, erkek hasta sayısınınsa 1,53 milyon olduğu belirtildi.

Ancak hastanelerde yoğun bakım servislerine kaldırılan 12 bin hastanın 8 binini erkekler, 4 binini de kadınlar oluşturdu. Araştırmaya dahil edilen 200 bini aşkın Kovid-19 kaynaklı can kaybının 120 binini erkekler, 91 binini de kadınlar oluşturdu.

CNN çalışmada hastalığa dair rakamlarda cinsiyetler arası farklılığın sebebinin incelenmediğini belirtirken, araştırmacılarsa söz konusu nedenin davranışsal veya sosyoekonomik değil muhtemelen biyolojik farklılıklarla ilgili olduğunu öne sürdü.

Çalışmanın yazarı Dr. Kate Webb, "Erkekler ve kadınlar, bağışıklık sisteminin hemen hemen tüm kollarında farklılıklara sahiptir. Bunlar, erken bağışıklık tepkilerinden viral enfeksiyona, T hücresi tepkilerine, B hücresi tepkilerine ve bağışıklık belleğine kadar değişiklik gösterir" dedi.

Güney Afrika Cape Town Üniversitesi ve Birleşik Krallık Francis Crick Enstitüsü'nde pediatrik romatoloji danışmanlığı yapan Dr. Webb, "Bağışlıktaki bu farklılıklara dair birçok muhtemel sebep vardır: Hormonların immünolojik etkileri olur. Erkeklerde bir, kadınlardaysa iki X kromozomu vardır. X kromozomları bağışıklığı kodlayan genlerle doludur" ifadelerini kullandı.

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