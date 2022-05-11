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Erken boşalma tedavisinde başarı gibi gelişme!

11.05.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken boşalma tedavisi ile ilgili sürdürülen çalışmalardan yeni bir sonuç elde edildi. Erken boşalma sorunu yaşayan bir grup erkeğe Kuersetin (Quercetin) içerikli takviye verildi. Kuersetin (Quercetin), ağırlıklı olarak üzüm, soğan, yeşil çay, kapari ve lahana gibi besinlerde bulunur. Kuersetin (Quercetin) verilen erkeklerde boşalma süresi ortalama 1 dakika 17 saniye daha uzun sürdü.

Erken boşalma tedavisinde başarı gibi gelişme!

Erken boşalma tedavisi için sürdürülen çalışmalarda yeni bir gelişme elde edildi. Daily Mail’de yer alan habere göre; soğan ve yeşil çayın yanı sıra üzümde bol miktarda bulunan bir flavonoidin erkeklerin yatakta daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

12 HAFTA BOYUNCA TAKVİYE ALDILAR

Erken boşalma sorunu yaşayan 12 erkeğin katıldığı araştırmada, katılımcılardan Kuersetin (Quercetin) içerek günlük takviye hap almaları istendi. Gönüllüler 12 hafta boyunca takviye almaya devam etti.

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İspanya'daki uzmanlar, iki dakika içinde boşalma eğiliminde olan erkeklerin yaklaşık 77 saniye daha uzun sürebileceğini keşfetti.

Çeşitli cinsel bozuklukları tedavi eden özel bir sağlık merkezinde yapılan çalışma erken boşalma hastalarına tedavi yöntemi bulmak için araştırmalara devam ediyor.


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