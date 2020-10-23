Erkeklerin yataktaki performansına gölge düşürüyor! 10 erkekten 7'si...

40 yaşın üzerindeki her 10 erkekten 7’sinin cinsel sorun yaşadığını belirten Üro-androloji Uzmanı Prof.Dr. Halim Hattat, erkeklerin yataktaki performansına gölge düşüren sebepleri sıraladı.
Sertleşme işlevinde en önemli rol damar yapısında. Cinsel bölgeye giden damarlar yüksek kolesterol-tansiyon veya sigara nedeniyle daraldığında performans sorunu gelişiyor. Gizli diyabet, diyabet, insülin direnci, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi risklerinizi takip etmeniz şart. Damarsal riskleri olan erkeklerde bazı gibi yöntemlerle cinsel bölge damarları görüntülenebiliyor.
Şeker hastalığı olan erkeklerin yüzde 50-70'inde performans sorunu görülüyor. Yani şeker hastaları tam 3 kat daha fazla risk altında. Diyabete bağlı cinsel bölge sinirlerinde hasar oluşup oluşmadığı bazı testlerle anlaşılabiliyor.
Aşırı kilo ve vücut yağı hem libidoyu yöneten testosteronu düşürüyor hem de performansı bozuyor.
Sürekli oturan, hareket etmeyen, yürüyüş yapmayan erkeklerde performans sorunları daha fazla görülüyor. Metabolik değerlendirmelerle erkeklerin tam fiziksel performansı ve riskleri ölçülebiliyor.
Uykusuzluk ve özellikle uyku apnesi performans sorunu riskini neredeyse yüzde 40 arttırıyor.
Testosteron eksikliği performans sorununa yol açmakla kalmayıp performans ilaçlarının da işe yaramamasına neden oluyor. Ayrıca tiroit, prolaktin gibi hormonları kontrol ettirmek de gerekiyor.
Beyin-cinsel organ hattına zarar verecek işlemler ile cinsel bölge lokal dokusunda hasar yaratan ameliyatlar sonrasında da performans sorunu görülüyor.
Prostat büyümesi, prostat kanseri veya prostat enfeksiyonları performansı bozabiliyor.
Stres, cinsel konsantrasyonu yerle bir ediyor. Bunun yanında stres hormonları olarak bilinen kortizol ve adrenalin hormonları ve performans sağlayan maddeleri düşürüyor.
Performans sorunu yaşama korkusu özellikle daha önce sıkıntı yaşayan erkeklerde gelişiyor. Bu korku tek başına bile performansı bozabiliyor.
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