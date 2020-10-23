Erkeklerin yataktaki performansına gölge düşürüyor! 10 erkekten 7'si...

40 yaşın üzerindeki her 10 erkekten 7’sinin cinsel sorun yaşadığını belirten Üro-androloji Uzmanı Prof.Dr. Halim Hattat, erkeklerin yataktaki performansına gölge düşüren sebepleri sıraladı.

DAMAR SORUNLARI

Sertleşme işlevinde en önemli rol damar yapısında. Cinsel bölgeye giden damarlar yüksek kolesterol-tansiyon veya sigara nedeniyle daraldığında performans sorunu gelişiyor. Gizli diyabet, diyabet, insülin direnci, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi risklerinizi takip etmeniz şart. Damarsal riskleri olan erkeklerde bazı gibi yöntemlerle cinsel bölge damarları görüntülenebiliyor.

ŞEKER HASTALIĞI

Şeker hastalığı olan erkeklerin yüzde 50-70'inde performans sorunu görülüyor. Yani şeker hastaları tam 3 kat daha fazla risk altında. Diyabete bağlı cinsel bölge sinirlerinde hasar oluşup oluşmadığı bazı testlerle anlaşılabiliyor.

FAZLA KİLO

Aşırı kilo ve vücut yağı hem libidoyu yöneten testosteronu düşürüyor hem de performansı bozuyor.

HAREKETSİZLİK

Sürekli oturan, hareket etmeyen, yürüyüş yapmayan erkeklerde performans sorunları daha fazla görülüyor. Metabolik değerlendirmelerle erkeklerin tam fiziksel performansı ve riskleri ölçülebiliyor.