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Erkeklerin yataktaki performansına gölge düşürüyor! 10 erkekten 7'si...

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2020 08:05 | Son Güncelleme

Cinsel sağlık sorunları yaşayan erkeklerin büyük bir kısmı, hala yardım almaktan ve tedavi olmaktan çekiniyor. Oysa 2025 yılında dünyada 322 milyon erkeğin cinsel performans sorunu yaşayacağı öngörülüyor!

Erkeklerin yataktaki performansına gölge düşürüyor! 10 erkekten 7'si...

40 yaşın üzerindeki her 10 erkekten 7’sinin cinsel sorun yaşadığını belirten Üro-androloji Uzmanı Prof.Dr. Halim Hattat, erkeklerin yataktaki performansına gölge düşüren sebepleri sıraladı.

DAMAR SORUNLARI

Sertleşme işlevinde en önemli rol damar yapısında. Cinsel bölgeye giden damarlar yüksek kolesterol-tansiyon veya sigara nedeniyle daraldığında performans sorunu gelişiyor. Gizli diyabet, diyabet, insülin direnci, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi risklerinizi takip etmeniz şart. Damarsal riskleri olan erkeklerde bazı gibi yöntemlerle cinsel bölge damarları görüntülenebiliyor.

ŞEKER HASTALIĞI

Şeker hastalığı olan erkeklerin yüzde 50-70'inde performans sorunu görülüyor. Yani şeker hastaları tam 3 kat daha fazla risk altında. Diyabete bağlı cinsel bölge sinirlerinde hasar oluşup oluşmadığı bazı testlerle anlaşılabiliyor.

FAZLA KİLO

Aşırı kilo ve vücut yağı hem libidoyu yöneten testosteronu düşürüyor hem de performansı bozuyor.

HAREKETSİZLİK

Sürekli oturan, hareket etmeyen, yürüyüş yapmayan erkeklerde performans sorunları daha fazla görülüyor. Metabolik değerlendirmelerle erkeklerin tam fiziksel performansı ve riskleri ölçülebiliyor.

UYKU SORUNLARI

Uykusuzluk ve özellikle uyku apnesi performans sorunu riskini neredeyse yüzde 40 arttırıyor.

HORMONAL DENGESİZLİK

Testosteron eksikliği performans sorununa yol açmakla kalmayıp performans ilaçlarının da işe yaramamasına neden oluyor. Ayrıca tiroit, prolaktin gibi hormonları kontrol ettirmek de gerekiyor.

CERRAHİ İŞLEMLER

Beyin-cinsel organ hattına zarar verecek işlemler ile cinsel bölge lokal dokusunda hasar yaratan ameliyatlar sonrasında da performans sorunu görülüyor.

PROSTAT SORUNU

Prostat büyümesi, prostat kanseri veya prostat enfeksiyonları performansı bozabiliyor.

STRES

Stres, cinsel konsantrasyonu yerle bir ediyor. Bunun yanında stres hormonları olarak bilinen kortizol ve adrenalin hormonları ve performans sağlayan maddeleri düşürüyor.

PERFORMANS ENDİŞESİ

Performans sorunu yaşama korkusu özellikle daha önce sıkıntı yaşayan erkeklerde gelişiyor. Bu korku tek başına bile performansı bozabiliyor.

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