Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, toplumun yüzde 42’sinin horlama sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Yaşın artması ile birlikte erkeklerin yüzde 60’ı, kadınların ise yüzde 49’u horluyor” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Sağlıklı Birey, sağlıklı toplum çalışmaları kapsamında bir otomotiv firması çalışanlarına “Uykuda Solunum Durması - Uyku Apnesi” konusunda seminer verdi. Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Salih Bilgin, uykuda solunum durmasının hayatı tehdit edebilen önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı. Bilgin, “Toplumun yüzde 42’si horlama sorunu ile karşı karşıya. Yaşın artması ile birlikte erkeklerin yüzde 60’ı, kadınlar ise yüzde 49’u horluyor. Düzenli horlama uykuyu bölmüyor ve solunumu durdurmuyorsa, önemsiz. Ancak uykuda 10 saniyeden 1-2 dakikaya kadar solunum durmasına neden olan uyku apne sendromu; yüksek tansiyon, kalp krizi, beyin damar tıkanıkları sonucu felç gibi ciddi hastalıklara neden oluyor” diye konuştu.

Yorgun uyanma nedeni uyku apnesi olabilir

Yorgun uyanma nedeninin uyku apnesi olabileceğine değinen Bilgin, “Horlama, tanıklı nefes durması, kronik yorgunluk ve gündüz aşırı uyku eğilimi ile karekterize, gece nefes durmalarının saatte 5’in üstünde olduğu klinik duruma uykuda solunum durması hastalığı deniyor. Esas belirtileri horlama, tanıklı uykuda nefes durması ve gündüz aşırı uyku halidir. Hastalığın en büyük etkisi bölünmüş, parçalanmış uykuya neden olmasıdır. Hastanın hem horlama nedeni ile hem de uykuda solunum durması atakları nedeni ile derin uyku ve rem dönemi dediğimiz uykunun esas geçirilmesi gereken dönemlere geçmesi mümkün olmamaktadır. Sonuçta hasta fiziksel ve ruhsal dinlenmesi için olmazsa olmaz uykunun bu dönemlerini uyuyamamakta ve uykusunun büyük çoğunluğunu yüzeysel uykuda geçirmektedir” şeklinde konuştu.