Erkekliğe ilk adımda bu uyarılara dikkat

Eskişehir Özel GürLife Hastanesi tarafından sağlıklı sünneti destekleme adına ’1’inci Oldu da Bitti Maşallah Kampanyası’ düzenlenecek. Özel GürLife Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Atmaca, düzenlenecek kampanya ve sağlıklı sünnet hakkında önem arz eden bilgiler verdi.

Bilinen en eski ameliyatlar arasında yer alan sünnet, tarih boyunca başta İslamiyet olmak üzere birçok inanışlarca uygulanıyor. Bazı toplumlarda ise sağlık kaygıları olmak üzere farklı nedenlerle sünnet işlemleri yapılıyor.

“Sünnetlerde sonradan telafisi olmayan hastalıklara davetiye çıkarılabilir”

Eskişehir Özel GürLife Hastanesi de, sağlıklı sünneti destekleme adına sömestr tatili boyunca ‘1’inci Oldu da Bitti Maşallah’ kampanyasını başlattı. Konu hakkında bilgi veren Özel GürLife Hastanesi Op. Dr. İsmail Atmaca, sünnetin bilinen en eski ameliyat uygulamalarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Sünnet, antik çağlardan günümüze kadar yapıldığı bilinen en eski ameliyattır. Tarihsel süreç içerisinde Antik Mısır uygarlığında ve Hititlerde yapıldığı bilinmektedir. Günümüzde Müslüman toplumlarda, Yahudilerde ve Süryanilerde dinsel ve geleneksel nedenlerle yapılmaya devam etmektedir. Başka bazı batı toplumlarında özellikle sağlık kaygıları olmak üzere değişik nedenlerle sünnetin uygulandığı bilinmektedir. Bizim toplumumuzda da sünnet özel durumlar hariç tüm çocuklarda gerçekleştirilen bir işlemdir. Sünnet bu haliyle bir ameliyattır. Tüm ameliyatlar gibi sünnet de ameliyathanelerde yapılmalıdır. İşlem sırasında sterilizasyonun sağlanması ve asepsi-antisepsi şartlarının uygulanması önemlidir. Bu şartlar sağlanmadan uygulanacak sünnetlerde başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere sonradan telafisi olmayan hastalıklara davetiye çıkarılabilir. Özellikle yaz sezonunda çeşitli belediyelerin kampanyalarla sünnet etkinlikleri ameliyathaneler dışında yapılmakta, bu ise yukarıda saydığımız olumsuzlukları beraberinde getirmektedir” ifadelerini kullandı.