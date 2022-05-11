Erken boşalma tedavisinde başarı gibi gelişme!

Erken boşalma tedavisi için sürdürülen çalışmalarda yeni bir gelişme elde edildi. Daily Mail’de yer alan habere göre; soğan ve yeşil çayın yanı sıra üzümde bol miktarda bulunan bir flavonoidin erkeklerin yatakta daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

12 HAFTA BOYUNCA TAKVİYE ALDILAR

Erken boşalma sorunu yaşayan 12 erkeğin katıldığı araştırmada, katılımcılardan Kuersetin (Quercetin) içerek günlük takviye hap almaları istendi. Gönüllüler 12 hafta boyunca takviye almaya devam etti.

İspanya'daki uzmanlar, iki dakika içinde boşalma eğiliminde olan erkeklerin yaklaşık 77 saniye daha uzun sürebileceğini keşfetti.

Çeşitli cinsel bozuklukları tedavi eden özel bir sağlık merkezinde yapılan çalışma erken boşalma hastalarına tedavi yöntemi bulmak için araştırmalara devam ediyor.



