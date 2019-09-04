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“Erken Çocukluk Eğitimi” uluslararası platforma taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Erken çocukluk eğitiminde kapsayıcı politikaların ele alınacağı “Erken Çocukluk Eğitiminde Politikalar, Uygulamalar ve Yeterlilikler Konferansı”, 6 ülkeden 7 proje ortağıyla birlikte uluslararası platforma taşındı.Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü, “Erken Çocukluk Döneminde Yaşam İçin Sürdürülebilir Motivasyon ve Değerler Modeli Oluşturma” (MOV-UP) projesini hayata geçirdi.

“Erken Çocukluk Eğitimi” uluslararası platforma taşındı

Erken çocukluk eğitiminde kapsayıcı politikaların ele alınacağı “Erken Çocukluk Eğitiminde Politikalar, Uygulamalar ve Yeterlilikler Konferansı”, 6 ülkeden 7 proje ortağıyla birlikte uluslararası platforma taşındı.
Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü, “Erken Çocukluk Döneminde Yaşam İçin Sürdürülebilir Motivasyon ve Değerler Modeli Oluşturma” (MOV-UP) projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nde “Erken Çocukluk Eğitiminde Politikalar, Uygulamalar ve Yeterlilikler Konferansı” düzenlenecek. 6 ülkeden 7 proje ortağıyla birlikte gerçekleştirilecek olan konferansta, öğretmenlerin mesleki gelişiminin sürdürülebilirliğini sağlayan uygulamalar anlatılacak.
Konferansta, erken çocukluk eğitiminde kapsayıcı politikalar, olumlu ve destekleyici ortamlar; erken çocukluk döneminde sosyal ve duygusal öğrenme, değerler eğitimi ve çocuk bakış açısıyla gelişim konuları ele alınacak. Ayrıca, erken çocukluk döneminde hayal gücünün geliştirilmesi için öğrenme sonuçları değerlendirilirken, erken çocukluk eğitimi pedagojik uzmanlarının profesyonel gelişimi de dikkat çeken başlıklar arasında yer alacak.

“Yenilikçi eğitim modellerini bir araya getiriyoruz”
MOV-UP Konferansı’nın; erken çocukluk döneminde politikaları, yenilikleri ve iyi uygulamaları merak eden, kendi paylaşımlarını uluslararası platformda yapmak isteyen herkese açık olacağını bildiren Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Öğrencilerimizin sosyal becerilerinin gelişmesi için, öğrenmede motivasyon ve tutumları kapsayan uygulamaları yenilikçi eğitim modellerimizle bir araya getiriyoruz. İyi uygulamalar ortaya koyabilmek için öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir öğretmen eğitim kursu oluşturacağız” dedi.

6 ülkeden 7 kurumun iş birliğiyle gerçekleşecek
MOV-UP proje ortakları; başta Doğa Koleji olmak üzere; Bulgaristan Nadezda Bölge Koordinatörlüğü ve Kültürlerarası İşbirliği Vakfı (ICF), Yunanistan Girit Üniversitesi, İtalya Carlo Collodi Ulusal Vakfı, Malta Üniversitesi, Litvanya Panevezio Bölgesi Eğitim Merkezi oldu. Konferansın ev sahipliğini ise İstanbul Şehir Üniversitesi yapacak.

Uluslararası platformlardan katılım
Bulgaristan, İtalya, Malta, Litvanya ve Yunanistan iş birliğiyle düzenlenen MOV-UP Konferansı’na; ABD George Mason Üniversitesi Psikoloji Bölümü Prof. Dr. Susanne A. Denham, Malta Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi ve İlköğretim Anabilim Dalı Prof. Dr. Valerie Sollars, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu ve Malta Üniversitesi Psikoloji Bölümü Prof. Dr. Carmel Cefai konuşmacı olarak katılacak. Konferansta sunumlar Türkçe ve İngilizce yapılacak.
MOV-UP Konferansı, erken çocukluk döneminde politikalar, yenilikler ve iyi uygulamaları merak eden, kendi paylaşımlarını uluslararası platformda yapmak isteyen herkese açık olacak.

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