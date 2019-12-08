HABER

Erken doğan buzağıyı evinin odasında besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi, erken doğan buzağıyı evinin odasına alıp, elektrikli sobanın yanında kendi eliyle süt vererek besliyor.Mardin’in Mazıdağı ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Ahmet Abi, ineğinin 15 gün erken doğum yapması üzerine, buzağıyı evin odasına alarak sobanın yanında süt ile beslemeye başladı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi, erken doğan buzağıyı evinin odasına alıp, elektrikli sobanın yanında kendi eliyle süt vererek besliyor.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Ahmet Abi, ineğinin 15 gün erken doğum yapması üzerine, buzağıyı evin odasına alarak sobanın yanında süt ile beslemeye başladı. Hayvanlarına önem verdiğini belirten Ahmet Abi, ineğinin kendi hesaplamalarına göre 15 gün erken doğum yaptığını söyledi. Abi, "Buzağı, erken doğum nedeniyle ayağa kalkamıyor. Burada havalar soğuk olduğu için buzağının ahırda olması hayvanı olumsuz etkileyecekti. Onun için buzağıyı odaya alıp, sobanın önünde beslemeye başladım. Hayvanlarıma çok önem veriyorum. Birisi hastalandığında veteriner getirip hemen tedavi ediyorum" dedi.

PARTNERDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttıDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttı
Polis memuru, temizlediği silahının ateş almasıyla yaşamını yitirdiPolis memuru, temizlediği silahının ateş almasıyla yaşamını yitirdi
Gören ilk bakışta gerçek sanıyorGören ilk bakışta gerçek sanıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV satıldı mı?

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Eşini gelinlikle karşılamıştı! Eline ve alnına sigara bastı

Eşini gelinlikle karşılamıştı! Dehşet anlarını anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.