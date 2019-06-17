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Erkekliği sıcak çarpmasın

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

Aşırı sıcaklığın erkek üreme sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Üroloji ve Androloji Uzmanı Op.

Erkekliği sıcak çarpmasın

Aşırı sıcaklığın erkek üreme sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, aşırı ısıya maruz kalınan iş ortamlarında çalışan erkekleri uyardı. Testisin aşırı sıcakta sperm üretemediğini belirten Dr. Işık, "İş ortamında çok fazla ısıya maruz kalan hastalarıma iş değişikliği öneriyorum" dedi.
Erkek üreme sağlığının yaşam şekli ve genetik faktörler kadar ısıyla da ilişkili olduğunun altını çizen Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, "Erkeklerin vücut sıcaklıkları 36,5-37 dereceyken testislerin ideal sperm üretme sıcaklığı 34 derecedir. Testislerin sperm üretim mekanizmasının korunabilmesi için testis ısısını arttıracak unsurlardan uzak durulması gerekir. Aksi takdirde ısı artışına bağlı olarak sperm üretimi olumsuz yönde etkilenebilir" şeklinde konuştu.

Laptop uyarısı
Erkeklerin testisleri anormal şekilde ısıtan tüm durumlardan uzak durmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Işık, "Erkekler çalıştıkları iş ortamında gereğinden fazla ısıya maruz kalıyorlarsa mümkünse iş değiştirmeli, kalın kumaşlı içi çamaşırları ile kıyafetlerden uzak durmalı ve testis ısısını artıracak laptop kullanım alışkanlıklarından kaçınmalıdır’’ dedi.
Bazı hastalarına aşırı sıcakta çalıştıkları için iş değişikliği önerdiğini anlatan Dr. Işık, "Ortam sıcaklığı sperm üretim mekanizmasına zarar verip testisleri sperm üretemez hale getirebiliyor. Yüksek ısı üreten iş yerlerinde çalışanların iş değiştirmeleri dahi gerekebiliyor" diye aktardı.
Türkiye’de her 5 erkekten ikisinde görülen varikosel hastalığının da testisleri anormal şekilde ısıttığına dikkat çeken Dr. Işık, şöyle devam etti:
"Varikosel de tedavi edilmediği durumda kısırlığa sebep olabiliyor. Bu durumda hastaların üroloji ve androloji uzmanlarına başvurmaları gerekiyor."

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