Erken başvuru, burs imkanını arttırıyor

2019-2020 Akademik yılında, YKS sonuçları ile üniversite tercih edecek adaylara, üniversitelere erken başvurularında ek burs imkanı tanınıyor. 2019-2020 Akademik yılında, YKS sonuçları ile Girne Amerikan Üniversitesi GAÜ’yü tercih edecek olan adaylara yönelik erken başvuruda ek yüzde 20 burs fırsatı sunuyor. Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 7 farklı ülkede bulunan kampüsleri, 200’e yakın dünya üniversitesi ile akademik işbirliği ve bünyesinde 135 farklı ülkeden 20 bin’e yakın öğrencisi bulunduğu belirtilirken, yeni öğrenci adaylarına, erken başvuru halinde ek olarak yüzde 20 burs fırsatı sundukları ifade edildi. Erken başvuru bursunun yanı sıra, tercihlerinde, ilk 3 tercinde üniversitenin burssuz programlarını tercih eden adaylara, kazandıkları bölüme, yüzde 50 burslu yerleşme fırsatı yakalayacakları ifade edildi. Kazanılan bursların, bünyelerinde ki 7 farklı ülkede bulunan uluslararası kampüslerde de geçerli olduğu bildirilen açıklamada, bursların 7 yıl boyunca kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

Yeni açılan dört bölüme de öğrenci alımı başladı

Geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen yeni bölümleri bünyelerine ekledikleri belirtilirken, yeni akademik yıl ile birlikte bu bölümlere de öğrenci alımlarına başlanacağı ifade edildi. Yeni açılan bölümlerin; İşletme Fakültesi bünyesinde; Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (İngilizce), Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme ile Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama olduğu ifade edildi.

Öğrenci adaylar yeni bölümler, mevcut akademik programlar, başvuru şartları ve burs olanakları ile ilgili detaylı bilgilere GAÜ web adreslerinden ve belirtilen telefon numaralarından iletişim kurabilecekler.

