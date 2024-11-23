'Erkekseniz beni alın' deyip küfürler yağdırdı! Polisler de böyle tutukladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 25 yaşındaki Mehmet K. arkadaşları ile beraber toplanarak sokak yarışı yaptılar. Sokak ortasında insanların arasında drift atıp yarış yapan gruba müdahale etmek üzere olay yerine Trafik Şube ve Denetleme ekipleri geldi. Ekiple toplanan grubu dağılmaları için uyardı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen olay yerinden ayrılmayan kişilere polis ekipleri biber gazlı müdahalede ederek toplanan grubu dağıttı.

25 yaşındaki Mehmet K. ekipler gelmeden önce meskun mahal içerisinde böyle drift atıp sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

VİDEO ÇEKİP POLİSLERE KÜFRETTİ!

Grubun içerisinde yer alan 25 yaşındaki Mehmet K. ekiplerin gazlı müdahalesi sonrasında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda trafik polisine küfür ve hakaretler etti. Mehmet K. polise "erkekseniz beni alın" dedi.

"ERKEKSENİZ BENİ ALIN" DEDİ POLİSLER DE ALDI

Mehmet K.'nın ekiplere "erkekseniz beni alın" demesinin ve ağır küfürlerinin ardından polis ekipleri Mehmet K.’yi Yeşilevler Mahallesi’ndeki evinde yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Alkollü olduğum için paylaştım” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.