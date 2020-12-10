Erkeklerin korona nedeniyle yoğun bakıma kaldırılma oranı iki kat fazla!

Dünya genelinde hastanelerde çalışan sağlık görevlileri ve yetkililer salgının ilk haftaları ve aylarında pandeminin erkekleri daha çok etkilediğini gözlemlemişti.

CNN'in haberine göre, Ocak-Haziran dönemine dair dünya çapında 3 milyondan fazla Kovid-19 vakasıyla ilgili yapılan analizler de yoğun bakıma kaldırılma oranlarının enfekte olmuş erkek hastalarda kadınlara kıyasla "neredeyse üç kat daha fazla" olduğunu gösterdi.

Ayrıca her iki cinsiyet grubu için enfeksiyon riski eşit olmakla birlikte erkek hastaların Kovid-19'dan ölme ihtimalinin kadınlara kıyasla yaklaşık 1,4 kat daha fazla olduğu sonucu elde edildi.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, 46 ülkenin (Avustralya, Belçika, Çin, Danimarka, Fransa, Almanya, İran, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Güney Kore, İspanya, İsviçre, İrlanda, Şili, İsveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Estonya, Filipinler, Yeni Zelanda, Slovenya, İngiltere, İskoçya, Pakistan, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Tayland, Lüksemburg, Endonezya, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Kuzey İrlanda, Gana, Somali, Sierra Leone, Haiti, Jamaika, Nijerya, Bangladeş) yanı sıra ABD'nin 44 eyaletine ait 92 rapordan veriler analiz edildi.